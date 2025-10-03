Bước tiến vì công bằng giáo dục

Học sinh Trường UK Academy Huế

Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Theo đó, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được hỗ trợ học phí theo mức do HĐND cấp tỉnh quy định, nhưng không vượt quá mức thu của các cơ sở này. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp ban hành mức hỗ trợ, đảm bảo đúng quy định.

Mỗi cấp học có một mức sàn và mức trần. Bậc mầm non và tiểu học có học phí thấp nhất là 50.000 đồng/tháng và cao nhất là 540.000 đồng/tháng. Bậc THCS và THPT có chung mức trần là 650.000 đồng/tháng, mức sàn lần lượt là 50.000 đồng và 100.000 đồng. Khung học phí này là căn cứ để xác định mức hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh các trường tư thục, áp dụng cho năm 2025 - 2026.

Nhận được thông tin, anh Nguyễn Hiếu (phường An Cựu) chia sẻ: “Cả 2 con của tôi, một học tiểu học, một học trung học cơ sở tại các trường ngoài công lập. Khoản học phí hàng tháng không nhỏ so với thu nhập của vợ chồng tôi, nhưng vì con đang phù hợp môi trường học tập hiện tại nên chúng tôi vẫn gắng lo. Giờ có sự hỗ trợ của Nhà nước, chúng tôi được san sẻ phần nào gánh nặng kinh tế”. Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Nhật Long, Phó Hiệu trưởng Trường UK Academy Huế cho rằng, đây là minh chứng cho thấy Nhà nước đang ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề công bằng trong giáo dục. Chính sách góp phần bảo đảm tính thống nhất, công bằng trong tiếp cận giáo dục, khi đối tượng thụ hưởng được mở rộng cho cả hệ thống ngoài công lập.

Việc hỗ trợ học phí cho học sinh ngoài công lập không chỉ giảm áp lực tài chính cho gia đình, đặc biệt là những hộ thu nhập trung bình hoặc thấp, mà còn bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi trẻ em. Thực tế, nhiều gia đình dù kinh tế khó khăn nhưng vì đặc thù công việc hoặc điều kiện chăm sóc con cái đã lựa chọn gửi con ở trường tư, nay sẽ thêm an tâm khi có chính sách hỗ trợ. “Sự hỗ trợ này là lời động viên ý nghĩa, giúp các trường tư thục thêm vững tin đồng hành cùng xã hội trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai”, bà Minh Bon, Giám đốc Hệ thống giáo dục Sao Mai chia sẻ.

Đơn giản hóa thủ tục

Thủ tục hỗ trợ học phí tại các cơ sở giáo dục tư thục được triển khai đơn giản hơn, học sinh và phụ huynh không cần nộp đơn đề nghị. Trong vòng 10 ngày làm việc sau khai giảng, hiệu trưởng lập danh sách kèm mức hỗ trợ gửi cơ quan quản lý để thẩm định, phê duyệt. Người học chỉ cần nộp hồ sơ một lần cho cả quá trình học tập; riêng hộ nghèo, cận nghèo phải bổ sung xác nhận vào mỗi học kỳ.

Theo một số cơ sở giáo dục tư thục, năm học trước, trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí theo chính sách phổ cập, song thủ tục nhận tiền còn rườm rà. “Phụ huynh phải chuẩn bị nhiều giấy tờ, đi công chứng, có người phải nghỉ làm để hoàn thiện hồ sơ. Mỗi năm học phải làm giấy tờ hai lần, rất vất vả. Với trường mầm non tư thục quy mô nhỏ, nhân sự hạn chế, việc làm thủ tục nhiều lần cũng ảnh hưởng đến thời gian chăm sóc trẻ”, bà Minh Bon chia sẻ.

Để chính sách hỗ trợ học phí được áp dụng rộng rãi từ năm học này, cần thiết tinh gọn thủ tục, đơn giản quy trình để người dân hưởng lợi thuận tiện hơn. Hồ sơ nên được rút gọn, loại bỏ giấy tờ không cần thiết, đồng thời tích hợp dữ liệu số, như căn cước công dân, mã định danh học sinh. Về quy trình chi trả, các cơ sở giáo dục tư thục lập hồ sơ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc UBND xã, phường theo phân cấp. Sau khi rà soát, cơ quan quản lý lập giấy rút dự toán gửi Kho bạc Nhà nước. Kho bạc kiểm soát và chuyển tiền vào tài khoản của nhà trường. Sau đó, trường có trách nhiệm chuyển khoản trực tiếp đến phụ huynh hoặc người giám hộ, đảm bảo đúng đối tượng.

Theo bà Minh Bon, với cơ sở giáo dục tư thục, việc hỗ trợ chi phí học tập nên chi trả trực tiếp cho phụ huynh hợp lý và linh hoạt hơn là thông qua cơ sở giáo dục. Khi nhận được khoản hỗ trợ, phụ huynh có thể chủ động lựa chọn ngôi trường phù hợp với điều kiện, nguyện vọng và định hướng học tập của con em. Cách làm này không chỉ giúp gia đình cảm thấy được trao quyền, mà còn thúc đẩy các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng để thu hút học sinh.