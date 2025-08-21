Phát triển du lịch: Hợp lực - Chọn điểm - Bứt tốc

Đón chuyến bay đặc biệt và hành khách thứ 350 triệu của Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Phú Bài

Tăng hơn 71% so với cùng kỳ

Mới đây, tại hội nghị giới thiệu sản phẩm “Du lịch trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật TP. Huế”, phát biểu mở đầu của Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm đã thu hút sự chú ý của những người có mặt. Bà Trâm cho biết, 7 tháng đầu năm, du lịch Huế đã thu hút hơn 4 triệu lượt khách, tăng hơn 71% so với cùng kỳ. Con số này thậm chí đã vượt qua tổng lượt khách đến Huế trong cả năm 2024 (3,9 triệu lượt).

Du lịch Huế đã và đang có nhiều tín hiệu tích cực khi địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Không chỉ có sự tăng trưởng về lượng khách đến tham quan, khách lưu trú cũng tăng lên đáng kể, với gần 1,5 triệu lượt khách trong 7 tháng đầu năm (tăng hơn 23% so với cùng kỳ). Tổng thu từ du lịch từ đầu năm 2025 đến nay đạt hơn 7.455 tỷ đồng.

Kết quả nổi bật của du lịch Huế đóng góp chung vào thành quả của ngành công nghiệp không khói của cả nước. Du lịch được Chính phủ đánh giá là một trong 10 điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong nửa đầu năm đã đạt 10,7 triệu lượt, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Khách nội địa đạt 77,5 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt 518 nghìn tỷ đồng.

Trên bình diện quốc tế, kết quả tăng trưởng của du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao. Quý I năm 2025, Việt Nam đạt mức tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm 2024, cao nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và xếp thứ 6 trên toàn thế giới. Nếu xét dưới góc độ phục hồi so với năm 2019 thời điểm trước dịch, Việt Nam cũng có kết quả rất tốt, xếp thứ 2 ở châu Á Thái Bình Dương với mức tăng 34%. Trong bối cảnh du lịch châu Á Thái Bình Dương vẫn đang tìm đường phục hồi thì mức tăng trưởng của Việt Nam thực sự trở thành điểm sáng trong khu vực.

Huế đang duy trì và thu hút nhiều thị trường khách quốc tế, trong đó có Pháp, Anh, Úc, Đức, Mỹ, Ý, Đài Loan (Trung Quốc), Tây Ban Nha… Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, với hàng loạt chính sách đột phá được ban hành trong 6 tháng đầu năm, như: miễn thị thực, giảm phí dịch vụ, ưu đãi giá điện cho cơ sở lưu trú..., cơ hội để tạo ra những điểm sáng về du lịch ngày càng lớn.

Bứt tốc phát triển

Du lịch Việt Nam đang đứng trước những cơ hội để khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế. Cơ hội đó bắt nguồn từ sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cho hoạt động du lịch; thị trường khách du lịch quốc tế còn nhiều dư địa tăng trưởng trong điều kiện đã có các chính sách thuận lợi về thị thực và xuất nhập cảnh. Với Huế, mục tiêu đón 5,5 - 6 triệu lượt khách năm 2025 là khả thi nếu địa phương kiên trì các giải pháp đúng hướng.

Tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch 6 tháng cuối năm 2025 (diễn ra đầu tháng 7), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, các địa phương sau khi sáp nhập cần tái xác định thị trường trọng điểm, tập trung vào 10 thị trường hàng đầu gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Úc, ASEAN, Ấn Độ, Trung Đông, Nga, EU; trong đó, cần xác định “Thị trường là trung tâm, thương hiệu là nền tảng” để đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá một cách hiệu quả. Đồng thời, tập trung xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, xác định lại hệ thống sản phẩm, có chiều sâu, chú trọng phát huy các giá trị di tích, di sản văn hóa để làm tài nguyên phát triển du lịch.

Ở góc độ địa phương, Huế đang có nhiều lợi thế. Sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ từ Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cùng các địa phương trong việc tổ chức các hoạt động, sự kiện và đẩy mạnh quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 là cơ hội lan tỏa những giá trị về vùng đất, văn hóa, con người và những nét đẹp của Huế đến với du khách. Huế cũng đang hợp lực với các khối liên kết vùng duyên hải miền Trung và các địa phương trong cả nước để kết nối và thúc đẩy phát triển du lịch.

Trong du lịch, sản phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu. Một điều đáng để kỳ vọng là Huế đang hoàn thiện bộ sản phẩm du lịch đặc trưng, thương hiệu du lịch Huế và hình thành một số sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Theo bà Trâm, Huế sẽ tập trung phát triển sản phẩm du lịch xanh, bền vững có chất lượng, đa dạng, khác biệt, có giá trị gia tăng cao và tăng trải nghiệm cho khách du lịch dựa trên lợi thế về văn hóa, di sản và tài nguyên hiện có. Chú trọng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế; ưu tiên triển khai, tổ chức lại các hoạt động dịch vụ tại Đại Nội và một số điểm khác của Quần thể di tích Cố đô Huế theo hướng cả ngày và đêm.

Bên cạnh đó, Huế hướng đến phát triển mạnh các sản phẩm du lịch chủ đạo, có lợi thế của du lịch Huế dựa trên nền tảng các thương hiệu đã tạo dựng được: Thành phố Di sản, Kinh đô Ẩm thực, Kinh đô Áo dài, Xứ sở Hoàng Mai, thành phố Xanh ASEAN… để hình thành sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, có lợi thế cạnh tranh, góp phần tạo dựng thương hiệu nổi bật của du lịch Huế.

Trong định hướng sắp tới, TP. Huế sẽ hình thành các khu trình diễn và dịch vụ du lịch nhằm đẩy mạnh dịch vụ trải nghiệm và phát triển các thương hiệu, như: Bảo tàng ẩm thực, Bảo tàng áo dài…; tạo ra điểm sáng và nổi bật các sản phẩm, dịch vụ du lịch trục sông Hương từ cầu Phú Xuân - cầu Trường Tiền gắn với khai thác phố trưng bày kết hợp chuỗi dịch vụ du lịch cao cấp; tạo ra các điểm mua sắm hàng lưu niệm mang thương hiệu Huế tại trung tâm thành phố. Tất cả giải pháp này là những điểm nhấn trọng tâm, cùng với sự hợp lực trong các mối liên kết, giữa các ngành, địa phương để từ đó du lịch Huế bứt tốc phát triển.