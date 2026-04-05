Vietravel ra mắt dòng sản phẩm du lịch trải nghiệm theo tiêu chí ESG

Đầu tháng 4/2026, Vietravel công bố bộ sản phẩm du lịch thế hệ mới hướng tới Net Zero, được xây dựng theo tiêu chí ESG (du lịch có trách nhiệm) và chỉ số trải nghiệm LEI.

Du lịch hướng tới Net Zero với các giải pháp giảm rác thải nhựa và thúc đẩy du lịch xanh. 

Việc tái cấu trúc danh mục sản phẩm theo hướng tăng cường trải nghiệm và phát triển bền vững được xem là bước điều chỉnh chiến lược của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường du lịch đang chuyển dịch mạnh sang các mô hình du lịch có trách nhiệm.

Theo đại diện Vietravel, định hướng mới được xây dựng dựa trên hai trụ cột: ESG và LEI. ESG là bộ tiêu chí liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị, hướng tới giảm thiểu tác động đến môi trường, gia tăng giá trị cho cộng đồng địa phương, tôn trọng văn hóa bản địa và nâng cao chuẩn mực quản trị trong chuỗi giá trị sản phẩm.

Song song với đó, LEI - Living Experience Index được áp dụng như một chỉ số đánh giá chiều sâu trải nghiệm của du khách trong mỗi hành trình. Theo cách tiếp cận này, chuyến đi không chỉ dừng lại ở việc tham quan điểm đến mà hướng tới việc giúp du khách tiếp cận đời sống bản địa, tìm hiểu văn hóa địa phương và tạo ra những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa hơn.

Việc tích hợp ESG và LEI được doanh nghiệp áp dụng ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, tổ chức hành trình cho đến đánh giá chất lượng dịch vụ. Cách tiếp cận này nhằm hướng tới mô hình du lịch trong đó giá trị trải nghiệm của du khách được đặt song hành với trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng địa phương.

Theo doanh nghiệp, việc thử nghiệm các hành trình theo tiêu chí ESG và LEI nhằm từng bước hoàn thiện hệ tiêu chuẩn sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng du lịch bền vững trong giai đoạn tới. Định hướng này cũng phản ánh sự chuyển dịch của thị trường du lịch thế giới, khi nhiều điểm đến và doanh nghiệp lữ hành đang dần rời khỏi mô hình du lịch đại trà, hướng tới các hành trình có trách nhiệm và chiều sâu trải nghiệm.

Xu hướng này cũng sẽ được thể hiện rõ tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM (từ ngày 9 đến 12/4), khi nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành giới thiệu các dòng sản phẩm mới chú trọng trải nghiệm bản địa, tăng cường tương tác văn hóa và giảm thiểu tác động tới môi trường. 

Đáng chú ý, sản phẩm du lịch hướng tới Net Zero thể hiện rõ định hướng ESG khi lồng ghép các yếu tố du lịch xanh vào hành trình, từ giảm thiểu rác thải nhựa, tối ưu phương tiện di chuyển đến nâng cao nhận thức của du khách về bảo vệ môi trường. Đây được xem là bước thử nghiệm quan trọng để đưa yếu tố bền vững trở thành một phần tự nhiên trong trải nghiệm du lịch, thay vì chỉ là thông điệp truyền thông.

Việc ra mắt bộ sản phẩm mới với 10 hành trình tiêu biểu tại cả thị trường quốc tế và trong nước nhằm thử nghiệm cách tiếp cận du lịch chú trọng chiều sâu trải nghiệm cũng diễn ra trong dịp Vietravel được Chủ tịch nước quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong hơn 30 năm qua.

https://nhandan.vn/vietravel-ra-mat-dong-san-pham-du-lich-trai-nghiem-theo-tieu-chi-esg-post953077.html?gidzl=DzvFMkScmHKrmqPQvpt253F4J5tuEyiGBvOO3gavpnSgnHzShJ-OGIx15W_zESD4VC133ZFboxPuuoRC5m

Theo nhandan.vn
