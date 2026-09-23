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ClockThứ Năm, 01/10/2026 15:38

Gỡ khó nhân lực cho y tế cơ sở

HNN - Thực hiện Nghị quyết số 72 ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, yêu cầu đối với hệ thống y tế ngày càng cao. Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn TP. Huế, tình trạng thiếu nhân lực, tạo áp lực không nhỏ cho công tác khám, chữa bệnh (KCB).

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 Lấy máu xét nghiệm để kiểm tra sức khỏe cho người dân ở Trung tâm Y tế Thuận Hóa.

Thiếu người, áp lực tăng

Trạm Y tế (TYT) phường Phú Bài mỗi tháng tiếp nhận hơn 600 lượt bệnh nhân. Với một trạm chính và 3 điểm trạm, đơn vị có 21 cán bộ y tế. Trong khi đó, theo yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của TYT, nhu cầu nhân lực khoảng 35 người, tức còn thiếu 14 cán bộ, trong đó có bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ đa khoa và bác sĩ y học cổ truyền.

Theo BSCKI Trần Như Việt, Giám đốc TYT phường Phú Bài, Trạm được tổ chức các khoa, phòng với yêu cầu nhân lực tương ứng. Trong điều kiện còn thiếu người, đội ngũ cán bộ phải nỗ lực để duy trì hoạt động KCB và thực hiện các nhiệm vụ y tế tại địa phương. Đơn vị mong muốn được bổ sung thêm bác sĩ, nhất là bác sĩ đa khoa và bác sĩ y học cổ truyền.

Tình trạng thiếu nhân lực cũng diễn ra ở các trung tâm y tế. Tại Trung tâm Y tế Thuận Hóa, mỗi ngày có khoảng 550 - 600 lượt người đến khám, cùng khoảng 130 - 150 bệnh nhân điều trị nội trú, trong khi toàn trung tâm chỉ có 180 cán bộ y tế. Khối lượng công việc lớn trong khi nhân lực chưa được bổ sung tương xứng khiến áp lực đối với đội ngũ y tế gia tăng, thời gian chờ đợi của người bệnh có lúc kéo dài.

Ngoài KCB thường xuyên, các cơ sở y tế còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác, như khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng. Khối lượng công việc ngày càng tăng trong khi nhân lực chưa được bổ sung kịp thời. BSCKI Hoàng Thị Ngọc Hà, Trưởng khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Thuận Hóa đề xuất ngành y tế tiếp tục bổ sung nhân lực, đặc biệt là bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc.

Rà soát để bổ sung đúng chỗ

Trước yêu cầu thực tế, ngành y tế TP. Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho tuyến cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 72. Trong đó, ngành tập trung rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống y tế, từ TYT, trung tâm y tế đến các bệnh viện. Qua đó, xác định cụ thể những chuyên ngành, vị trí còn thiếu để có phương án tuyển dụng, thu hút và bổ sung nhân lực phù hợp.

Từ nay đến năm 2030, việc rà soát nguồn nhân lực sẽ được thực hiện đồng bộ, nhằm đánh giá đầy đủ thực trạng nhân sự tại từng đơn vị, từng tuyến. Đây là cơ sở để ngành y tế xây dựng các giải pháp nhân lực phù hợp với yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trong giai đoạn mới.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cho biết, ngành y tế đã chủ động tham mưu UBND thành phố các nhiệm vụ từ nay đến năm 2030, trong đó có vấn đề nhân lực. Không chỉ tuyển dụng mới, ngành cũng tính đến phương án điều chỉnh, phân bổ nhân lực phù hợp giữa các tuyến. Trong đó, ưu tiên tăng cường bác sĩ và nhân lực y tế dự phòng từ các trung tâm y tế về TYT.

Thực tế cho thấy, giải quyết bài toán nhân lực y tế không chỉ là bổ sung đủ số lượng cán bộ mà còn phải chú trọng chất lượng chuyên môn. Khi nhiệm vụ của tuyến y tế cơ sở ngày càng mở rộng, đội ngũ cán bộ cần được đào tạo, cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu KCB ban đầu, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương.

Trong quá trình hiện thực hóa Nghị quyết số 72, việc từng bước tháo gỡ khó khăn về nhân lực, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ giúp tuyến y tế cơ sở hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngay từ tuyến đầu.

Bài, ảnh: Thanh Hương
 Từ khóa:
gỡ khónhân lựcy tế cơ sở
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