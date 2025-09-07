Ai cũng có thể tỏa sáng như trăng rằm

Bìa cuốn truyện tranh “Ngôi làng Trăng Méo”

Chuyện kể rằng, tại “Ngôi làng Trăng Méo” trên trời cao, nơi cư ngụ của hàng trăm mặt trăng. Mỗi năm, một mặt trăng đẹp nhất sẽ được chọn để tỏa sáng, mang ánh sáng đoàn viên cho nhân gian vào dịp tết Trung thu. Bất hạnh cho một bạn trăng có tên Trăng Còi, ngoại hình xấu xí nên chưa bao giờ được chọn. Thất vọng, Trăng Còi thường trốn trong những áng mây, sống một cuộc đời buồn bã và cô đơn.

Vào một đêm Trung thu đặc biệt, khi bầu trời u ám nhất trong cả nghìn năm qua, mọi thứ dường như chìm trong bóng tối: mây trắng, nắng vàng, sao lấp lánh và cầu vồng bảy sắc đều biến mất. Mọi người lo lắng, không biết đêm rằm Trung thu có còn ánh trăng đoàn viên như mọi năm. Điều bất ngờ đã đến, Trăng Còi đã có cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình. Dù không hoàn hảo, nó mang trong mình sự kiên cường và khát vọng được tỏa sáng.

Không chỉ là trải nghiệm giải trí mà đọc “Ngôi làng Trăng Méo” còn là hành trình cảm xúc, từ sự đồng cảm, hy vọng đến niềm vui và sự ấm áp. Câu chuyện khéo léo chạm vào trái tim người đọc ở mọi lứa tuổi, khiến họ cảm thấy được truyền cảm hứng và kết nối với những giá trị đẹp đẽ của cuộc sống. Những ai từng cảm thấy tự ti hoặc bị xem nhẹ có thể thấy chính mình trong hành trình của Trăng Còi, từ đó khơi dậy cảm xúc thấu hiểu và động lực vượt qua khó khăn.

Với “Ngôi làng Trăng Méo”, người đọc có thể cảm thấy nhẹ nhàng, nhớ về những khoảnh khắc sum họp bên người thân trong các dịp lễ. Những hình ảnh về ngôi làng trên trời, các mặt trăng, và bầu trời đêm có thể khơi gợi trí tưởng tượng và cảm giác kỳ diệu. Đối với người lớn, câu chuyện có thể gợi lên những suy ngẫm sâu sắc hơn về việc chấp nhận bản thân, giá trị của sự khác biệt và tầm quan trọng của việc trao cơ hội cho người khác.

Nhà văn May là cái tên không xa lạ với độc giả thiếu nhi vài năm trở lại đây. Tốt nghiệp khoa Báo in (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), nhưng tên tuổi của nhà văn May lại được công chúng biết đến qua nhiều sáng tác văn học như các tiểu thuyết: “Muốn làm nữ hoàng, đừng yêu như hầu gái”, “Tro của hoa hồng” và một loạt các sách tranh dành cho thiếu nhi. Tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2024, nhà văn May được nhận tặng thưởng của Hội đồng đối với hai cuốn sách: “Ông già Noel và cuộc phiêu lưu của đôi giày mới”, “Bánh mỳ gối xinh” thuộc bộ sách “Vun đắp tâm hồn”. Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn là một giải thưởng rất uy tín và danh giá, minh chứng bằng những tác giả - tác phẩm đã được vinh danh qua các mùa.

“Ngôi làng Trăng Méo” có thể nói là một cuốn sách có sự sáng tạo, hấp dẫn ngay từ cái tên. Phần minh họa của họa sĩ Thư Cao cũng là điểm sáng. Tông màu dịu dàng của ánh trăng bạc hòa quyện cùng sắc màu rực rỡ của bầu trời đêm. Những hình ảnh về ngôi làng mặt trăng và Trăng Còi được vẽ sống động, khơi gợi trí tưởng tượng bay bổng, đặc biệt lôi cuốn trẻ em. Và bởi vậy, không chỉ mang sắc màu lễ hội truyền thống đẹp đẽ, câu chuyện trong “Ngôi làng Trăng Méo” ngập tràn ánh trăng sáng lấp lánh cùng thông điệp đẹp đẽ: Chỉ cần được tin tưởng, bất cứ ai cũng có thể tỏa sáng rực rỡ như trăng rằm tháng Tám.