Thứ Hai, 16/11/2026 11:46 (GMT+7)
Chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Huế
HNN.VN - Triển khai Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam; Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; UBND thành phố Huế tổ chức các hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 với mục tiêu đưa ngày 24/11 trở thành hoạt động văn hóa thường niên, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa trong đời sống