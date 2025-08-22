Nhiều hoạt động đặc sắc tại Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe Huế - 2025

Gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trong Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe Huế - 2024

Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe Huế được tổ chức với quy mô và số lượng các chương trình, sự kiện nhiều hơn năm ngoái. Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe Huế - 2025 triển khai cho người dân và du khách trong và ngoài nước thông qua các kênh online và offline, với các hoạt động chính như: Lễ hội Trà; Huế Heritage Trail 2025; lễ hội Golf Việt Nam - Vietnam Golf Festival 2025; lễ hội Pickleball Việt Nam - Vietnam Pickleball Festival 2025; giải Vietnam Pickleball Festival Championship; chung kết Miss Pickleball Việt Nam 2025; đồng diễn Trampoline xác lập kỷ lục Việt Nam. Ngoài ra, còn có các hoạt động đồng hành như: Ngày hội Chăm sóc Sức khỏe Chủ động; ngày Chánh niệm - Mindfulness Day (kết hợp Yoga).

Theo đại diện Sở Du lịch, đây là dịp để xúc tiến, quảng bá các hoạt động du lịch chăm sóc sức khỏe đặc sắc đến với du khách, qua đó tăng thời gian lưu trú và tăng suất chi tiêu của du khách khi đến Huế. Thông qua các chương trình, hoạt động, ngành du lịch cũng xây dựng sản phẩm du lịch mới để du khách có nhiều trải nghiệm mới hấp dẫn hơn khi tham quan và khám phá Huế; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch giới thiệu sản phẩm cũng như liên kết các thành phần cùng tham gia, tạo sản phẩm du lịch chung cho TP. Huế.