Sen Huế cũng là sản phẩm chữa lành

Xứ Huế nằm giữa dãy Trường Sơn hùng vĩ và Biển Đông với những dãy núi giăng ngang như Hải Vân (cao từ 490 - 500m), Bạch Mã (đỉnh cao 1.450m) so với mực nước biển đã tạo nên vùng khí hậu, thổ nhưỡng đặc biệt vừa khắc nghiệt nhưng lại giàu sức sống nội sinh. Cuộc đất trời hội tụ linh khí đã hun đúc cho con người, muôn loài hoa cỏ một khí chất riêng, khiêm hạ nhưng kiên cường.

Khi Triều Nguyễn chọn sen để trồng trong các hồ nội thành - từ Tịnh Tâm, Học Hải đến những hồ nhỏ quanh cung điện, các vua Triều Nguyễn chắc hẳn là những người vô cùng tinh tế và sâu sắc. Sen vốn là loài hoa phổ biến khắp đất châu Á và ở Việt Nam sen có từ Bắc chí Nam, nhưng ở Huế, sen vẫn mang một vẻ đẹp riêng, mộc mạc nhưng thanh cao.

Trong văn hóa cung đình, sen được xem là biểu tượng của sự thanh cao, gắn với triết lý Phật giáo và tinh thần Nho học. Những buổi yến tiệc của vua chúa thường có trà sen, cơm sen, và cả những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của loài hoa này. Sen Huế vì thế không chỉ là cảnh sắc, mà còn là một phần của đời sống tinh thần, một nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ngày nay, sen Huế đầu mùa vẫn giữ nguyên sức quyến rũ. Người dân và du khách tìm đến hồ sen để thưởng thức hương thơm, để ngắm nhìn những cánh hoa hé nở trong sương sớm, để cảm nhận sự bình yên mà hiếm nơi nào có được. Sen trở thành chất liệu cho nghệ thuật, cho ẩm thực, cho những sản phẩm thủ công tinh xảo, góp phần khẳng định bản sắc riêng của Huế trong dòng chảy văn hóa Việt.

Sen Huế kỳ lạ là từ củ đến ngọn đều toát nên mùi thơm thanh thoát. Các hồ sen trong những khoảng không gian cố định không chỉ tạo nên khung cảnh nên thơ mà còn làm không khí dịu mát, lan tỏa hương thơm, tạo cảm xúc thẩm mỹ hướng đến điều thiện lành và năng lượng tươi mới.

Giống sen cổ xứ Huế, với hương thơm thanh khiết, cánh hoa dày dặn, màu sắc vừa đằm thắm vừa tinh khôi trở thành nhiều sản phẩm từ y dược đến thực phẩm chữa lành.

Mỗi buổi sáng tinh sương khi chúng ta thức dậy, trên bàn, sen cũng vừa bung nở chào đón ngày mới. Những cánh sen bắt đầu tỏa hương. Pha một bình trà nóng và ngồi lắng đọng để hít hà mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không gian là một khoảnh khắc sống tuyệt diệu. Khi khí trời bắt đầu oi bức của tiết hè, cắm một bình sen Huế trên bàn cũng là cách cân bằng cảm xúc và năng lượng. Hương sen thanh khiết, dịu dàng mà sâu lắng là sản phẩm chữa lành tuyệt diệu nhất cho những ai biết tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này.