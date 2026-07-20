Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại hội nghị này, Trung ương sẽ xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Hội nghị Trung ương 2 đã đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương 3 phải chuyển những định hướng đó thành quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. 13 nội dung thảo luận tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới mục tiêu cao hơn là tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt, 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%, tuy chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng cao nhất so cùng kỳ 16 năm qua; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại, hội nhập quốc tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm. Kết quả đáng trân trọng, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục khắc phục những hạn chế, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, chất lượng tăng trưởng, năng lực tự chủ, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tại hội nghị này, các quyết sách Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng, bộ máy Nhà nước. Quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia. Xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước.

Bốn bước chuyển chiến lược đó tạo thành một chỉnh thể: Tổ chức và con người tạo năng lực hành động; không gian và thể chế khơi thông nguồn lực; mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất, của cải và chất lượng sống; năng lực phòng ngừa và bảo vệ giữ cho quá trình đó an toàn, liên tục, bền vững. Bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại.

Gợi ý 4 trọng tâm thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hội nghị tập trung trả lời câu hỏi: Mỗi quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra năng lực mới nào và cần điều kiện gì để thực hiện, thực thi hiệu quả? Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cần tập trung thảo luận sâu tại tổ, thể hiện rõ quan điểm tại hội trường, góp ý trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết, Chương trình/kế hoạch hành động; phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn, góp phần trực tiếp hoàn thiện quyết sách của Trung ương. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết.

Nhấn mạnh, kết quả của hội nghị phải được thể hiện ở sự thống nhất cao về nhận thức, sự đúng đắn của quyết sách và chuyển biến thực tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu sau hội nghị, mỗi nghị quyết, kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Kiên quyết khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm, hiệu quả chưa cao.

Sau phiên khai mạc, hội nghị tiến hành nội dung làm việc đã được thông qua. Hội nghị dự kiến họp từ ngày 20 đến 24/7.

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