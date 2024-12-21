Dự kiến thu vé tham quan di tích Hải Vân Quan

Hải Vân Quan sau khi tu bổ. Ảnh: TTDT

Theo dự thảo nghị quyết, mức phí tham quan Hải Vân Quan dự kiến là 70.000 đồng/người/lượt, áp dụng thống nhất đối với cả khách Việt Nam và khách quốc tế. Đơn vị tổ chức thu phí là Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Đáng chú ý, nhiều nhóm đối tượng được đề xuất giảm 50% phí tham quan. Cụ thể gồm: người được hưởng chính sách ưu đãi thụ hưởng văn hóa; người khuyết tật nặng; người cao tuổi; hộ nghèo; người dân TP. Huế và TP. Đà Nẵng; sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn Huế, Đà Nẵng; sinh viên trên toàn quốc tham gia các chương trình tham quan, học tập ngoại khóa có đăng ký trước.

Bên cạnh đó, chính sách miễn phí vé tham quan sẽ được áp dụng vào các dịp lễ lớn như: Tết Nguyên đán; Ngày giải phóng Huế (26/3); Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3); Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8); Quốc khánh (2/9); Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Di tích Hải Vân Quan trên đỉnh đèo Hải Vân

Ngoài ra, trẻ em dưới 13 tuổi; học sinh các trường phổ thông tham gia hoạt động ngoại khóa hằng năm; các đoàn công tác, đối tác, cơ quan báo chí đến nghiên cứu, tác nghiệp, quảng bá di tích; cùng một số trường hợp đặc thù khác cũng được miễn phí vé theo quyết định của Chủ tịch UBND TP. Huế.

Về quản lý và sử dụng nguồn thu, dự thảo nêu rõ, 100% số tiền thu được dùng để phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan. Trong đó, tối thiểu 20% nguồn thu được dành cho công tác duy tu, sửa chữa di tích. Trường hợp nguồn thu không đủ bù đắp chi phí hoạt động, ngân sách địa phương sẽ bổ sung phần thiếu hụt theo quy định.

Du khách tìm hiểu thông tin về di tích

Hải Vân Quan được khởi công trùng tu từ cuối năm 2021 với tổng kinh phí khoảng 42 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách của hai địa phương Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) và TP. Đà Nẵng, mỗi bên đóng góp 50%. Sau trùng tu, di tích đã dần được phục hồi diện mạo, trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo du khách.

Di tích Hải Vân Quan được xây dựng từ thời Trần và được đại trùng tu lớn vào năm 1826 dưới triều vua Minh Mạng. Cổng phía bắc hướng về Huế khắc ba chữ “Hải Vân Quan”, trong khi mặt quay về Quảng Nam (nay là Đà Nẵng) đề “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Dưới thời Nguyễn, đây là cửa ải quân sự trọng yếu, trấn giữ cửa ngõ phía nam Kinh đô Huế.

Với giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và cảnh quan, năm 2017, Hải Vân Quan đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, góp phần quan trọng vào phát triển du lịch của cả Huế và Đà Nẵng.