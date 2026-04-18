Sen ngự hồ Tịnh

Đón tháng Tư âm lịch đang về - tháng của nắng hè chan tràn và của những ngày tịnh tâm mừng đại lễ Phật đản, Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu “thế giới lành qua ảnh” với sen hồ Tịnh, do tác giả Phan Thành thực hiện.

“Khác với những giống sen khác, sen “ngự” Tịnh Tâm chỉ thích ứng môi trường nước sạch, có độ dinh dưỡng cao và đặc biệt dòng chảy phải lưu thông. Vì thế, muốn trồng được phải làm vệ sinh kỹ lòng, đáy hồ và tạo dòng chảy tốt. Nhờ làm tốt điều đó mà những năm qua sen Tịnh Tâm đã được hồi sinh và không chỉ tôn thêm vẻ quý phái, sang trọng cho danh thắng mà còn lan tỏa một thương hiệu quý của Huế” - tác giả Phan Thành chia sẻ.

Ướp trà với sen Tịnh

Những đóa sen trắng tuyệt đẹp

Những búp sen Tịnh Tâm ướp trà vừa được hái

Sen Tịnh vào mùa thu hoạch

Những bông sen trắng tinh khiết được hái lên vào mỗi sáng sớm

Thưởng trà sen bên bờ hồ Tịnh Tâm vào mỗi sớm mai