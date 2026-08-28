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ClockThứ Bảy, 29/08/2026 20:38

Nhiều trải nghiệm tại Ngày hội Văn hóa Ẩm thực

HNN.VN - Tối 29/8, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố, ngày hội Văn hóa Ẩm thực trong khuôn khổ Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 được khai mạc, mở đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực. Tham dự lễ khai mạc ngày hội có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang.

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 Biểu diễn cồng chiên tại chương trình khai mạc ngày hội

Diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 1/9, ngày hội là không gian giao lưu, trải nghiệm và kết nối văn hóa, nơi công chúng và du khách có cơ hội khám phá sự phong phú của ẩm thực Việt Nam và quốc tế.

Ngày hội có 85 gian hàng ẩm thực, được bố trí gồm 5 không gian: Ẩm thực đường phố; ẩm thực quốc tế; đặc sản vùng miền Việt Nam; ẩm thực và văn hóa Thái Lan; ẩm thực đặc sản Huế.

Các chương trình quảng diễn ẩm thực và giới thiệu các món ăn di sản của Huế được sự hỗ trợ tư vấn của các nghệ nhân ẩm thực Huế và nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách, nghệ nhân kết linh vật từ các sản phẩm thiên nhiên Lê Ngọc Điệp. Các hoạt động hứa hẹn đem lại một sự trải nghiệm sâu sắc đối với di sản ẩm thực Cố đô.

Bên cạnh đó, ngày hội còn có sự tham gia của các địa phương, hợp tác xã, tổ chức cộng đồng và cơ sở sản xuất, làng nghề đến từ nhiều địa phương, góp phần giới thiệu những sản vật, sản phẩm truyền thống và nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền.

 Ẩm thực các vùng miền cũng hội tụ về Huế trong ngày hội

Ngoài hoạt động thưởng thức ẩm thực, ngày hội còn tổ chức các không gian trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian như bài chòi, tò he; đồng thời giới thiệu các làng nghề truyền thống, tạo nên một không gian lễ hội đa sắc màu, kết hợp giữa ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, ngày hội Văn hóa Ẩm thực kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách một hành trình trải nghiệm sinh động, nơi mỗi món ăn, sản vật và hoạt động văn hóa đều góp phần kể câu chuyện về bản sắc, sự sáng tạo và sức sống của các địa phương.

Qua đó, ngày hội hứa hẹn trở thành một điểm nhấn hấp dẫn trong tổng thể Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế 2026, góp phần làm phong phú không khí lễ hội trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, đồng thời mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho người dân và du khách khi đến với Huế.

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc, Sở Du lịch phối hợp với Công ty TNHH Grab tổ chức hoạt động ra mắt Bộ Trải nghiệm sản phẩm và điểm đến đặc trưng của Huế, góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu và bản sắc điểm đến Huế.

HỮU PHÚC
ĐÁNH GIÁ
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