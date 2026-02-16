Rộn ràng xem pháo hoa, chờ đón năm mới

Chương trình nghệ thuật “Chào Xuân mới 2026” được dàn dựng công phu

Từ trung tâm thành phố đến các khu dân cư, không khí đón giao thừa lan tỏa rộng khắp, kết nối hàng vạn người dân và du khách trong khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời.

Tối 29 Tết, khu vực Kỳ Đài Huế rực sáng chương trình nghệ thuật “Chào Xuân mới 2026”, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố.

Lãnh đạo thành phố tham dự chương trình nghệ thuật

Trong không gian rực rỡ cờ hoa, ánh sáng và sắc xuân, chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và các tiết mục đậm đà bản sắc do Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thực hiện. Các tiết mục trẻ trung, sôi động đã thổi luồng sinh khí mới vào đêm cuối năm, lan tỏa thông điệp về niềm tự hào quê hương và khát vọng phát triển.

Người dân và du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật

Không khí càng trở nên háo hức khi chương trình dần khép lại, nhường chỗ cho thời khắc được chờ đợi nhất. Hàng nghìn người cùng hòa giọng theo giai điệu “Happy New Year”, cùng đếm ngược đón thời khắc chuyển giao năm mới trong ánh đèn sân khấu rực sáng. Những cái nắm tay, những lời chúc trao nhau giữa biển người đã tạo nên khoảnh khắc giao hòa ấm áp giữa sân khấu và khán giả, giữa quá khứ và tương lai.

Khi đồng hồ điểm sang 0 giờ, pháo hoa rực sáng trên bầu trời thành phố. Ảnh Đình Hoàng

Đúng 0 giờ, những chùm pháo hoa tầm cao từ khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn đồng loạt vút lên, nở bung giữa nền trời đêm. Tiếng pháo rộn ràng hòa cùng tiếng reo hò, vỗ tay kéo dài không dứt. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu xuống mặt nước sông Hương, tạo nên những dải màu lung linh, huyền ảo, làm nên một Huế vừa trầm mặc, vừa bừng sáng trong khoảnh khắc đầu tiên của năm mới.

Giây phút đếm ngược chào năm mới

Ngoài khu vực Kỳ Đài, người dân còn tập trung đông đảo tại đài phun nước phía trước UBND thành phố, công viên Lý Tự Trọng, tuyến đường đi bộ gỗ lim dọc bờ Nam sông Hương, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, công viên Thương Bạc, khu vực sân Hàm Nghi - đường 23 Tháng 8… Trên những chiếc thuyền rồng giữa dòng sông Hương, nhiều du khách cũng chọn cho mình vị trí đặc biệt để chiêm ngưỡng pháo hoa, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Các nghệ sĩ cùng chụp ảnh kỷ niệm với pháo hoa

Chị Trần Thị Minh Anh, phường Vỹ Dạ, xúc động chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng ra trung tâm xem pháo hoa. Nhìn thành phố ngày càng khang trang, đông vui, tôi thấy rất tự hào. Mong năm mới gia đình bình an, công việc thuận lợi và Huế ngày càng phát triển xanh, sạch, đẹp hơn”. Anh Lê Quốc Hưng, du khách đến từ Hà Nội, cho biết: “Tôi từng đón giao thừa ở nhiều nơi nhưng Huế mang lại cảm giác rất riêng. Không quá ồn ào nhưng đầy cảm xúc. Xem nghệ thuật rồi chờ pháo hoa bên sông Hương là trải nghiệm khó quên”.

Người dân và du khách thưởng thức pháo hoa bên sông Hương

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Bước sang năm Bính Ngọ 2026, Huế mang theo khát vọng tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, xây dựng đô thị “xanh - thông minh - giàu bản sắc”, xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước. Không khí rộn ràng của đêm nghệ thuật, sắc màu rực rỡ của pháo hoa và sự tham gia đông đảo của người dân đã cho thấy niềm tin, sự đồng thuận và quyết tâm chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của thành phố.

Một gia đình xem bắn pháo hoa từ cầu Dã Viên

Cùng với trung tâm thành phố rực sáng với pháo hoa tầm cao và chương trình nghệ thuật đặc sắc, tại khu vực phía nam, và phía bắc, người dân xã Chân Mây - Lăng Cô và phường Phong Điền cũng hòa vào không khí đón năm mới Bính Ngọ trong niềm hân hoan, phấn khởi.

Chương trình nghệ thuật chào xuân mới ở Chân Mây - Lăng Cô

Tối 29 Tết, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức chương trình văn nghệ đêm giao thừa Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Bính Ngọ 2026 và màn bắn pháo hoa đón chào năm mới.

Thời tiết đẹp giúp cho chương trình diễn ra thuận lợi, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự. Chương trình được tổ chức từ nguồn xã hội hóa và được tổ chức đầu tư, dàn dựng công phu, với sự tham gia của các ca sĩ: Thuỳ Dương, Đinh Ngọc, Hoàng Mai cùng các câu lạc bộ, trường học, đơn vị… tại địa phương.

Người dân Chân Mây - Lăng Cô xem chương trình văn nghệ chào năm mới

Hơn 15 tiết mục được dàn dựng với đa dạng các thể loại mang lại một bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc trước khi màn pháo hoa chào mừng năm mới xuất hiện. Những ca khúc gắn liền với mùa xuân khiến cho không khí đêm giao thừa thêm rộn rã. Bên cạnh đó, người dân và du khách cũng cùng giao lưu - hái lộc đầu xuân 2026 với hai MC Xuân Hoàng và Hương Phạm.

Pháo hoa ở Chân Mây - Lăng Cô

Năm nay, cùng với 1.000 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn và 40 giàn pháo hoa tầm thấp tại phường Phong Điền, tại xã Chân Mây - Lăng Cô cũng bắn 40 giàn pháo hoa tầm thấp với thời gian khoảng 15 phút.

Ông Cái Lê Chính Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô chia sẻ, chương trình văn nghệ và pháo hoa đêm giao thừa không chỉ mang ý nghĩa vui xuân, đón Tết mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin, sự quyết tâm và khát vọng vươn lên của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương; tạo khí thế mới, động lực mới để bước vào năm Bính Ngọ 2026 với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và nhiều thành công hơn.

Chương trình nghệ thuật chào xuân mới ở phường Phong Điền

Tại sân vận động trung tâm phường Phong Điền diễn ra chương trình pháo hoa chào xuân mới cùng hoạt động văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách trên địa bàn, tạo nên bầu không khí hân hoan, ấm áp nghĩa tình nơi vùng đất cửa ngõ phía bắc của Huế.

Người dân Phong Điền thưởng thức pháo hoa đêm giao thừa

Đúng thời khắc Giao thừa, 40 giàn pháo hoa đồng loạt được kích hoạt, tạo nên những chùm sáng rực rỡ, đa sắc màu trên bầu trời. Những tiếng pháo nổ giòn giã hòa cùng tiếng reo hò, chúc mừng năm mới làm bừng sáng cả không gian trung tâm phường.

Ông Lê Văn Thông (78 tuổi ), cán bộ hưu trí Tổ dân phố Khánh Mỹ, chia sẻ: “Đã nhiều lần đến đây xem pháo hoa cùng con cháu, đặc biệt vào dịp mừng Phong Điền và thành phố kỷ niệm 50 năm giải phóng. Nhìn quê hương ngày càng đổi mới, đời sống người dân khấm khá hơn, tôi thấy rất phấn khởi. Bước sang năm Bính Ngọ, tôi chỉ mong địa phương tiếp tục phát triển bền vững, bà con làm ăn thuận lợi, gia đình nào cũng an khang, thịnh vượng”.

Khép lại đêm giao thừa rực rỡ, từ trung tâm thành phố đến các địa phương cửa ngõ, Huế cùng chung một nhịp đập hân hoan. Trong ánh sáng pháo hoa và những lời chúc đầu xuân, niềm tin, khát vọng và quyết tâm phát triển tiếp tục được thắp lên, mở ra một năm Bính Ngọ 2026 nhiều kỳ vọng và thành công.