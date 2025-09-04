Nghe sản phẩm du lịch kể chuyện

Giới thiệu cho khách về gốm Phước Tích

"Giữ chân" du khách

Ngang qua góc cầu Trường Tiền (phía bắc sông Hương), nhiều người vẫn thường bắt gặp hình ảnh mệ Hường - người được ví như “người giữ ký ức tuổi thơ” của đất Huế với những món đồ chơi dân gian như trống lùng tung, con ve ve. Nhiều người không biết, chỉ lướt qua mà chưa kịp dừng chân.

Cho đến một ngày, một doanh nghiệp lữ hành đã mời mệ tham gia vai hướng dẫn trải nghiệm trong một chương trình workshop. Cả du khách nhí lẫn phụ huynh đều tỏ ra hào hứng. Đặc biệt, một du khách Nhật sau khi được giới thiệu đã tìm đến để khám phá nghề làm đồ chơi dân gian của mệ, đã vô cùng ấn tượng. Trước khi rời Huế, anh còn hẹn với hướng dẫn viên sẽ quay lại để tiếp tục trải nghiệm và học nghề làm trò chơi dân gian. Bà Dương Thị Công Lý, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội tại Huế chia sẻ: “Chính nhờ những câu chuyện thú vị, khách mới thực sự cảm nhận được và yêu thích với điểm đến cũng như sản phẩm du lịch”.

Câu chuyện ấy cũng đặt ra vấn đề cho ngành du lịch: Mỗi điểm đến, mỗi sản phẩm đều cần được kể bằng những câu chuyện giàu cảm xúc hơn để “giữ chân” du khách.

Nhìn từ du lịch Hà Nội, ngành du lịch Thủ đô vừa ra mắt đoàn tàu du lịch mang tên “5 cửa ô”. Đây không chỉ là sản phẩm tạo sự tò mò, hấp dẫn với hành trình trải nghiệm độc đáo, mà còn gây ấn tượng bởi việc khéo léo đưa văn hóa, ký ức và bản sắc văn hóa của Thủ đô vào hạ tầng công cộng. Từng chi tiết trên tàu đều được “thổi hồn văn hóa”, thay vì chỉ chú trọng vào tiện ích kỹ thuật. Tên gọi của đoàn tàu cũng được lấy từ năm cửa ô của Kinh thành Thăng Long xưa, gồm: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa. Sự đổi mới trong tư duy kể chuyện, biến hạ tầng giao thông như một phương tiện truyền thông văn hóa cũng khiến người dân thêm tự hào, còn du khách thì háo hức khám phá.

Tại Huế, nhiều du khách vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi cách làm du lịch ở một số điểm đến chưa thực sự để lại ấn tượng. Nhiều chương trình tham quan chỉ dừng lại ở việc “đi lướt qua”, khiến du khách cảm thấy giá trị chưa tương xứng với đồng tiền bỏ ra. Có người cho rằng vé vào một số điểm tham quan còn cao, do trải nghiệm dừng lại ở việc tự ngắm cảnh, chưa được nghe những câu chuyện gắn với di sản, chưa cảm nhận trọn vẹn giá trị. Rời đi, họ chỉ mang theo vài bức ảnh, nhưng thiếu những ký ức đậm sâu.

Cách đây vài tháng, khi ghé thăm một điểm làm hương ở điểm du lịch Thủy Biều, tôi chứng kiến du khách chia sẻ rằng họ chỉ muốn tự tay trải nghiệm làm hương thủ công và được giới thiệu về nghề truyền thống, chứ không thích làm bằng máy. Khi được đáp ứng đúng mong muốn, lại nghe thêm câu chuyện về nghề làm hương, họ rất hài lòng và thích thú.

Xây dựng những câu chuyện hấp dẫn

Ngày nay, nhiều du khách không còn mặn mà với những tour tham quan đơn lẻ, thiếu chiều sâu và gắn kết cảm xúc. Họ cần sự dẫn dắt tinh thần, cần một câu chuyện hấp dẫn hoặc một trải nghiệm lắng đọng. Điều này đòi hỏi các điểm đến, đặc biệt là du lịch cộng đồng, phải thay đổi tư duy từ “có gì” sang “kể như thế nào” để chạm đến cảm xúc của du khách.

Theo Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội tại Huế Dương Thị Công Lý, xây dựng câu chuyện cho sản phẩm du lịch không phải là thêu dệt, mà dựa vào văn hóa, đời sống bản địa, khai thác nét độc đáo từ lịch sử, truyền thống để lý giải cho sự ra đời của sản phẩm. Từ đó, sản phẩm và điểm đến trở nên hấp dẫn hơn.

Đơn cử, khi xây dựng sản phẩm trải nghiệm Tết Huế, việc kể những câu chuyện về “tam đại đồng đường”, “tứ đại đồng đường” (3 - 4 thế hệ cùng chung sống), hay các phong tục như viếng chùa, tảo mộ, lì xì đầu năm… sẽ giúp du khách hiểu sâu hơn về ý nghĩa của tết Nguyên đán, khiến trải nghiệm thêm phần đáng nhớ.

Chị Hồ Mỹ Liên Hanh, một hướng dẫn viên tự do tại Huế chia sẻ: Du khách thường rất hào hứng khi nghe những câu chuyện về đời sống tại nơi họ đến, qua đó cảm nhận rõ hơn nhịp sống của vùng đất. Tuy nhiên, ở một số nơi, cách tổ chức và dẫn dắt chưa cuốn hút, khiến họ dễ mất hứng thú.

Theo kinh nghiệm của nữ hướng dẫn viên, khách đặc biệt thích nghe những câu chuyện đời thường; càng chân thật, càng dễ để lại ấn tượng. Vì vậy, các điểm du lịch, hướng dẫn viên, thuyết minh viên cần sưu tầm, kể lại những câu chuyện gần gũi, gắn bó với đời sống và điểm đến, để mang đến cảm xúc cho du khách.

Đại diện Sở Du lịch cho biết, cùng với việc đổi mới trong xây dựng và hoàn thiện sản phẩm, ngành du lịch địa phương cũng chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp trong cách làm du lịch. Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn cho đội ngũ làm du lịch, kể cả thuyết minh viên tại các điểm tham quan, để họ có thêm kỹ năng phục vụ và lan tỏa giá trị văn hóa đến du khách.