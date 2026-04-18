  • Huế ngày nay Online
Góc ảnh Huế

Sen ngự hồ Tịnh

ClockChủ Nhật, 17/05/2026 13:09
HNN - Trong màn sương sớm đầu hạ, khi tiết trời vẫn còn phảng phất chút gió lạnh, nhiều người ngang qua hồ Tịnh Tâm bên trong Kinh thành Huế như “lạc vào một không gian lành” nào đó, với người ủ trà, người thưởng trà, người hái sen nhè nhẹ và nữa là những người dân/du khách tranh thủ chụp ảnh cùng sen… Tịnh Tâm vốn là một thắng cảnh nổi tiếng, được Vua Thiệu Trị xếp vào “thần kinh nhị thập cảnh”. Và góp phần làm nên tên tuổi cho danh thắng này chính là loài sen trắng, hay còn được gọi với danh thơm sen “ngự”.

Mùa sen nở

Đón tháng Tư âm lịch đang về - tháng của nắng hè chan tràn và của những ngày tịnh tâm mừng đại lễ Phật đản, Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu “thế giới lành qua ảnh” với sen hồ Tịnh, do tác giả Phan Thành thực hiện.

“Khác với những giống sen khác, sen “ngự” Tịnh Tâm chỉ thích ứng môi trường nước sạch, có độ dinh dưỡng cao và đặc biệt dòng chảy phải lưu thông. Vì thế, muốn trồng được phải làm vệ sinh kỹ lòng, đáy hồ và tạo dòng chảy tốt. Nhờ làm tốt điều đó mà những năm qua sen Tịnh Tâm đã được hồi sinh và không chỉ tôn thêm vẻ quý phái, sang trọng cho danh thắng mà còn lan tỏa một thương hiệu quý của Huế” - tác giả Phan Thành chia sẻ.

 Ướp trà với sen Tịnh
 Những đóa sen trắng tuyệt đẹp
 Những búp sen Tịnh Tâm ướp trà vừa được hái
Sen Tịnh vào mùa thu hoạch 
Những bông sen trắng tinh khiết được hái lên vào mỗi sáng sớm 
Thưởng trà sen bên bờ hồ Tịnh Tâm vào mỗi sớm mai 
 
 Check-in với sen Tịnh

 Từ khóa: sen ngựhồ Tịnhsen Tịnhsen Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sen Huế cũng là sản phẩm chữa lành

Mỗi độ tháng Tư, khi những tia nắng đầu hạ vừa chạm xuống mặt hồ, cũng là lúc những búp sen hồng, sen trắng của xứ Huế rẽ nước bung nở dịu dàng và kiêu hãnh.

Sen Huế cũng là sản phẩm chữa lành
Đến hẹn lại lên

Chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, ngay từ mồng 1 tháng 4 âm lịch, 7 đóa hoa sen đã được hạ thủy trên dòng sông Hương để 3 ngày sau đó, vào ngày mồng 4 tháng 4 âm lịch, tiến hành nghi lễ thắp sáng tại bến Nghinh Lương Đình.

Đến hẹn lại lên
Mùa sen nở

Sen là một trong những biểu tượng đẹp của sự sâu lắng, bình yên và thanh tịnh. Ở Huế, mùa sen nở rộ thường bắt đầu từ tháng Năm, tháng Sáu, khi tiết trời đã chuyển sâu sang những ngày nắng nóng, oi bức. Đây cũng là thời điểm của tháng Tư âm lịch – tháng gắn liền với sự kiện nổi bật là mùa Phật đản. Và vẻ như sự “gặp nhau” giữa mùa sen bung nở và mùa đản sinh ấy càng khiến cho những đóa sen trong hồ Tịnh, Đại Nội hay ở La Chữ càng an yên và đẹp đến nao lòng.

Mùa sen nở
Một mùa sen thức giấc

Tôi đứng giữa hồ Tịnh Tâm lần nào cũng như lần đầu, đều như lạc vào một cõi nào đó, như thực như mơ.

Một mùa sen thức giấc
Sen Huế & trà sữa

Từ khát khao phát triển một sản phẩm gắn liền với đặc sản Huế, cô gái trẻ tốt nghiệp Trường đại học Luật, Đại học Huế Nguyễn Thị Tường Vy, đã nghiên cứu và tìm tòi đưa hương vị sen Huế vào trà sữa - món đồ uống yêu thích của giới trẻ.

Sen Huế trà sữa

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top