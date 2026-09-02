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ClockThứ Tư, 02/09/2026 14:30

Khám phá Huế bằng ​thuyền điện và xe sightseeing

HNN.VN - Ngày 2/9, những du khách đầu tiên chính thức trải nghiệm hành trình kết hợp xe sightseeing và thuyền điện, kết nối khu vực Đại Nội với sông Hương qua các tuyến Ngự Hà, Đông Ba.

Khơi thông du lịch trên sông Ngự HàKhơi dòng du lịch từ di sản

 Du khách trải nghiệm thuyền điện trên sông.

Với những người đã nhiều lần đến Huế, hành trình này đem lại một trải nghiệm thú vị. Từ khu vực Đại Nội, du khách di chuyển bằng xe sightseeing đến bến Phùng Hưng, sau đó chuyển sang thuyền điện để tiếp tục hành trình trên sông. Ở chiều ngược lại, du khách từ khu vực sông Hương có thể lên thuyền tại các bến Tòa Khâm, Chương Dương hoặc khu vực bến xe Nguyễn Hoàng, đến bến Phùng Hưng rồi tiếp tục bằng xe sightseeing vào Đại Nội.

Trong hành trình đầu tiên, nhiều du khách tỏ ra thích thú. “Tôi đến Huế nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên đi bằng thuyền điện. Tôi thấy cảnh quan hai bên sông đã đẹp hơn và có sự đầu tư nhiều hơn”, anh Vũ Ngọc Hoàng, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Với chị Trần Thị Kim Thanh, cũng đến từ Hà Nội, sự yên tĩnh của chiếc thuyền là điều gây ấn tượng rõ nhất. “Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm chiếc thuyền này. Thuyền rất êm, gần như chỉ nghe tiếng nước chảy chứ không nghe tiếng động cơ”, chị Trần Thị Kim Thanh nói.

Theo ông Phan Việt Trung, Giám đốc Công ty cổ phần Phượng Hoàng Phương Đông (FENIKO), đơn vị phát triển sản phẩm, nếu đường bộ đưa du khách tiếp cận trực tiếp các công trình, tuyến phố và điểm tham quan thì hành trình trên mặt nước tạo điều kiện để quan sát cảnh quan từ một khoảng cách khác. 

Ông Phan Việt Trung cho rằng, mục tiêu không phải tạo thêm một chuyến đi trên sông đơn thuần, mà kết nối những không gian vốn thường được du khách trải nghiệm riêng lẻ. Từ Đại Nội ra sông Hương hoặc từ sông Hương vào Đại Nội, hành trình đi qua Ngự Hà, Đông Ba rồi kết nối với sông Hương. Xe sightseeing đảm nhiệm đoạn trung chuyển trên đường bộ, trong khi thuyền điện đảm nhiệm đoạn đường thủy.

Hiện nay, TP. Huế đang đứng trước yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Đường thủy là một hướng đi có lợi thế riêng bởi không đòi hỏi phải tạo ra một điểm đến hoàn toàn mới. Việc sử dụng thuyền điện cũng đặt sản phẩm trong định hướng phát triển giao thông xanh của Huế.

Du khách di chuyển bằng xe sightseeing.

Ngày 25/9/2025, UBND TP. Huế ban hành Quyết định số 3059/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Thí điểm tuyến du lịch đường thủy kết nối các điểm di sản bằng phương tiện thuyền điện trên sông Hương và các chi lưu”.

Đề án xác định việc sử dụng thuyền điện nhằm góp phần giảm ô nhiễm nước, không khí, tiếng ồn; đồng thời khai thác hệ thống thủy đạo gắn với di sản để đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Đến tháng 3/2026, UBND TP. Huế tiếp tục công bố mở luồng đường thủy nội địa sông Ngự Hà dài 3,5km, từ khu vực hạ lưu cầu Thanh Long, nơi giao với sông Đông Ba đến khu vực thượng lưu cầu đường sắt Thủy Quan, nơi giao với sông Kẻ Vạn, bắt đầu khai thác từ ngày 10/4/2026.

Việc đưa thuyền điện kết nối Đại Nội - Ngự Hà - Đông Ba - sông Hương được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời mở rộng cách tiếp cận đối với hệ thống thủy đạo của Kinh thành.

Phương Thảo
 Từ khóa:
thuyền điệntrải nghiệmsông ngự hàsông hươngdu kháchxe sightseeing
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