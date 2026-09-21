  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 01/10/2026 12:55

Học tập suốt đời gắn với kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo

HNN.VN - Sáng 1/10, các phường, xã và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Khi không tiếp tục học mới là điều… bất thườngQuảng Điền phát động “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2024” Nhiều địa phương phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

 Phát động Tuần lễ học tập suốt đời tại Trường Tiểu học Thủy Lương (phường Hương Thủy)

Tuần lễ diễn ra từ ngày 1 đến 7/10, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các sự kiện giáo dục, văn hóa tại địa phương.

Các hoạt động tập trung việc khuyến khích tự học, đọc sách, nghiên cứu, trải nghiệm, thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học tiếp cận, thực hành kỹ năng số, khai thác học liệu mở, nền tảng học tập trực tuyến và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Tại các cơ sở mầm non, phổ thông, các hoạt động được tổ chức phù hợp với lứa tuổi, cấp học, chú trọng hình thành năng lực tự học, khai thác học liệu số và sử dụng công nghệ phục vụ học tập. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức hoạt động bồi dưỡng, hướng nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.

Qua các hoạt động học tập suốt đời được triển khai thời gian qua, việc học ngày càng được gắn với nhu cầu thực tế của người học và đời sống, từ tự học, đọc sách, nâng cao trình độ đến bổ sung kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số. Năm nay, nội dung được nhấn mạnh hơn ở khả năng thực hành và ứng dụng công nghệ, nhất là sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm trong học tập, công việc và cuộc sống.

Việc đưa kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo vào Tuần lễ không chỉ nhằm nâng cao nhận thức về công nghệ mà còn hướng đến hình thành thói quen tự học, khả năng tiếp cận và chọn lọc thông tin, sử dụng công nghệ đúng mục đích. Qua đó, tinh thần học tập suốt đời được gắn chặt hơn với yêu cầu học để làm, học để thích ứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Tuần lễhọc tậpsuốt đờikỹ năng sốtrí tuệ nhân tạoHải Vân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ nhịp học tập trên hành trình khởi nghiệp

Khởi nghiệp từ năm lớp 10 với 2 triệu đồng, Ngô Lê Minh Thư từng bước xây dựng thương hiệu thời trang trẻ em Ember Baby Vietnam, vừa duy trì kinh doanh, làm việc tự do, vừa giữ kết quả học tập tốt.

Giữ nhịp học tập trên hành trình khởi nghiệp
An toàn thực phẩm mùa Trung thu

Trung thu đang đến gần, hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) bánh kẹo, thực phẩm bước vào thời điểm cao điểm. Ngành Công Thương đang phối hợp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và ổn định thị trường.

An toàn thực phẩm mùa Trung thu
Khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan năm 2026

Chiều tối 17/9, lễ khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026 với chủ đề khám phá vẻ đẹp Việt Nam diễn ra tại trung tâm thương mại Central World, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sự kiện do Bộ Công thương Việt Nam và Tập đoàn Central Group, Central Retail phối hợp tổ chức, kéo dài đến hết ngày 20/9/2026.

Khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan năm 2026
Đại học Huế
Chương trình đào tạo robot và trí tuệ nhân tạo tham gia Đề án phát triển nhân lực công nghệ cao

Ngày 16/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2719/QĐ-BGDĐT, phê duyệt danh sách các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM tham gia Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng đến năm 2045” - đợt II năm 2026.

Chương trình đào tạo robot và trí tuệ nhân tạo tham gia Đề án phát triển nhân lực công nghệ cao

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top