Ban hành quy định mới về hóa đơn điện tử, mở rộng áp dụng theo từng lĩnh vực

Cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Phân loại cụ thể các nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Nghị định quy định bốn nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử, tùy theo loại hình kinh doanh và phương thức quản lý thuế.

Theo đó, phần lớn tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các trường hợp thuộc diện rủi ro cao về thuế sẽ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực có hạ tầng công nghệ thông tin hoàn chỉnh và thường xuyên giao dịch điện tử với cơ quan thuế như điện lực, xăng dầu, bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, y tế, thương mại điện tử, siêu thị, vận tải... được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế nếu đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và truyền dữ liệu, trừ trường hợp thuộc diện rủi ro cao về thuế hoặc tự nguyện đăng ký sử dụng hóa đơn có mã.

Đối với các tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng trong các lĩnh vực như bán lẻ, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, vận tải hành khách, vui chơi giải trí, dịch vụ cá nhân..., nghị định quy định sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tuy nhiên, nếu đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo hình thức khác thì không bắt buộc chuyển sang sử dụng hóa đơn từ máy tính tiền.

Đáng chú ý, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm hoặc kinh doanh tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Quy định các trường hợp cơ quan thuế cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh

Nghị định cũng làm rõ các trường hợp cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh thay vì sử dụng thường xuyên.

Việc cấp hóa đơn bán hàng áp dụng đối với tổ chức không kinh doanh nhưng phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc diện chịu thuế; tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trong các trường hợp như ngừng hoạt động nhưng thanh lý tài sản, tạm ngừng kinh doanh để thực hiện hợp đồng đã ký, bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, đang làm thủ tục phá sản hoặc trong thời gian giải trình với cơ quan thuế.

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, cơ quan thuế cũng cấp theo từng lần phát sinh cho các tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ trong các trường hợp tương tự, đồng thời áp dụng đối với cơ quan, tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định.

Ngoài ra, nghị định còn quy định việc cấp hóa đơn bán tài sản công có mã của cơ quan thuế trong một số trường hợp đặc biệt và giao Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện.

Nghị định lần này quy định rõ áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lĩnh vực

Hướng dẫn áp dụng đối với nhiều hoạt động kinh doanh đặc thù

Bên cạnh việc xác định đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử, nghị định còn hướng dẫn cách áp dụng đối với nhiều loại hình kinh doanh có tính chất đặc thù.

Trong hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác, doanh nghiệp nhận ủy thác hoặc doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu phải sử dụng hóa đơn điện tử hoặc các chứng từ phù hợp theo từng thời điểm phát sinh giao dịch, bảo đảm đúng quy định về thuế và lưu thông hàng hóa.

Đối với hoạt động điều chuyển hàng hóa giữa trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc hoặc xuất hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, doanh nghiệp được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ tùy theo phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán.

Nghị định cũng hướng dẫn việc lập hóa đơn đối với hoạt động bán hàng lưu động, điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán độc lập, cho thuê tài chính, hợp đồng hợp tác kinh doanh và nhiều trường hợp phát sinh đặc thù khác nhằm bảo đảm thống nhất trong quản lý thuế và chứng từ điện tử.

Làm rõ các trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử

Một nội dung quan trọng khác của nghị định là quy định cụ thể các trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, hộ và cá nhân kinh doanh thuộc diện lập bảng kê thu mua hàng hóa theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp; cá nhân có thu nhập từ cho thuê bất động sản hoặc cung cấp dịch vụ nội dung số cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp đã được doanh nghiệp khấu trừ thuế... không thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, nhiều giao dịch không mang bản chất mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cũng không phải lập hóa đơn điện tử, như góp vốn bằng tài sản; điều chuyển tài sản giữa công ty mẹ và đơn vị phụ thuộc hoặc trong quá trình chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp; cho mượn máy móc, thiết bị không thu tiền; chuyển kho nội bộ; xuất hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; các khoản bồi thường bằng tiền, tiền thưởng, thu hộ, chi hộ, các khoản thu tài chính và một số khoản thu khác theo quy định của pháp luật về thuế.

Việc quy định cụ thể từng nhóm đối tượng, từng loại giao dịch và từng trường hợp ngoại lệ được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong triển khai hóa đơn điện tử, đồng thời giúp cơ quan quản lý và người nộp thuế áp dụng đúng quy định, hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Quản lý thuế về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.