Ngày hội trên mọi miền đất nước

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc dành tặng du khách tham quan Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ở Hà Nội, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm tiếp tục là tâm điểm của các hoạt động chào mừng Quốc khánh năm nay. Chiều tối 1 và 2/9, tại vườn hoa đền Bà Kiệu, trước tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội mang đến những tiết mục được chọn lọc kỹ lưỡng, phục vụ dòng người đổ về đây ngày một đông.

Không riêng khu vực trung tâm, người dân ở nhiều phường, xã ngoại thành cũng có dịp thưởng thức nghệ thuật chuyên nghiệp ngay tại nơi mình sinh sống: Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại Quảng trường Mỹ Đình, Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại Công viên Thống Nhất, Nhà hát Múa rối Thăng Long chọn Vườn hoa Lạc Long Quân, còn Nhà hát Kịch Hà Nội mang chương trình biểu diễn về tận xã Phúc Sơn.

Cùng với các sân khấu chuyên nghiệp, người dân có thể tìm đến các không gian trưng bày. “Rạng rỡ non sông Việt Nam” tại Nhà Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng tái hiện những đổi thay của đất nước, kéo dài đến hết 6/9; “Ngàn năm di sản” tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám giới thiệu hơn 120 tác phẩm sơn mài, lụa, tranh dó, khắc gỗ của 50 tác giả; còn tại Nhà tù Hỏa Lò, nhân chứng lịch sử gặp gỡ, trò chuyện cùng du khách bên khu vực trưng bày triển lãm “Bút thép, lòng son”, “Vùng ký ức”.

Với những gia đình có con nhỏ, các điểm vui chơi ngoài trời là lựa chọn hàng đầu. Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô hút khách bằng chương trình “Vui Tết Độc lập”, với dân ca, dân vũ, nghề thủ công và tái hiện phiên chợ vùng cao thu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Lễ hội “Miền hoa cổ tích” tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn kết thúc đúng ngày 2/9; Công viên Nước Hồ Tây rộn tiếng cười trẻ nhỏ bên những màn xiếc lửa; còn tại Tuần Châu Hà Nội (xã Sài Sơn, Quốc Oai), show thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” đưa khách trở về không gian văn hóa, đời sống của Vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, không khí đón Quốc khánh cũng vô cùng náo nhiệt. Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ kết nối không dây tầm gần (NFC), để du khách chỉ cần chạm điện thoại là có thể tìm hiểu từng hiện vật. Tại Địa đạo Củ Chi, đồng bào K'Ho từ Langbiang, Lâm Đồng mang tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang về giao lưu văn hóa, ẩm thực ngay trên vùng đất từng là chiến khu xưa, hoạt động diễn ra đến hết ngày 2/9.

Không chỉ ở hai đô thị lớn, không khí Quốc khánh lan tỏa đều khắp các vùng, miền, mỗi nơi mang một sắc thái riêng.

Ở miền trung, Huế khép lại Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế - Huế Wonderverse Music Fest 2026 đúng ngày 1/9, sau hai đêm đại nhạc hội miễn phí tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố, nơi nghệ sĩ trong nước và quốc tế cùng hòa giọng đánh thức những giá trị của một điểm đến di sản đặc sắc. Cùng lúc đó, phố đi bộ Hai Bà Trưng cũng rộn ràng với một đêm nghệ thuật chào mừng Quốc khánh ấn tượng.

Ngược lên Tây Nguyên, cũng thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, khu vực Phú Yên (cũ) khởi động từ sáng 1/9 bằng Giải chạy Tuy Hòa “Đón bình minh trên biển”, quy tụ 2.000-3.000 vận động viên tại Quảng trường Nghinh Phong. Xuôi xuống phố biển Nha Trang, tối 1/9, Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh tại Quảng trường 16 Tháng 4, gồm ba chương “Mùa thu lịch sử-Khúc hát non sông", "Bài ca độc lập - Sáng mãi niềm tin” và “Tự hào truyền thống-Vững bước tương lai”; tối 2/9, sân khấu tiếp tục sáng đèn tại Quảng trường 2 Tháng 4.

Nơi miền Tây Bắc, sáng 1/9, xã Co Mạ (Sơn La) khai mạc “Phiên chợ vùng cao Co Mạ năm 2026”, kéo dài ba ngày với 40 gian hàng từ các xã Co Mạ, Long Hẹ, Mường Bám. Đây không đơn thuần là nơi mua bán nông sản, sản phẩm OCOP, mà còn là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, trình diễn trang phục truyền thống, so tài ở những môn thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, ném pa pao, rồi cùng nhau giao lưu văn nghệ đến hết ngày 2/9.

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