  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 16/11/2026 11:46

Chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Huế

HNN.VN - Triển khai Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam; Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; UBND thành phố Huế tổ chức các hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 với mục tiêu đưa ngày 24/11 trở thành hoạt động văn hóa thường niên, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa trong đời sống

Khai thác giá trị văn hóa ẩm thực để thu hút kháchNgười dân tích cực tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóaNgày hội văn hóa đọc và "Đem Ca Huế đến với học đường"

 

 Từ khóa:
Ngày Văn hóa Việt NamHuếchương trìnhnghệ thuật
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xử lý hơn 1.850 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 16/11, Công an TP. Huế cho biết, qua một tháng triển khai đồng loạt các biện pháp tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện, lập biên bản 1.854 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 961 trường hợp so với thời gian liền kề.

Xử lý hơn 1 850 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Huế giảm phí tham quan di tích để kích cầu du lịch

UBND thành phố Huế vừa ban hành 3 quyết định về chính sách giảm phí tham quan các di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, áp dụng đối với khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới, khách du lịch MICE và khách du lịch y tế.

Huế giảm phí tham quan di tích để kích cầu du lịch
Cơ hội lớn cho Huế để hồi hương cổ vật, tư liệu quý hiếm

Việc Chính phủ phê duyệt Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm đang ở nước ngoài về nước theo Quyết định số 2196/QĐ-TTg ngày 12/11/2026 mở ra cơ hội lớn đối với Huế. Với vùng đất từng là kinh đô của triều Nguyễn, nơi nhiều hiện vật và tư liệu đã phân tán qua những biến động lịch sử, đây là thời điểm để chuyển những nỗ lực riêng lẻ thành một chương trình chủ động, gắn việc tìm kiếm, tiếp nhận với đầu tư năng lực bảo tồn và phát huy di sản lâu dài.

Cơ hội lớn cho Huế để hồi hương cổ vật, tư liệu quý hiếm
Trần Quốc Vinh & “ẩn số” Billiards Huế

Nếu như vật, Jujitsu, đá cầu, Karate (trong đó, Karate đã hoàn thành chỉ tiêu với 1 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ) được kỳ vọng giành HCV tại Đại hội Thể thao (ĐHTT) toàn quốc lần X - 2026, thì Billiards chính là một “ẩn số” của thể thao Huế, cũng như có khả năng tạo bất ngờ tại ĐH kỳ này.

Trần Quốc Vinh “ẩn số” Billiards Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top