GS. Hoàng Anh Tiến (ở giữa) và ê-kíp can thiệp tim mạch liên viện cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim

PGS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến (46 tuổi), Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch (Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế) vừa chính thức nhận học hàm Giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2025. Với GS. Hoàng Anh Tiến, được ghi nhận là một trong những giáo sư trẻ nhất của ngành y năm nay là vinh dự lớn; đồng thời, cũng đem lại cho ông trách nhiệm lớn hơn bởi dấu mốc này nhắc nhở ông phải luôn tiếp tục giữ nhiệt huyết trên các lĩnh vực công tác.

Ước mơ thuở nhỏ

Từ nhỏ, cậu bé Tiến đã theo cha, GS.TS. Huỳnh Văn Minh (hiện là Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam, Hội Tim mạch học Việt Nam) vào bệnh viện. Hình ảnh bệnh nhân được chăm sóc, an ủi và sự tận tâm của bác sĩ đã gieo vào cậu bé Tiến tình yêu đối với nghề y và một ước mơ trong trẻo: “Sau này sẽ trở thành bác sĩ để giúp đỡ người khác”.

Lớn lên, Tiến quyết tâm thi vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và đỗ Thủ khoa đầu vào khối B. “Đó là khoảnh khắc khó quên. Tôi vừa thấy tự hào vì một phần ước mơ đã thành hiện thực, vừa hiểu rằng con đường phía trước sẽ rất dài và đầy thử thách. Nhưng đó là lựa chọn tôi tin tưởng, bởi nghề y cho tôi cơ hội được chữa bệnh, cứu người và tạo giá trị thật sự cho cộng đồng”, GS. Hoàng Anh Tiến nhớ lại.

Những ngày đầu bước chân vào trường y, cảm xúc của chàng sinh viên trẻ Hoàng Anh Tiến đan xen giữa háo hức và trăn trở. Háo hức vì được tiếp cận tri thức mới, được học từ những người thầy lớn của ngành. Trăn trở vì nhận ra trách nhiệm của một người làm nghề y vô cùng lớn, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng, sự hy sinh và kiên trì. Càng học, Tiến càng thấy yêu nghề hơn, càng hiểu vì sao người ta gọi y khoa là một hành trình gian nan nhưng đầy nhân văn.

Nghề y là một đặc ân

Hơn 20 năm tận tụy với nghề, GS. Hoàng Anh Tiến hiểu rất rõ về nghề y - một nghề đầy thử thách bởi áp lực cấp cứu và trách nhiệm trước tính mạng bệnh nhân. Ông tâm niệm, một bác sĩ trước hết phải nhìn bệnh nhân như một con người đang chịu đau đớn và bất an, chứ không chỉ là một “ca bệnh”.

Tân GS. Hoàng Anh Tiến chia sẻ: “Nghề y đối với tôi là một đặc ân. Nghề đem lại cho tôi cơ hội được cứu giúp người khác, được chứng kiến sự hồi phục của bệnh nhân, và cũng là động lực để tôi học hỏi không ngừng. Mỗi ca bệnh là một bài học, mỗi người bệnh là một câu chuyện. Chính những khoảnh khắc bệnh nhân cải thiện, nụ cười sau điều trị, hay lời cảm ơn chân thành đã nuôi dưỡng niềm tự hào và sự kiên định của tôi với nghề”.

Trải nghiệm trong nghề thì nhiều lắm nhưng có kỷ niệm mà GS. Hoàng Anh Tiến nhớ mãi. Đó là kỷ niệm về một ca nhồi máu cơ tim rất nặng, bệnh viện tuyến trước đã trả về vì tiên lượng quá xấu. Khi bệnh nhân đến, GS. Tiến đang có tiết giảng cho sinh viên nhưng buộc phải dừng lại để trực tiếp vào phòng can thiệp. Đó là khoảnh khắc mà tất cả mọi người, từ cấp cứu, hồi sức đến ê-kíp can thiệp đều dồn 100% sức lực, theo đúng tinh thần “còn nước còn tát”. May mắn là bệnh nhân qua khỏi.

Vì người bệnh

GS. Hoàng Anh Tiến bảo vệ luận án tiến sĩ vào năm 2011, khi mới 32 tuổi với đề tài: “Nghiên cứu vai trò của NT-proBNP huyết tương và luân phiên sóng T điện tâm đồ trong tiên lượng bệnh nhân suy tim”. Thời điểm đó, suy tim là gánh nặng lớn tại Việt Nam, nhưng các chỉ dấu tiên lượng còn hạn chế. NT-proBNP là một chất chỉ điểm sinh hóa mạnh với suy tim, cùng luân phiên sóng T (T-wave alternans) mang giá trị dự báo rối loạn nhịp nguy hiểm - hai yếu tố then chốt quyết định tử vong ở bệnh nhân suy tim.

Mong muốn tìm ra cách đánh giá nguy cơ chính xác hơn, giúp bác sĩ tiên lượng được bệnh nhân nào dễ trở nặng, bệnh nhân nào cần được theo dõi và can thiệp tích cực chính là động lực khiến GS. Hoàng Anh Tiến theo đuổi hướng nghiên cứu kết hợp giữa sinh học phân tử, điện sinh lý và lâm sàng ngay từ rất sớm. Đến nay, đây vẫn là lĩnh vực mà ông tiếp tục theo đuổi với mong muốn góp phần cải thiện chất lượng điều trị suy tim tại Việt Nam.

GS. Hoàng Anh Tiến đã chủ trì và tham gia 15 đề tài cấp Bộ, tỉnh, Đại học Huế; 180 công trình và 18 đầu sách. Trong đó, cụm đề tài ông tâm huyết là “Nghiên cứu sản xuất máy theo dõi nhịp thở (SASD-07) để phát hiện hội chứng ngưng thở lúc ngủ” đã đoạt các giải thưởng: Giải Xuất sắc tại Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường y dược Việt Nam, giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, và Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cụm đề tài ông tâm huyết thứ 2 là nghiên cứu tối ưu kỹ thuật đặt máy tái đồng bộ tim điều trị bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối và nghiên cứu tối ưu kỹ thuật đặt stent động mạch vành 2 stent DK-Crush.

Nói về đam mê nghiên cứu khoa học của mình, GS. Tiến hào hứng: “Mỗi câu hỏi từ thực hành tim mạch đều thôi thúc tôi phải tìm ra lời giải. Khi đối diện với bệnh nhân suy tim, tăng huyết áp hay rối loạn nhịp, tôi luôn tự hỏi: “Liệu mình có thể làm tốt hơn?”. Nghiên cứu với tôi không chỉ là công việc, mà là một cách để tạo giá trị thực sự cho người bệnh và cho thế hệ học trò mình đang đào tạo”.