Chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Huế

Cơ hội lớn cho Huế để hồi hương cổ vật, tư liệu quý hiếm

Việc Chính phủ phê duyệt Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm đang ở nước ngoài về nước theo Quyết định số 2196/QĐ-TTg ngày 12/11/2026 mở ra cơ hội lớn đối với Huế. Với vùng đất từng là kinh đô của triều Nguyễn, nơi nhiều hiện vật và tư liệu đã phân tán qua những biến động lịch sử, đây là thời điểm để chuyển những nỗ lực riêng lẻ thành một chương trình chủ động, gắn việc tìm kiếm, tiếp nhận với đầu tư năng lực bảo tồn và phát huy di sản lâu dài.