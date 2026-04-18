Sen ngự hồ Tịnh
Chủ Nhật, 17/05/2026 13:09 (GMT+7)
HNN - Trong màn sương sớm đầu hạ, khi tiết trời vẫn còn phảng phất chút gió lạnh, nhiều người ngang qua hồ Tịnh Tâm bên trong Kinh thành Huế như “lạc vào một không gian lành” nào đó, với người ủ trà, người thưởng trà, người hái sen nhè nhẹ và nữa là những người dân/du khách tranh thủ chụp ảnh cùng sen… Tịnh Tâm vốn là một thắng cảnh nổi tiếng, được Vua Thiệu Trị xếp vào “thần kinh nhị thập cảnh”. Và góp phần làm nên tên tuổi cho danh thắng này chính là loài sen trắng, hay còn được gọi với danh thơm sen “ngự”.