Cuộc sống mới của những chú gấu dưới tán rừng Bạch Mã

Mỗi cá thể gấu được đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã đều có hoàn cảnh và tình trạng sức khỏe khác nhau. Sau những tổn thương kéo dài, nay dưới tán rừng xanh Bạch Mã, chúng được chăm sóc, phục hồi sức khỏe và từng bước thích nghi với môi trường sống mới...

Được bao quanh bởi những tán rừng cổ thụ, khu chăm sóc này chẳng khác gì một “khu nghỉ dưỡng” dành riêng cho gấu. Ngoài khu nhà gấu được xây dựng bài bản, kiên cố, nơi đây còn có các khu bán hoang dã với không gian vui chơi, vận động dành riêng cho gấu. Cách đó không xa là khu khám bệnh với các trang thiết bị hiện đại, khu chế biến thức ăn… Mọi hoạt động chăm sóc đều được nhân viên theo dõi, giám sát và ghi chép vào nhật ký hằng ngày.

Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc 21 cá thể gấu, trong đó có 19 gấu ngựa và 2 gấu chó. Dự kiến, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tiếp nhận thêm nhiều cá thể gấu được giải cứu từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Theo lời kể của các nhân viên chăm sóc, mỗi cá thể gấu có thể trạng và tập tính riêng, tùy thuộc vào điều kiện sống trước khi được đưa về Trung tâm. Trong số đó, để lại nhiều ấn tượng với mọi người là chú gấu tên Sen. Sen được cứu hộ từ Nghệ An vào tháng 5/2025 với cân nặng chỉ 71,5kg. Sau gần nửa năm được chăm sóc đặc biệt, Sen đã lấy lại vóc dáng khỏe mạnh, với cân nặng đạt 108,5kg.

Anh Võ Văn Tốt, quản lý chăm sóc nhớ lại, ngày Sen được đưa về Trung tâm, chú gầy gò đến xót xa và vô cùng sợ hãi. Nhờ được chăm sóc tận tình, Sen khỏe lên từng ngày, dần có vóc dáng cân đối cùng bộ lông dày mượt. Chú sở hữu đôi mắt biết nói tuyệt đẹp, đôi tai tròn xoe và một vệt lông hình lưỡi liềm vàng óng nổi bật trên ngực.

“Trong nhóm, Sen là chú gấu năng động nhất, đặc biệt thích ăn uống và khám phá thức ăn. Chú không bao giờ bỏ sót mẩu thức ăn nào trong khu vực sinh sống. Sen có một thói quen rất thú vị: chú thường đi kiếm ăn, sau đó quay về buồng gấu để ngâm mình một chút trong bể nước nhỏ, rồi lại tiếp tục đi ăn thêm một vòng nữa. Việc này diễn ra khá thường xuyên, có lẽ đã trở thành một phần trong nếp sinh hoạt hằng ngày của chú”, anh Tốt cho biết.

Không riêng gì Sen, mỗi cá thể gấu được giải cứu và đưa về Trung tâm đều từng trải qua những tháng ngày bị nuôi nhốt trong những chiếc lồng sắt chật hẹp, ngột ngạt, khiến sức khỏe suy kiệt. Vì thế, trước khi hòa nhập với môi trường mới, chúng được cách ly, theo dõi sức khỏe và chăm sóc y tế đặc biệt. Tùy theo thể trạng, bệnh lý, từng cá thể được chăm sóc và có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Giờ đây, dưới tán rừng Bạch Mã, những chú gấu ấy đã có một cuộc sống khác, được chăm sóc và bảo đảm điều kiện sống tốt nhất có thể để trải qua những ngày tháng còn lại trong bình yên.

Cùng Báo Huế ngày nay Online khám phá hành trình hồi sinh của những chú gấu tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, dưới những tán rừng xanh Bạch Mã:

Một cá thể gấu được giải cứu và đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam đặt tại Vườn quốc Bạch Mã.

Niềm vui của những chú gấu bên trong khu nhà riêng biệt với chế độ chăm sóc, dinh dưỡng đầy đủ.

Một góc không gian bán hoang dã ngoài trời như một công viên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho các cá thể gấu.

Được vận động, khám phá môi trường xung quanh và thể hiện các hành vi tự nhiên là cách giúp gấu cải thiện sức khỏe thể chất, giảm căng thẳng và dần thích nghi với cuộc sống mới.

Khu vườn của gấu nhìn từ tầng 2 – phía trên của chính các nhà gấu. Từ đây có thể quan sát rõ ràng từng hành vi, quá trình sinh hoạt của mỗi cá thể.

Công việc chăm sóc những cá thể gấu tại Trung tâm tưởng chừng dễ dàng, nhưng đòi hỏi cần có sự kiên trì, tận tâm của mỗi nhân viên.

Thức ăn dành cho gấu được các nhân viên chăm sóc chọn lựa kỹ theo một quy trình sẵn có, đảm bảo chế độ dinh dưỡng.

Mỗi cá thể gấu sau khi được giải cứu, đưa về Trung tâm sẽ được kiểm tra sức khỏe, theo dõi và chăm sóc theo quy trình nghiêm ngặt.

Sen – chú gấu được cứu hộ từ Nghệ An vào tháng 5/2025 với tình trạng suy nhược. Sau gần nửa năm đưa về Trung tâm và được chăm sóc đặc biệt, Sen đã lấy lại được vóc dáng với cân nặng lý tưởng 108,5 kg.

Các em nhỏ trong một dịp được trải nghiệm, tham quan chuồng gấu từ phía trên ở Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam đặt tại Vườn quốc Bạch Mã.

Toàn cảnh Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam đặt tại Vườn quốc Bạch Mã từ trên cao.

CÔNG TUẤN - PHAN THÀNH (thực hiện)