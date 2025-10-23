Khơi dậy sức sống mới cho ngành trà gắn với phát triển du lịch

Giới thiệu về trà sen cho khách

Nhiều hoạt động đặc sắc

Theo đại diện Sở Du lịch, Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025 là chuỗi sự kiện có quy mô lớn, được triển khai cho người dân và du khách trong và ngoài nước khi đến với địa bàn thành phố Huế; các nhà sản xuất trà, thảo mộc, thức ăn kèm từ Việt Nam và quốc tế; nghệ nhân trà, barista (chuyên gia pha chế đồ uống từ cà phê và các thức uống không cồn), nhân viên pha chế, nhà sáng lập thương hiệu, học viên pha chế.

Trong 3 ngày diễn ra (31/10 - 2/11/2025), có nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức. Cùng với chương trình khai mạc Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025, ban tổ chức chương trình cho biết sẽ có tọa đàm - giao lưu văn hóa trà: Thuyết trình - Trà đàm - Trình diễn thưởng trà minh họa chủ đề “Nghệ thuật thưởng trà trong văn hóa người Việt và châu Á” và “Xu hướng sáng tạo trà trong giới trẻ và ngành ẩm thực”. Hoạt động được tổ chức tại Cung Trường Sanh - Đại Nội Huế (vào cửa Hòa Bình - đường Đặng Thái Thân), sẽ quy tụ các doanh nghiệp sản xuất - thương hiệu sáng tạo (Teapresso, Teart, Trà thảo dược…). Bên cạnh đó, các diễn giả là những nhà nghiên cứu trà, nghệ nhân trà đạo của Việt Nam cùng các nước cũng sẽ góp mặt, chia sẻ nhiều thông tin thú vị.

Trong chuỗi hoạt động diễn ra sẽ có một không gian triển lãm, trưng bày trà, các sản phẩm từ trà và thức ăn kèm; khu trải nghiệm thử trà. Theo ban tổ chức, dự kiến sẽ có khoảng 25 gian hàng, với sự tham gia của các nhà sản xuất trà, thảo mộc, thức ăn kèm từ Việt Nam và quốc tế.

Tỉ mẩn làm trà sen

Điểm nhấn khiến Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025 thêm hấp dẫn chính là cuộc thi Teatender - pha chế trà hiện đại. Lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, hoạt động không chỉ tạo ra nơi kết nối, giữ gìn và tôn vinh giá trị văn hóa thưởng trà Việt Nam và cộng đồng quốc tế các quốc gia dùng trà mà còn khơi nguồn sáng tạo và hiện đại hóa trà Việt trong đời sống đô thị; kết nối các nghệ nhân, barista, nhà sáng tạo trong lĩnh vực F&B. Đặc biệt, thông qua cuộc thi sẽ quảng bá đặc sản Trà Truồi - Huế như một nét đặc sản mới của trà Việt đương đại. Cuộc thi bao gồm 3 vòng thi, trong đó vòng sơ loại đã diễn ra qua hình thức gửi video dự thi từ 30/9 - 20/10/2025, riêng hai vòng sơ kết và chung kết sẽ thi trực tiếp trong thời gian diễn ra liên hoan. “Điểm nổi bật tại vòng chung kết là các thí sinh sẽ dự thi nội dung chủ đề “Trà Truồi - Sáng tạo mới trên nền di sản”, sáng tạo một thức uống mới có sử dụng nền trà Truồi - đặc sản Huế; kết hợp một món ăn kèm phù hợp (có thể là món bánh ngọt, món mặn, món chay…). Bên cạnh đó, thí sinh sẽ trình bày một câu chuyện kết nối văn hóa, cảm hứng cá nhân và lý do kết hợp món ăn kèm”, đại diện Sở Du lịch cho biết.

Trong chuỗi hoạt động của Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025, các nhà trà quốc tế - nghệ nhân trà đạo, thương hiệu trà nghệ thuật và trà sáng tạo sẽ trình diễn nghệ thuật trà và hoạt động giao lưu của các đơn vị, biểu diễn pha trà kết hợp kể chuyện; trình diễn trà đạo truyền thống của các nước. Điểm đặc biệt là khách du lịch tìm kiếm trải nghiệm văn hóa - tâm linh, thích tìm hiểu về trà có thể hòa mình vào chương trình “Trà dưỡng tâm: Chuyện trà, chuyện trò” (tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, 15 Lê Lợi, TP. Huế), để lắng nghe những câu chuyện về trà, văn hóa thưởng trà và lan tỏa lối sống chậm, sâu sắc và giàu nội tâm như là một hành trình “chữa lành”.

Hướng đến trở thành một hoạt động đặc thù, thường xuyên

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025 được thực hiện với sự liên kết chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại thành phố Huế, trong nước và quốc tế để đồng bộ triển khai. Việc đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả của các hoạt động trải nghiệm trong khuôn khổ chương trình Liên hoan Trà quốc tế - Huế 2025 là cơ sở để hướng đến việc xây dựng sự kiện trở thành hoạt động đặc thù triển khai thường xuyên, định kỳ hàng năm. “Năm 2025, TP. Huế đăng cai Năm Du lịch quốc gia với rất nhiều hoạt động sự kiện. Chúng tôi mong muốn, bên cạnh việc tổ chức tốt các sự kiện, chương trình, ngành du lịch cùng các đơn vị, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện bộ sản phẩm du lịch đặc trưng của Huế”, Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm chia sẻ.

Văn hóa thưởng trà là một nét đẹp truyền thống của người Việt nói chung, Huế nói riêng

Với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nghệ nhân, những người gắn bó với ngành trà, đây là cơ hội tôn vinh giá trị văn hóa trà Việt - kết nối, mở ra đối thoại văn hóa giữa các nghệ nhân, nhà trà, thương hiệu đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Cũng từ đó, sẽ hướng tới khơi dậy sức sống mới cho ngành trà Việt, giới thiệu sản phẩm trà truyền thống và sáng tạo, góp phần thúc đẩy du lịch và thương mại đặc trưng địa phương.

Ông Võ Hoàng Liên Minh, Chánh Văn phòng Sở Du lịch cho biết, các hoạt động trong chuỗi chương trình đều hướng đến tạo không gian văn hóa du lịch giao thoa giữa truyền thống và đương đại, giữa bản sắc Việt và tinh hoa quốc tế đồng thời lan tỏa phong cách sống chậm, thiền trà và "tinh thần Zen" giữa nhịp sống hiện đại, qua đó xây dựng sản phẩm du lịch mới (du lịch chăm sóc sức khỏe theo mô hình Tea & Wellness) để đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới hấp dẫn hơn trong quá trình tham quan và khám phá Huế, đặc biệt là trong khoảng thời gian thời tiết không thuận lợi của mùa mưa, mở rộng tầm ảnh hưởng của du lịch Huế đến đông đảo công chúng.

Và từ những buổi trà đàm đến những gian hàng đầy sáng tạo, từ bàn tay nghệ nhân đến niềm vui của du khách, tất cả cùng góp phần khơi dậy sức sống mới cho ngành trà Việt - một hành trình giao hòa giữa văn hóa, sáng tạo và du lịch, đậm đà như chính hương vị trà xứ Huế, trở thành cơ hội để Huế có thêm những sản phẩm du lịch hấp dẫn.