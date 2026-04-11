Xây dựng kịch bản tăng trưởng ngành du lịch giai đoạn 2026-2031

Du khách quốc tế bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm và tìm hiểu về trang phục của người dân Tây Bắc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: CHIÊU ANH)

Chuẩn bị từ kịch bản thận trọng đến kịch bản triển vọng

Theo Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, trong giai đoạn 2026-2031, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng.

Kịch bản thận trọng đặt mức tăng lượng khách quốc tế khoảng 8-10%/năm, đến năm 2030 đạt khoảng 35-38 triệu lượt khách. Kịch bản cơ sở đạt mức tăng từ 12-15%/năm, hướng tới khoảng 40-45 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.

Ở kịch bản tăng trưởng cao, trong điều kiện có đột phá về thị thực, hàng không và chuyển đổi số, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam dự đoán, lượng khách quốc tế có thể tăng từ 15-18%/năm, phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 45-50 triệu lượt khách.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, toàn ngành du lịch sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ trước mắt, trung hạn và dài hạn.

Trong ngắn hạn, trọng tâm là tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 82 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; các công điện, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đẩy nhanh sửa đổi Luật Du lịch 2017, sửa đổi các nghị định liên quan và hoàn thiện Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời kỳ mới.

Cùng với đó là rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 để phù hợp với bối cảnh mới sau dịch Covid-19. Toàn ngành tăng cường định vị thương hiệu điểm đến Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Bên cạnh đó, đa dạng hóa thị trường khách, tập trung vào các thị trường truyền thống có khả năng chi tiêu cao; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và ưu tiên chuyển đổi số, đặc biệt là xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số ngành du lịch.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh thông tin: "Ở trung và dài hạn, ngành du lịch sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, liên kết sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đặc biệt là tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp du lịch".

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh trăn trở, hiện cả nước có hơn 4 nghìn doanh nghiệp lữ hành hoạt động quốc tế nhưng hơn 90% trong đó là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Điều này cho thấy nước ta còn thiếu những doanh nghiệp có quy mô lớn để cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tháo gỡ điểm nghẽn để du lịch bứt tốc

Cùng với việc xây dựng các kịch bản tăng trưởng, nhiều kiến nghị cũng được đưa ra nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai, phát triển ngành du lịch.

Theo đó, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề xuất tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị; hoàn thiện chính sách thị thực theo hướng thuận lợi, linh hoạt hơn cho các thị trường tiềm năng và nhóm khách có khả năng chi trả cao. Đồng thời, triển khai các chương trình kích cầu du lịch mang tầm quốc gia, sớm thành lập các văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm ở nước ngoài.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cũng kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về phát triển sản phẩm, đặc biệt là du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, du lịch golf, du lịch tàu biển, du lịch đường sông và phát triển khu du lịch quốc gia, khu vực biên giới đất liền.

Ngoài ra, đề xuất nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan đến tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế nhằm tháo gỡ khó khăn cho du lịch MICE và các đoàn khách lớn kết hợp hội nghị, sự kiện.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, ngành du lịch cần tăng cường nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc ứng phó khủng hoảng, cập nhật dự báo chính sách từ các tổ chức lớn như: UN Tourism, PATA, WTTC... Cùng với đó, duy trì kết nối với các thị trường tiềm năng, nhất là Trung Đông và thị trường Halal để sẵn sàng nối lại hợp tác khi điều kiện thuận lợi.

Mô hình mạng lưới văn phòng xúc tiến du lịch linh hoạt cũng được thúc đẩy thực hiện. Theo đó, tận dụng hệ thống văn phòng của các doanh nghiệp lữ hành, trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài để hình thành hệ sinh thái quảng bá đồng bộ, tiết kiệm nguồn lực nhưng vẫn hiệu quả.

Tín hiệu tích cực từ công tác truyền thông du lịch Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi cho hay, từ đầu năm 2026 đến nay, có khoảng 19,7 nghìn tin, bài về lĩnh vực du lịch. Con số này tăng khoảng 3,1 nghìn tin, bài so với cùng kỳ năm 2025. Du lịch cũng đứng thứ ba trong các nhóm chủ đề được truyền thông nhiều nhất. Tín hiệu tích cực trong công tác truyền thông, quảng bá trên cho thấy, thương hiệu du lịch Việt ngày càng được lan tỏa. Qua đó, góp phần kích cầu nhu cầu tiêu dùng, để lại những dấu ấn mạnh mẽ cho du khách trong và ngoài nước.



