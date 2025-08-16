Trà chiều giữa sông Hương

Buổi trà chiều trên du thuyền như một nghi thức thanh nhã mà sống động

Khi ánh hoàng hôn dát vàng lấp lánh trên mặt nước, du thuyền Sông Trăng lặng lẽ trôi giữa lòng sông Hương hiền hòa. Trong không gian tinh tế, buổi trà chiều bắt đầu như một nghi thức thanh nhã. Tách trà nóng tỏa khói, thoảng hương các vị thảo mộc; chỉ một ngụm nhẹ cũng đủ để thấy vị thanh mát lan tỏa, gột rửa khỏi những xô bồ của cuộc sống.

Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng hai bên mạn thuyền hòa cùng giọng kể ngọt ngào của cô hướng dẫn viên về lịch sử, phong tục và những giai thoại quanh dòng sông Hương. Trong khoảnh khắc ấy, du khách không chỉ thưởng thức trà, mà còn như đang “thưởng thức” Huế - bằng tất cả giác quan.

Bà Scarlett Leighton (du khách người Anh) sau khi trải nghiệm dịch vụ thưởng trà ngắm hoàng hôn trên sông Hương chia sẻ: “Tôi biết đến dịch vụ này qua ứng dụng du lịch và thật sự bất ngờ. Trà và bánh rất ngon, sông Hương rất đẹp và thơ mộng. Đây là một ngày tuyệt vời với trải nghiệm đáng nhớ”.

Từ năm 2022, dịch vụ “Du thuyền Sông Trăng” ra đời, đưa hành trình khám phá Huế trên sông Hương lên một tầm mới. Chị Nguyễn Thị Thùy An (Chủ đầu tư và CEO An Du Hospitality), từ năm 2021 đã khởi động dự án này với mong muốn đưa tiêu chuẩn cao cấp vào dịch vụ quảng bá văn hóa Huế, để mỗi sản phẩm trở thành một “câu chuyện kể” về vùng đất Cố đô. “Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là được “kể” về sông Hương theo cách lãng mạn nhất, đẹp nhất và đặc biệt nhất” - chị An chia sẻ.

Du thuyền không chỉ là phương tiện di chuyển mà là không gian văn hóa sang trọng và tinh tế. Tại đây, du khách được thưởng thức tiệc trà chiều tao nhã với nhiều lựa chọn. Mỗi set trà được thay đổi theo mùa - trà thanh nhiệt cho mùa hè, trà an thần cho mùa đông - chế biến theo công thức Đông y, đảm bảo chất lượng và sức khỏe. Thực đơn ăn kèm phong phú, gồm bánh Âu, chè Huế, hạt sen, bánh ngũ sắc, mứt thanh trà chanh dây... du khách có thể tùy chọn theo sở thích, khiến mỗi buổi trà chiều biến thành trải nghiệm cá nhân hóa đầy thi vị. Đặc biệt, du thuyền được cải tiến để giảm tiếng ồn, xử lý mùi nhiên liệu, thân thiện môi trường và tạo cho du khách sự thoải mái.

Ngoài trà chiều, du thuyền còn phục vụ bữa tối với món Huế truyền thống được bày biện theo phong cách mới, cùng chương trình ca Huế thính phòng mang âm hưởng mộc mạc, giàu cảm xúc. Du khách có thể cảm nhận nhịp sống hai bờ bắc - nam và chiêm ngưỡng những góc nhìn đẹp nhất của sông Hương.

Sắp tới, chị An đang ấp ủ tổ chức dự án mini show (buổi trình diễn nhỏ, ấm cúng) áo dài kết hợp ca Huế ngay trên du thuyền, mang đến cho du khách một “Huế thu nhỏ” đầy màu sắc. Với những người có ít thời gian lưu trú, đây sẽ là lựa chọn lý tưởng để cảm nhận trọn vẹn tinh hoa văn hóa Cố đô chỉ trong một buổi tối lãng mạn.

Giữa sự giao thoa văn hóa lịch sử và nhịp sống đương đại, mỗi trải nghiệm trên du thuyền là một lát cắt văn hóa được chăm chút đến từng chi tiết. Dịch vụ không chỉ phục vụ, mà còn kể chuyện về Huế, về con người, về những giá trị xưa cũ trong diện mạo mới, sống động và đầy sức hút.