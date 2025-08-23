  • Huế ngày nay Online
Triển vọng nghề nghiệp cho lĩnh vực điện tử - vi mạch

HNN.VN - Chiều 12/9, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế (HUET) tổ chức Talkshow “Triển vọng nghề nghiệp cho lĩnh vực điện tử - vi mạch”, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Trao đổi giữa chuyên gia và sinh viên HUET 

Diễn giả Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch bộ phận kết nối dữ liệu, Marvell Việt Nam đã có những chia sẻ tâm huyết về toàn cảnh sự phát triển của ngành điện tử - vi mạch trong bối cảnh toàn cầu hóa; những cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho kỹ sư trẻ tại Việt Nam khi Chính phủ đang ưu tiên đầu tư, xem đây là một trong những ngành công nghệ mũi nhọn.

Diễn giả này cũng chia sẻ các yêu cầu về kỹ năng, kiến thức chuyên môn và tư duy sáng tạo để sinh viên có thể hội nhập và phát triển bền vững trong lĩnh vực đầy cạnh tranh, như: toán, mạch điện tử, điện tử số, xử lý tín hiệu số, tư duy logic, giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp. Ông còn chia sẻ về tiêu chí tuyển thực tập sinh - tuyển dụng tại Marvell và cơ hội sinh viên được thực tập, đào tạo tại doanh nghiệp.

Talkshow giúp sinh viên định hình rõ hơn về con đường sự nghiệp trong ngành điện tử - vi mạch - một lĩnh vực được xem là “trái tim” của kỷ nguyên công nghệ số. Đặc biệt, những sự kiện chia sẻ như thế này đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng nghề nghiệp cho sinh viên tại HUET, truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần, xác định rõ con đường phát triển bản thân. Đây chính là cầu nối giữa giảng đường và doanh nghiệp, giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách để sẵn sàng bước vào thị trường lao động.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
