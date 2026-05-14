Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi bằng bản sắc riêng

Nam Đông gắn du lịch với trải nghiệm văn hóa dân tộc Cơ Tu qua lễ hội lúa mới

Tạo dấu ấn riêng

Không náo nhiệt như những điểm đến đã thành danh, Nam Đông hấp dẫn du khách bằng vẻ đẹp trầm lắng và nguyên sơ. Đập tràn Hai Nhất đang dần trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách tìm đến. Nước trong vắt soi bóng mây trời, len lỏi qua từng phiến đá, tạo nên những gợn sóng lăn tăn dưới nắng. Hai bên bờ, cây xanh phủ bóng, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nước mát lành. Xa xa, tiếng chim rừng xen lẫn tiếng nước chảy róc rách tạo nên không gian yên bình, dễ níu chân du khách.

Sau chuyến trải nghiệm, chị Nguyễn Thị Xuân Lan (Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi bất ngờ vì cảnh sắc còn rất nguyên sơ, không khí trong lành. Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là sự chân chất, thân thiện của người dân nơi đây”. Không chỉ dừng lại ở cảm nhận cá nhân, chị Lan cho biết, sẽ giới thiệu điểm đến này cho bạn bè, người thân như một lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi ngắn ngày. Với chị, chính sự mộc mạc, gần gũi tạo nên sức hút riêng, khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn.

Không chỉ dừng lại ở cảnh quan, Nam Đông còn hấp dẫn bởi ẩm thực dân dã cùng những trải nghiệm đời sống như làm nương, hái trái, sinh hoạt cộng đồng, nghe kể chuyện văn hóa. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại trở thành “đặc sản” đối với du khách thành thị, nơi họ tìm thấy sự kết nối sâu sắc giữa thiên nhiên và con người.

Ông Lê Nhữ Sửu, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đông chia sẻ: Theo định hướng phát triển, Nam Đông sẽ tập trung vào các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp và văn hóa, những lĩnh vực không chỉ phù hợp với điều kiện địa phương mà còn tạo nên bản sắc riêng. Đây cũng là cách để địa phương phát triển du lịch theo chiều sâu, chú trọng chất lượng trải nghiệm hơn là số lượng.

Điểm sáng trong hành trình phát triển du lịch Nam Đông chính là mô hình du lịch cộng đồng, nơi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người hưởng lợi trực tiếp.

Tại thôn Phú Nhuận, gia đình chị Hồ Thị Mai đã mạnh dạn chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang làm du lịch. Ngôi nhà sàn được cải tạo thành homestay, kết hợp vườn cây ăn trái và phục vụ các món ăn địa phương. “Ban đầu cũng lo lắng vì chưa có kinh nghiệm, nhưng được tập huấn, hỗ trợ nên dần quen. Khách đến thích nhất là được sống như người bản địa, ăn món quê và nghe kể chuyện về văn hóa Cơ Tu”, chị Mai chia sẻ.

Dù quy mô còn nhỏ, song các homestay tại địa phương đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Quan trọng hơn, mô hình này góp phần giữ chân người trẻ ở lại quê hương, giảm áp lực di cư lao động và tạo sự gắn kết cộng đồng.

Đưa du lịch thành động lực phát triển

Nam Đông đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển thêm nhiều mô hình du lịch trải nghiệm, tạo việc làm ổn định cho 100 đến 200 lao động địa phương. Đây không chỉ là con số, mà còn là kỳ vọng về một nền kinh tế du lịch gắn bó mật thiết với đời sống người dân.

Để biến tiềm năng thành lợi thế, vai trò định hướng của chính quyền là yếu tố then chốt. Lãnh đạo địa phương xác định phát triển du lịch phải đi cùng bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ văn hóa.

Ông Lê Nhữ Sửu chia sẻ, với 46,06% là người đồng bào dân tộc thiểu số, Nam Đông sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng, phát triển các điểm du lịch trọng điểm như khu sinh thái Đập tràn Hai Nhất - Hồ Ta Rinh, khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf La Vân, thác A Ka, các hồ thủy điện Thượng Nhật và Tả Trạch..., đồng thời xây dựng các sản phẩm đặc trưng gắn với suối thác, nông nghiệp và văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, ứng dụng nền tảng trực tuyến, mã QR và kết nối tour tuyến với Huế, Đà Nẵng cùng các khu vực lân cận.

Việc phát triển du lịch xanh, thân thiện với môi trường được đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa khai thác và bảo tồn. Đây chính là nền tảng để Nam Đông không chỉ thu hút du khách trong ngắn hạn mà còn giữ được sức hấp dẫn lâu dài.

Với định hướng rõ ràng và sự thống nhất của chính quyền cùng người dân, Nam Đông đang từng bước “đánh thức” tiềm năng du lịch miền núi. Không chạy theo hình thức, địa phương chọn con đường bền vững, lấy bản sắc và trải nghiệm làm cốt lõi, một hướng đi hứa hẹn sẽ tạo nên dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch Huế, đồng thời mở ra tương lai phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa.