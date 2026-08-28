Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Quốc khánh 2/9

Phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Phong Thái, Phong Điền, Hương Trà và hai xã Quảng Điền, Đan Điền tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền.

Tại Đài tưởng niệm, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, các đại biểu đến từng phần mộ thắp hương, tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền hiện là nơi an nghỉ của 3.601 liệt sĩ đến từ nhiều địa phương trong cả nước, những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Sau lễ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Phong Thái tiếp tục dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phong Sơn, Nhà bia ghi danh Liệt sĩ Phong An và Đền Liệt sĩ Phong Hiền.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Cựu tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Nhà bia ghi danh Liệt sĩ phường.

Thắp hương phần mộ liệt sĩ

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh; đồng thời nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; góp phần bồi đắp niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng phường An Cựu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Phú Vang do đồng chí Đặng Hồng Sơn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND làm trưởng đoàn đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ xã.

Dâng hương tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, thành kính dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng quê hương, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang (trước đây là Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Vang) có tổng diện tích 40.905 m², hiện là nơi an nghỉ của 1.984 phần mộ đơn. Trong đó, có 1.595 phần mộ chưa xác định được thông tin (hiện đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ).