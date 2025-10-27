  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 27/10/2025 14:15

Tạm ngưng đón khách tại tất cả các điểm tham quan thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế

HNN.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa ra thông báo tạm ngưng đón khách tại tất cả các điểm tham quan thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế từ 11h30 ngày 27/10 do tình hình ngập lụt phức tạp trên địa bàn thành phố Huế.

Chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

 Ảnh: Nguyễn Phong

Theo Trung tâm, mực nước tại nhiều khu vực trong và xung quanh Đại Nội, lăng tẩm, chùa chiền… đang dâng cao, gây khó khăn cho việc di chuyển và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách. Công tác bảo vệ di tích, cổ vật và đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên đã được khẩn trương triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, khi điều kiện đảm bảo an toàn mới tổ chức mở cửa trở lại. Du khách đã mua vé tham quan trong thời gian này sẽ được hướng dẫn đổi hoặc hoàn vé theo quy định.

Nước lũ tràn ngập sân vườn tại di tích Cung An Định 

Tại di tích Cung An Định, hiện nước đã ngập sân vườn, ông Ngô Văn Minh - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thông tin, anh em đơn vị đang ứng trực 100% tại 2 điểm di tích là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế và Cung An Định. Trước đó, tư liệu, sách, tài sản (của khu nhà làm việc) đã được kê cao đảm bảo an toàn. Riêng điện Long An, nơi trưng bày cổ vật nằm vị trí cao nên không ảnh hưởng.

LIÊN MINH
cố đô Huế
