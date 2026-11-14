Ông Đoàn Trung Thành, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH trao đổi các vấn đề liên quan. Ảnh: Văn Bốn

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố.

Tại buổi làm việc, đoàn đã thông tin về một số kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên cả nước và tại TP. Huế. Đến ngày 15/11/2026, toàn hệ thống NHCSXH có tổng nguồn vốn gần 482 nghìn tỷ đồng, dư nợ trên 460 nghìn tỷ đồng, với gần 6,6 triệu khách hàng còn dư nợ.

Riêng tại TP. Huế, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh NHCSXH thành phố đạt 6.503,7 tỷ đồng, dư nợ đạt 6.403,4 tỷ đồng, với hơn 91.000 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai qua các chương trình cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, nhà ở xã hội, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH đạt 586,3 tỷ đồng, tăng 230 tỷ đồng so với đầu năm, bằng 210% chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn được giao năm 2026.

Ông Đoàn Trung Thành, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH đánh giá cao sự quan tâm của thành phố trong việc bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH. Tuy nhiên hiện, nguồn vốn này mới chỉ chiếm 9% tổng nguồn vốn hoạt động của chi nhánh NHCSXH thành phố Huế, trong khi tỷ lệ bình quân toàn hệ thống là 18,9%. Vì vậy, NHCSXH mong muốn thành phố tiếp tục cân đối, bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người dân và các đối tượng chính sách.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. Thành phố đồng thời tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và tổ chức chính trị, xã hội trong triển khai các chương trình tín dụng, bảo đảm cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Trong đó, thành phố ưu tiên gắn tín dụng chính sách với nhu cầu giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nhà ở xã hội, nước sạch và vệ sinh môi trường.

NHCSXH Việt Nam trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" thành phố Huế . Ảnh: Văn Bốn

Trong khuôn khổ buổi làm việc, NHCSXH Việt Nam đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" thành phố Huế năm 2026. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cảm ơn sự hỗ trợ của NHCSXH, đồng thời đánh giá đây là nguồn động viên, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống người nghèo và các đối tượng chính sách.