Du khách hào hứng trải nghiệm sản phẩm thủ công, nghề truyền thống

Hướng dẫn khách nước ngoài trải nghiệm làm hương ở làng hương Thủy Xuân

Nắm bắt xu hướng này, dịp Tết năm nay, một số làng nghề và không gian trưng bày, giới thiệu nghề truyền thống trên địa bàn thành phố đã chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Không gian được trang trí đậm sắc xuân, gắn với đặc trưng từng nghề, từ hương trầm, sắc màu rực rỡ của hoa giấy, đến nét đặc trưng của những sản phẩm thủ công quen thuộc. Các điểm đến cũng chủ động cùng với đơn vị lữ hành thiết kế sản phẩm trải nghiệm để đưa vào tour, góp phần làm phong phú hành trình du xuân ngày Tết.

Tại làng hương Thủy Xuân, một trong những điểm đến “hút” khách mỗi độ Tết đến, xuân về, không khí những ngày đầu năm trở nên rộn ràng hơn với sắc áo dài cổ phục, tiếng cười nói của du khách và hương trầm lan tỏa. Ngoài dịch vụ cho thuê trang phục chụp ảnh, các cơ sở tại đây còn tạo điều kiện để du khách trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm hương, se trầm. Nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế tỏ ra thích thú khi được nghe kể về giá trị văn hóa, lịch sử làng nghề, rồi tự tay làm những cây hương mang theo mùi Tết Huế rất riêng. Không ít người còn chọn mua sản phẩm làm quà đầu năm, như một cách mang theo câu chuyện văn hóa của Cố đô gửi đến người thân, bạn bè.

Cùng với các làng nghề truyền thống, những không gian trưng bày, giới thiệu và trình diễn nghề thủ công của Huế nói riêng, Việt Nam nói chung cũng trở thành điểm dừng chân được du khách lựa chọn trong những ngày giáp Tết và cả kỳ nghỉ Tết. Tại Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và trình diễn nghề truyền thống Huế (15 Lê Lợi, TP. Huế) việc tập trung nhiều nghề truyền thống trong cùng một không gian không chỉ giúp du khách tiết kiệm thời gian di chuyển, mà quan trọng hơn, còn mở ra cơ hội khám phá đời sống làng nghề một cách chân thực, sinh động giữa không khí xuân rộn ràng. Hay tại Hué Plaza (tổ hợp thương mại - văn hóa - dịch vụ) mới đi vào vận hành, việc kết nối hài hòa giữa giá trị di sản Huế và các trải nghiệm hiện đại mang đến cho du khách những cảm nhận thú vị, đặc biệt nhất là không gian trưng bày, may đo áo dài truyền thống.

Dịp Tết, sau những giờ tham quan Đại Nội, lăng tẩm hay các điểm du lịch nổi tiếng, nhiều du khách chọn hòa mình vào không gian Tết đậm chất Cố đô, lắng nghe câu chuyện về những làng nghề lâu đời, quan sát từng công đoạn chế tác và trực tiếp trải nghiệm các thao tác thủ công tinh tế dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Từ làm hoa giấy, tranh dân gian, nón lá, hương trầm đến các không gian áo dài truyền thống ngày Tết, mỗi trải nghiệm đều mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp và giàu chiều sâu văn hóa.

Không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn hay mua những sản phẩm truyền thống, hoạt động trải nghiệm ngày Tết giúp du khách hiểu rõ hơn giá trị của nghề truyền thống, cảm nhận được sự tỉ mỉ và tâm huyết của người làm nghề, qua đó góp phần gìn giữ và lan tỏa tinh hoa văn hóa Huế trong nhịp sống đương đại.

* Cùng Huế ngày nay Online nhìn lại những khoảnh khắc trải nghiệm của du khách:

Khách trải nghiệm thử làm hương

Khách mua hoa giấy Thanh Tiên về làm quà

Khách quốc tế tham quan, trải nghiệm về nghề thêu truyền thống Việt

Giới thiệu cho khách về nón bài thơ xứ Huế

Khách nước ngoài trải nghiệm lột lá - một công đoạn trong nghề làm nón lá

Nghệ nhân “làm mẫu” ủi lá

Khách tây trải nghiệm ủi lá (làm nón lá) trên bếp than

Hướng dẫn cho khách xây độn (lợp lá) làm nón lá

Khách Tây trải nghiệm chằm nón

Khách trải nghiệm không gian áo dài tại Hué Plaza