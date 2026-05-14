  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 15/05/2026 06:12

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi bằng bản sắc riêng

HNN - Sở hữu thiên nhiên hoang sơ cùng bản sắc văn hóa Cơ Tu đặc sắc, Nam Đông đang từng bước định hình hướng đi riêng trong bức tranh phát triển du lịch. Địa phương kiên định với chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, gìn giữ bản sắc và tạo sinh kế bền vững cho người dân miền núi.

Thuận Hóa quán triệt công tác phục vụ mùa du lịch hèNhững điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Khánh Hòa năm nayPhát triển phố đi bộ sông Như Ý hài hòa lợi ích người dân

 Nam Đông gắn du lịch với trải nghiệm văn hóa dân tộc Cơ Tu qua lễ hội lúa mới

Tạo dấu ấn riêng

Không náo nhiệt như những điểm đến đã thành danh, Nam Đông hấp dẫn du khách bằng vẻ đẹp trầm lắng và nguyên sơ. Đập tràn Hai Nhất đang dần trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách tìm đến. Nước trong vắt soi bóng mây trời, len lỏi qua từng phiến đá, tạo nên những gợn sóng lăn tăn dưới nắng. Hai bên bờ, cây xanh phủ bóng, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nước mát lành. Xa xa, tiếng chim rừng xen lẫn tiếng nước chảy róc rách tạo nên không gian yên bình, dễ níu chân du khách.

Sau chuyến trải nghiệm, chị Nguyễn Thị Xuân Lan (Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi bất ngờ vì cảnh sắc còn rất nguyên sơ, không khí trong lành. Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là sự chân chất, thân thiện của người dân nơi đây”. Không chỉ dừng lại ở cảm nhận cá nhân, chị Lan cho biết, sẽ giới thiệu điểm đến này cho bạn bè, người thân như một lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi ngắn ngày. Với chị, chính sự mộc mạc, gần gũi tạo nên sức hút riêng, khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn.

Không chỉ dừng lại ở cảnh quan, Nam Đông còn hấp dẫn bởi ẩm thực dân dã cùng những trải nghiệm đời sống như làm nương, hái trái, sinh hoạt cộng đồng, nghe kể chuyện văn hóa. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại trở thành “đặc sản” đối với du khách thành thị, nơi họ tìm thấy sự kết nối sâu sắc giữa thiên nhiên và con người.

Ông Lê Nhữ Sửu, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đông chia sẻ: Theo định hướng phát triển, Nam Đông sẽ tập trung vào các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp và văn hóa, những lĩnh vực không chỉ phù hợp với điều kiện địa phương mà còn tạo nên bản sắc riêng. Đây cũng là cách để địa phương phát triển du lịch theo chiều sâu, chú trọng chất lượng trải nghiệm hơn là số lượng.

Điểm sáng trong hành trình phát triển du lịch Nam Đông chính là mô hình du lịch cộng đồng, nơi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người hưởng lợi trực tiếp.

Tại thôn Phú Nhuận, gia đình chị Hồ Thị Mai đã mạnh dạn chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang làm du lịch. Ngôi nhà sàn được cải tạo thành homestay, kết hợp vườn cây ăn trái và phục vụ các món ăn địa phương. “Ban đầu cũng lo lắng vì chưa có kinh nghiệm, nhưng được tập huấn, hỗ trợ nên dần quen. Khách đến thích nhất là được sống như người bản địa, ăn món quê và nghe kể chuyện về văn hóa Cơ Tu”, chị Mai chia sẻ.

Dù quy mô còn nhỏ, song các homestay tại địa phương đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Quan trọng hơn, mô hình này góp phần giữ chân người trẻ ở lại quê hương, giảm áp lực di cư lao động và tạo sự gắn kết cộng đồng.

Đưa du lịch thành động lực phát triển

Nam Đông đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển thêm nhiều mô hình du lịch trải nghiệm, tạo việc làm ổn định cho 100 đến 200 lao động địa phương. Đây không chỉ là con số, mà còn là kỳ vọng về một nền kinh tế du lịch gắn bó mật thiết với đời sống người dân.

Để biến tiềm năng thành lợi thế, vai trò định hướng của chính quyền là yếu tố then chốt. Lãnh đạo địa phương xác định phát triển du lịch phải đi cùng bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ văn hóa.

Ông Lê Nhữ Sửu chia sẻ, với 46,06% là người đồng bào dân tộc thiểu số, Nam Đông sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng, phát triển các điểm du lịch trọng điểm như khu sinh thái Đập tràn Hai Nhất - Hồ Ta Rinh, khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf La Vân, thác A Ka, các hồ thủy điện Thượng Nhật và Tả Trạch..., đồng thời xây dựng các sản phẩm đặc trưng gắn với suối thác, nông nghiệp và văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, ứng dụng nền tảng trực tuyến, mã QR và kết nối tour tuyến với Huế, Đà Nẵng cùng các khu vực lân cận.

Việc phát triển du lịch xanh, thân thiện với môi trường được đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa khai thác và bảo tồn. Đây chính là nền tảng để Nam Đông không chỉ thu hút du khách trong ngắn hạn mà còn giữ được sức hấp dẫn lâu dài.

Với định hướng rõ ràng và sự thống nhất của chính quyền cùng người dân, Nam Đông đang từng bước “đánh thức” tiềm năng du lịch miền núi. Không chạy theo hình thức, địa phương chọn con đường bền vững, lấy bản sắc và trải nghiệm làm cốt lõi, một hướng đi hứa hẹn sẽ tạo nên dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch Huế, đồng thời mở ra tương lai phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa.

Bài, ảnh: THÁI BÌNH
 Từ khóa:
tiềm năngdu lịchmiền núibản sắcriêng
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thuận Hóa quán triệt công tác phục vụ mùa du lịch hè

Sáng 14/5, UBND phường Thuận Hóa tổ chức hội nghị quán triệt công tác phục vụ khách du lịch trong các dịp cao điểm lễ hội và mùa du lịch hè năm 2026, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện trong lòng du khách.

Thuận Hóa quán triệt công tác phục vụ mùa du lịch hè
Những điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Khánh Hòa năm nay

Khánh Hòa từ lâu đã khẳng định vị thế là "thủ phủ" du lịch biển của Việt Nam với những vịnh biển xanh ngắt và dải cát trắng mịn màng. Tuy nhiên, nếu bạn đã quá quen thuộc với nhịp sống hối hả của trung tâm Nha Trang, hãy thử một lần dịch chuyển về phía Nam để khám phá bán đảo Cam Ranh.

Những điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Khánh Hòa năm nay
Phát triển phố đi bộ sông Như Ý hài hòa lợi ích người dân

Sáng 13/5, UBND phường Thuận Hóa tổ chức buổi làm việc với người dân các tổ dân phố 6, 7, 8 khu vực Phú Hội liên quan đến Đề án “Phố đi bộ sông Như Ý” dự kiến sẽ được khởi động vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2026.

Phát triển phố đi bộ sông Như Ý hài hòa lợi ích người dân
Xây dựng môi trường du lịch: Chuyện không của riêng ai

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp và nâng cao khả năng phản ứng, môi trường du lịch Huế vẫn còn những “hạt sạn”. Thực tế cho thấy, hình ảnh điểm đến không chỉ là việc riêng của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý hay doanh nghiệp mà còn ở từng cơ sở kinh doanh, người lao động và cách ứng xử của người dân. Bởi bên cạnh chất lượng dịch vụ, thái độ và hành vi ứng xử mới là yếu tố định hình ấn tượng của du khách.

Xây dựng môi trường du lịch Chuyện không của riêng ai
Văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển

Tại Hội thảo khoa học “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986 – 2026)” do Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế tổ chức diễn ra ngày 12/5, các chuyên gia nhận định, trải qua 40 năm, công cuộc đổi mới đã tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Với Huế, đã có những bước chuyển mình quan trọng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là giá trị di sản văn hóa.

Văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top