“Du lịch xanh”, đổi chi phí lấy lợi thế cạnh tranh

Các mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa và bảo vệ môi trường là hướng đi phù hợp với du lịch xanh.

Bước chuyển từ sự chủ động của doanh nghiệp

Gần cuối tháng 5/2026, Huế có khách sạn đầu tiên đạt chứng nhận Du lịch xanh khi khách sạn Thanh Lịch Royal Boutique - Huế được gắn biển Du lịch xanh VITA GREEN. Mới đây (ngày 9/7), tại lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, khách sạn Thanh Lịch Royal Boutique - Huế cũng vinh dự được vinh danh cơ sở lưu trú du lịch xanh hàng đầu năm 2025.

Thời gian qua, nhiều giải pháp thúc đẩy du lịch xanh đã và đang được triển khai, nhưng để đến mục tiêu là cả một quá trình đòi hỏi thời gian, chi phí và thay đổi cách vận hành. Vì vậy, đây được xem là một bước chuyển đổi không dễ, nếu DN chưa thực sự chủ động.

Ông Hồ Đặng Xuân Lân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, Chủ tịch Hội Khách sạn thành phố chia sẻ, để đạt các tiêu chí xanh, DN phải thay đổi từ những việc rất nhỏ đến những khoản đầu tư lớn. Đó không chỉ là sự thay đổi quy trình vận hành, đào tạo nhân viên mà còn cần đầu tư lại cơ sở vật chất, thiết bị tiết kiệm điện, nước; phân loại rác… Do áp lực chi phí ban đầu khá lớn dẫn đến bước chuyển đổi sang du lịch xanh có thể chậm hơn.

Theo ông Lê Trương Nhật Khánh, Giám đốc sản phẩm khách sạn Thanh Lịch Royal Boutique - Huế, việc chuyển đổi xanh không phải là một sớm, một chiều mà phải từng bước và bền bỉ. Bên cạnh nguồn lực, chi phí đầu tư lớn, thì hai khó khăn cần phải tháo gỡ khi chuyển đổi xanh liên quan đến thói quen của người lao động và tâm lý của du khách. Do đó, khách sạn phải có những “bảng thông điệp” và khéo léo thông tin để khách hiểu.

“Chúng tôi mở rộng không gian xanh trong khách sạn, tổ chức nhiều chương trình đào tạo cho đội ngũ quản lý và nhân viên về tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa, phân loại rác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thay đổi quy trình phục vụ theo hướng thân thiện với môi trường…”, ông Khánh chia sẻ.

Nhân viên khách sạn Thanh Lịch Royal Boutique - Huế chú trọng chăm sóc cây xanh tại các khu vực.

Đổi chi phí, lấy lợi thế cạnh tranh

Hiện nay, UBND thành phố đã ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh (theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND, ngày 4/5/2026). Bộ tiêu chí áp dụng cho cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; khuyến khích DN sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chất thải và phát huy trách nhiệm xã hội.

Lâu nay, rào cản chi phí đầu tư và những lo ngại khi chuyển đổi xanh là câu hỏi được nhiều DN đặt ra, nhưng nếu nhìn sâu vào bài toán chuyển đổi xanh, cơ hội mang lại rất lớn khi DN tự nguyện áp dụng bộ tiêu chí này.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, trong chiến lược phát triển của ngành du lịch, Huế không chỉ hướng tới sự tăng trưởng về số lượng khách, mà quan trọng hơn là hướng tới giá trị bền vững. Việc tham gia Bộ tiêu chí Du lịch xanh không chỉ thể hiện sự đồng hành, đóng góp của các cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mà cũng mang lại những giá trị khi các đơn vị này được công nhận đạt tiêu chí du lịch xanh.

Hiện nay, du khách quan tâm nhiều hơn đến xu hướng du lịch bền vững, bảo vệ môi trường, trong đó nhóm du khách có mức chi tiêu cao, nhất là khách châu Âu, Bắc Mỹ… thường ưu tiên quan tâm đến xu hướng du lịch trên. Nhiều hãng lữ hành quốc tế cũng ưu tiên đối tác đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững. Một đơn vị đạt tiêu chí xanh sẽ tạo sự khác biệt và đó cũng là cách giúp tăng thương hiệu cho đơn vị. Bên cạnh đó, thông qua những hiệu quả mà DN chuyển đổi xanh, TP. Huế và ngành du lịch cũng kết nối, quảng bá, giúp DN tiết kiệm đáng kể chi phí marketing. “Về lâu dài khi các đối tác quốc tế yêu cầu tiêu chí xanh, nhưng đơn vị chưa đáp ứng, có thể bị loại ra khỏi danh sách đối tác lưu trú. Do đó, đơn vị nào triển khai sớm cũng là một lợi thế”, ông Khánh cho hay.

Chai nước nhựa dùng một lần được thay thế để giảm rác thải nhựa.

Chi phí ban đầu để chuyển đổi xanh là áp lực nhưng về lâu dài lại giúp giảm chi phí vận hành, nhất là giúp tiết kiệm điện, nước và năng lượng.

Tại sự kiện gắn biển Du lịch xanh VITA GREEN ở khách sạn Thanh Lịch Royal Boutique - Huế, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, chuyển đổi xanh trong ngành du lịch không còn là một khẩu hiệu mang tính phong trào, mà đã trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển của du lịch Việt Nam. Hiện nay, cả nước đã có hơn 70 DN đạt tiêu chuẩn này. Điểm đáng chú ý là, các DN sau khi đạt chứng nhận đã có nhiều thay đổi tích cực trong hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cao khả năng thu hút khách du lịch nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Trong bối cảnh du lịch xanh sẽ không còn là lựa chọn mà dần trở thành tiêu chuẩn, việc chuyển đổi từ DN không chỉ giúp chính đơn vị họ hưởng lợi mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, nâng hình ảnh thương hiệu du lịch Huế, tăng sức cạnh tranh với các địa phương khác.