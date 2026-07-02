Dân ca ba miền hội tụ tại Huế

Màn biểu diễn tốp ca nữ: Dệt lụa đêm trăng đến từ đoàn nghệ thuật An Giang

Sự kiện do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế thực hiện, thu hút sự tham gia của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Mỗi đoàn mang đến những tiết mục đặc sắc, giới thiệu bản sắc văn hóa của từng vùng miền.

Phát biểu khai mạc, ban tổ chức nhấn mạnh dân ca là một trong những loại hình di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, được hình thành từ quá trình lao động, sinh hoạt và sáng tạo nghệ thuật của Nhân dân qua nhiều thế hệ. Với sự đa dạng về làn điệu, phong cách và nội dung, dân ca phản ánh đời sống, phong tục tập quán, thiên nhiên và khát vọng của con người ở từng vùng miền, góp phần tạo nên bức tranh sinh động về văn hóa Việt Nam.

Tiết mục dân ca Huế do đoàn nghệ thuật quần chúng TP. Huế biểu diễn trong đêm khai mạc Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền năm 2026

Hội diễn được tổ chức nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các giá trị tinh hoa của di sản văn hóa phi vật thể thông qua những làn điệu dân ca và nhạc cụ truyền thống gắn với đời sống cộng đồng. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Sau lễ khai mạc, các đoàn bước vào phần thi diễn đầu tiên. Hội diễn diễn ra đến ngày 8/7, với các buổi biểu diễn vào chiều và tối hằng ngày tại sân khấu Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Huế. Lễ bế mạc và tổng kết dự kiến tổ chức vào tối 8/7.