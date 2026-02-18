Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao giấy phép giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Công ty Starlink trao giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (loại mạng viễn thông cố định vệ tinh) cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Starlink Services Việt Nam; giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (loại mạng viễn thông di động vệ tinh) cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Starlink Services Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng giá trị của các văn kiện được trao là 37,2 tỷ USD, thể hiện cam kết mạnh mẽ của các đối tác trong bối cảnh quan hệ hai nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Cùng chứng kiến có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng.

Phía Hoa Kỳ có: ngài Michael George DeSombre, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương; ngài David Fogel, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại, Giám đốc cơ quan Thương mại quốc tế Hoa Kỳ.

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, sau 30 năm bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Hai nước đã cùng nhau biến những khoảng cách lịch sử thành chiếc cầu hợp tác bền vững, trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết và cùng hướng tới tương lai. Trong đó, các thỏa thuận, văn kiện hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước góp phần lớn cho quá trình xây dựng một mối quan hệ phát triển mạnh mẽ, thực chất và cân bằng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là cầu nối tích cực, thúc đẩy đối thoại chính sách, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác doanh nghiệp hai nước.

Các văn bản được ký kết và trao giữa hai bên gồm:

Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (loại mạng viễn thông cố định vệ tinh) cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Starlink Services Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (loại mạng viễn thông di động vệ tinh) cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Starlink Services Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký Hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737 MAX giữa Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tập đoàn Boeing. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737 MAX giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tập đoàn Boeing. Vietnam Airlines và Tập đoàn Boeing đang tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài thông qua đơn đặt hàng đầu tiên của hãng đối với dòng máy bay thân hẹp của Tập đoàn Boeing. Đơn đặt hàng 50 máy bay 737 MAX của Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ chiến lược tăng trưởng hiệu quả và bền vững của hãng, góp phần tăng cường kết nối trong nước và khu vực.

Hợp đồng mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của Hãng hàng không Sun Phu Quoc Airways và Tập đoàn Boeing. Hợp đồng giúp Sun Phu Quoc Airways hoàn thiện năng lực khai thác xuyên lục địa và góp phần củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương bền vững giữa doanh nghiệp hai nước. Từ nền tảng này, năng lực kết nối mở rộng sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách du lịch, đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao Hợp đồng mua hệ thống xạ trị ung thư proton Mevion S250-FIT giữa Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Công ty Mevion Medical Systems. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hợp đồng mua hệ thống xạ trị proton Mevion S250-FIT giữa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Công ty Mevion Medical Systems. Đây là hệ thống xạ trị ung thư proton hiện đại nhất tại Mỹ. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á, sẽ sở hữu hệ thống thiết bị hiện đại này mở ra hy vọng điều trị ung thư an toàn hiệu quả hơn.

Hợp đồng lựa chọn, mua động cơ và dịch vụ bảo dưỡng giữa Vietjet và Pratt & Whitney (thuộc RTX Corporation) cho 44 tàu bay A321NEO và A321XLR.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao Hợp đồng lựa chọn mua động cơ và dịch vụ bảo dưỡng giữa VietjetAir (Việt Nam) và Pratt & Whitney (Hoa Kỳ) cho 137 tàu bay với động cơ GTF. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thỏa thuận cung cấp tài chính tàu bay cho 6 tàu bay Boeing 737-8 giữa Vietjet và Griffin Global Asset Management.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, hợp tác kinh tế dựa trên lợi ích hài hòa và phát triển bền vững sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.

