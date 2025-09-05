Giới thiệu 100 sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm được bảo hộ thương hiệu

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho 20 tổ chức, doanh nghiệp tham gia triển lãm

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm thu hút sự tham gia của trên 100 sản phẩm tại 20 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp KHCN, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Sự kiện triển lãm lần này không chỉ là nơi để giới thiệu những thành tựu, những sáng kiến của các nhà khoa học, doanh nghiệp mà còn tạo cầu nối quan trọng, giúp đưa các sản phẩm nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn, giải quyết nhu cầu của người dân và những vấn đề bức thiết của xã hội.

Phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Xuân Sơn, TUV, Giám đốc Sở KH&CN cho rằng, đây là cơ hội để các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tạo ra những sản phẩm mới, dịch vụ mới, góp phần phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn của thành phố. Sự kiện này là bước đi tiên phong và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trong giao thương kinh tế ở các địa phương trong thành phố, góp phần khai thác tối ưu nguồn lực, tài nguyên bản địa các đặc sản mang thương hiệu Huế, phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ, sản phẩm tiềm năng thương mại, sản phẩm được bảo hộ thương hiệu được giới thiệu, quảng bá tại triển lãm

Trong thời gian qua, hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ ở thành phố Huế đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm chủ lực của thành phố, các đặc sản mang thương hiệu Huế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân ở địa phương.

Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra những định hướng mạnh mẽ về việc phát triển thị trường KHCN, thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Trước yêu cầu đó, thành phố Huế luôn coi việc phát triển KHCN, ĐMST và Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái thuận lợi, thu hút các nhà khoa học, doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng một thành phố thông minh, hiện đại trên nền tảng di sản.