  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 19/02/2026 18:00
GIÁO SƯ TRẺ NHẤT NGÀNH Y NĂM 2025 HOÀNG ANH TIẾN:

“Nghề y là một đặc ân”

HNN - “Khi nhận được quyết định công nhận chức danh giáo sư (GS), tôi rất xúc động. Đó là khoảnh khắc đánh dấu chặng đường dài của học thuật, nghiên cứu và công tác lâm sàng mà tôi đã theo đuổi từ những năm đầu làm bác sĩ”, tân GS. Hoàng Anh Tiến chia sẻ.

Tư vấn hướng nghiệp của Trường Đại học Y - Dược thu hút sự quan tâm của học sinhBước đi chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng caoTrường Đại học Y - Dược khánh thành tòa nhà ODA Ý

 GS. Hoàng Anh Tiến (ở giữa) và ê-kíp can thiệp tim mạch liên viện cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim

PGS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến (46 tuổi), Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch (Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế) vừa chính thức nhận học hàm Giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2025. Với GS. Hoàng Anh Tiến, được ghi nhận là một trong những giáo sư trẻ nhất của ngành y năm nay là vinh dự lớn; đồng thời, cũng đem lại cho ông trách nhiệm lớn hơn bởi dấu mốc này nhắc nhở ông phải luôn tiếp tục giữ nhiệt huyết trên các lĩnh vực công tác.

Ước mơ thuở nhỏ

Từ nhỏ, cậu bé Tiến đã theo cha, GS.TS. Huỳnh Văn Minh (hiện là Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam, Hội Tim mạch học Việt Nam) vào bệnh viện. Hình ảnh bệnh nhân được chăm sóc, an ủi và sự tận tâm của bác sĩ đã gieo vào cậu bé Tiến tình yêu đối với nghề y và một ước mơ trong trẻo: “Sau này sẽ trở thành bác sĩ để giúp đỡ người khác”.

Lớn lên, Tiến quyết tâm thi vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và đỗ Thủ khoa đầu vào khối B. “Đó là khoảnh khắc khó quên. Tôi vừa thấy tự hào vì một phần ước mơ đã thành hiện thực, vừa hiểu rằng con đường phía trước sẽ rất dài và đầy thử thách. Nhưng đó là lựa chọn tôi tin tưởng, bởi nghề y cho tôi cơ hội được chữa bệnh, cứu người và tạo giá trị thật sự cho cộng đồng”, GS. Hoàng Anh Tiến nhớ lại.

Những ngày đầu bước chân vào trường y, cảm xúc của chàng sinh viên trẻ Hoàng Anh Tiến đan xen giữa háo hức và trăn trở. Háo hức vì được tiếp cận tri thức mới, được học từ những người thầy lớn của ngành. Trăn trở vì nhận ra trách nhiệm của một người làm nghề y vô cùng lớn, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng, sự hy sinh và kiên trì. Càng học, Tiến càng thấy yêu nghề hơn, càng hiểu vì sao người ta gọi y khoa là một hành trình gian nan nhưng đầy nhân văn.

Nghề y là một đặc ân

Hơn 20 năm tận tụy với nghề, GS. Hoàng Anh Tiến hiểu rất rõ về nghề y - một nghề đầy thử thách bởi áp lực cấp cứu và trách nhiệm trước tính mạng bệnh nhân. Ông tâm niệm, một bác sĩ trước hết phải nhìn bệnh nhân như một con người đang chịu đau đớn và bất an, chứ không chỉ là một “ca bệnh”.

Tân GS. Hoàng Anh Tiến chia sẻ: “Nghề y đối với tôi là một đặc ân. Nghề đem lại cho tôi cơ hội được cứu giúp người khác, được chứng kiến sự hồi phục của bệnh nhân, và cũng là động lực để tôi học hỏi không ngừng. Mỗi ca bệnh là một bài học, mỗi người bệnh là một câu chuyện. Chính những khoảnh khắc bệnh nhân cải thiện, nụ cười sau điều trị, hay lời cảm ơn chân thành đã nuôi dưỡng niềm tự hào và sự kiên định của tôi với nghề”.

Trải nghiệm trong nghề thì nhiều lắm nhưng có kỷ niệm mà GS. Hoàng Anh Tiến nhớ mãi. Đó là kỷ niệm về một ca nhồi máu cơ tim rất nặng, bệnh viện tuyến trước đã trả về vì tiên lượng quá xấu. Khi bệnh nhân đến, GS. Tiến đang có tiết giảng cho sinh viên nhưng buộc phải dừng lại để trực tiếp vào phòng can thiệp. Đó là khoảnh khắc mà tất cả mọi người, từ cấp cứu, hồi sức đến ê-kíp can thiệp đều dồn 100% sức lực, theo đúng tinh thần “còn nước còn tát”. May mắn là bệnh nhân qua khỏi.

Vì người bệnh

GS. Hoàng Anh Tiến bảo vệ luận án tiến sĩ vào năm 2011, khi mới 32 tuổi với đề tài: “Nghiên cứu vai trò của NT-proBNP huyết tương và luân phiên sóng T điện tâm đồ trong tiên lượng bệnh nhân suy tim”. Thời điểm đó, suy tim là gánh nặng lớn tại Việt Nam, nhưng các chỉ dấu tiên lượng còn hạn chế. NT-proBNP là một chất chỉ điểm sinh hóa mạnh với suy tim, cùng luân phiên sóng T (T-wave alternans) mang giá trị dự báo rối loạn nhịp nguy hiểm - hai yếu tố then chốt quyết định tử vong ở bệnh nhân suy tim.

Mong muốn tìm ra cách đánh giá nguy cơ chính xác hơn, giúp bác sĩ tiên lượng được bệnh nhân nào dễ trở nặng, bệnh nhân nào cần được theo dõi và can thiệp tích cực chính là động lực khiến GS. Hoàng Anh Tiến theo đuổi hướng nghiên cứu kết hợp giữa sinh học phân tử, điện sinh lý và lâm sàng ngay từ rất sớm. Đến nay, đây vẫn là lĩnh vực mà ông tiếp tục theo đuổi với mong muốn góp phần cải thiện chất lượng điều trị suy tim tại Việt Nam.

GS. Hoàng Anh Tiến đã chủ trì và tham gia 15 đề tài cấp Bộ, tỉnh, Đại học Huế; 180 công trình và 18 đầu sách. Trong đó, cụm đề tài ông tâm huyết là “Nghiên cứu sản xuất máy theo dõi nhịp thở (SASD-07) để phát hiện hội chứng ngưng thở lúc ngủ” đã đoạt các giải thưởng: Giải Xuất sắc tại Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường y dược Việt Nam, giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, và Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cụm đề tài ông tâm huyết thứ 2 là nghiên cứu tối ưu kỹ thuật đặt máy tái đồng bộ tim điều trị bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối và nghiên cứu tối ưu kỹ thuật đặt stent động mạch vành 2 stent DK-Crush.

Nói về đam mê nghiên cứu khoa học của mình, GS. Tiến hào hứng: “Mỗi câu hỏi từ thực hành tim mạch đều thôi thúc tôi phải tìm ra lời giải. Khi đối diện với bệnh nhân suy tim, tăng huyết áp hay rối loạn nhịp, tôi luôn tự hỏi: “Liệu mình có thể làm tốt hơn?”. Nghiên cứu với tôi không chỉ là công việc, mà là một cách để tạo giá trị thực sự cho người bệnh và cho thế hệ học trò mình đang đào tạo”.

“Dựa trên hoạt động điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, GS. Hoàng Anh Tiến đã phát triển nhiều hướng nghiên cứu giá trị, từ kỹ thuật cao đến các đề tài ứng dụng trong cộng đồng. Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đồng thời cung cấp dữ liệu quan trọng cho giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học, cũng như cho việc biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo. Bên cạnh đó, GS. Hoàng Anh Tiến đã sớm tham gia các hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với những tổ chức uy tín của ngành. Các hoạt động này tạo điều kiện cho ông phát triển chuyên môn, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của chuyên ngành, đơn vị và nhà trường", GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cho biết.

Ngọc Hà
 Từ khóa:
Giáo sư trẻ nhất ngành yHoàng Anh TiếnTrường Đại học Y Dược Huếnghề yđặc ân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cơ hội mới với ngành y tế

“Nhất y nhì dược, tạm được bách khoa…”, đó là câu cửa miệng “có tính định hướng” thời chúng tôi thi đại học của gần bốn chục năm trước.

Cơ hội mới với ngành y tế
400 y bác sĩ hiến máu tình nguyện đầu năm

Ngày 3/1, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phát động chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng”. Gần 400 cán bộ, viên chức đơn vị đăng ký tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu tình nguyện.

400 y bác sĩ hiến máu tình nguyện đầu năm
Cùng hòa nhịp với The Rodeo

Tối 23/6 tại hội trường A, Trường đại học Y Dược Huế (06 Ngô Quyền) diễn ra concert pop-rock của nhóm nhạc The Rodeo.

Cùng hòa nhịp với The Rodeo
Bộ Y tế đề xuất áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề y 100%

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, chế độ tiền lương, thu nhập đối với cán bộ y tế còn nhiều khó khăn nên đã có tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế khu vực công lập. Bộ Y tế đề xuất với Chính phủ áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với viên chức làm chuyên môn y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Bộ Y tế đề xuất áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề y 100

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top