Những dấu ấn quảng bá văn hóa ra thế giới của Việt Nam. Ảnh: nhandan.vn

Những dấu ấn nổi bật

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những dấu ấn nổi bật trong công tác quảng bá văn hóa ra thế giới, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu quốc gia. Một trong những dấu ấn nổi bật đó là sự lan tỏa của ẩm thực Việt Nam. Kênh truyền hình CNN của Mỹ đã nhiều lần bình chọn bánh mì Việt Nam vào danh sách những món bánh mì ngon nhất thế giới, khẳng định sức hút toàn cầu như một trong những món ăn đường phố được yêu thích nhất. CNN còn nhấn mạnh bánh mì không chỉ là món ăn hàng ngày ở Việt Nam mà còn là một “hiện tượng toàn cầu” được yêu thích ở khắp nơi trên thế giới.

Không chỉ bánh mì, phở, cà phê trứng, bún chả hay các món ăn đường phố Việt Nam, và đặc biệt là cà phê muối của Huế đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các chuyên trang du lịch và ẩm thực quốc tế. Sự công nhận liên tục từ truyền thông quốc tế nhấn mạnh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.

Cùng với ẩm thực, hình ảnh du lịch Việt Nam cũng đang được quảng bá rộng khắp trên các nền tảng truyền thông quốc tế. Thông qua nhiều chiến dịch quảng bá dành riêng cho Việt Nam, vẻ đẹp thiên nhiên, di sản và đời sống văn hóa Việt Nam được lan tỏa sâu rộng trên hệ thống truyền hình thế giới.

Bên cạnh đó, hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua các sự kiện văn hóa quốc tế ngày càng được chú trọng. Trong năm 2026, nhiều hoạt động văn hóa đã được tổ chức như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối “Hương sắc Việt” tại tỉnh Savannakhet (Lào), trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026; Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 tại thành phố Osaka (Nhật Bản) đã thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng người Việt, người Nhật và bạn bè quốc tế, qua đó lan tỏa bản sắc, kết nối cộng đồng người Việt trên toàn cầu. Tiếp đến trong năm nay, sự kiện Áo Dài Fashion Week London 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 9/2026 tại London (Anh), hứa hẹn mang đến cho khán giả những show diễn áo dài đặc sắc.

Không chỉ quảng bá văn hóa thông qua ẩm thực, du lịch, hay di sản, Việt Nam còn chủ động tham gia các diễn đàn văn hóa toàn cầu về phát triển bền vững, công nghiệp sáng tạo và đối thoại liên văn hóa…; qua đó tạo điều kiện để các giá trị văn hóa dân tộc được thế giới công nhận, từng bước gia tăng hiện diện trong hệ sinh thái văn hóa quốc tế. Đáng chú ý, nhiều sáng kiến do Việt Nam đề xuất đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế, điển hình là Sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất đã được Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) thông qua.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại Paris (Pháp), Phó Tổng Giám đốc UNESCO, ông Xing Qu đã ca ngợi Việt Nam là “một hình mẫu điển hình về sự hợp tác hiệu quả và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đối với UNESCO”.

Sức mạnh mềm

Những nỗ lực trong công tác quảng bá văn hóa ra thế giới của Việt Nam liên tục được thế giới công nhận. Theo bảng xếp hạng Chỉ số Sức mạnh mềm toàn cầu mới nhất do tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance công bố đầu năm nay, Việt Nam duy trì vị thế toàn cầu về sức mạnh mềm, giữ vững thứ hạng 52 trên tổng số 193 quốc gia toàn cầu, và thứ 9 tại khu vực châu Á.

Dựa trên kết quả khảo sát hơn 150.000 người tham gia từ hơn 100 quốc gia, chỉ số này là nghiên cứu toàn diện nhất thế giới về nhận thức thương hiệu quốc gia, cung cấp phân tích chuyên sâu về vị thế đang phát triển của sức mạnh mềm trong bối cảnh các quốc gia đối mặt với những thay đổi và thách thức toàn cầu quan trọng.

Cũng trong bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng thứ 14 về “ẩm thực được thế giới yêu thích”, và tăng 9 bậc lên vị trí thứ 49 về sở hữu “di sản phong phú”, nâng cao hơn nữa bản sắc dân tộc trên trường quốc tế.

“Giữ vững vị trí thứ 52 trên toàn cầu, tầm ảnh hưởng của Việt Nam ngày càng tăng nhờ hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn. Sự công nhận ngày càng cao về văn hóa và tiềm năng kinh tế là nền tảng cho sự tiến bộ về sức mạnh mềm của Việt Nam”, Brand Finance nhận định trên trang web chính thức.

Đối với chiến lược quốc gia, Việt Nam định hướng đến năm 2045 trở thành quốc gia có thương hiệu và hình ảnh mạnh mẽ hàng đầu châu Á; phấn đấu nằm trong Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia.

Cụ thể, theo Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 27/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công tác thông tin đối ngoại, có tính chiến lược, lâu dài và toàn diện, nằm trong chiến lược phát triển quốc gia, và góp phần trực tiếp vào việc nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, hình ảnh tích cực của một quốc gia được xem là yếu tố then chốt giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Trong đó, quảng bá văn hóa là một trong những hướng đi hiệu quả để các quốc gia xây dựng thương hiệu. Khi những giá trị văn hóa độc đáo của Việt Nam ngày càng được lan tỏa, sự nhận biết về đất nước sẽ ngày càng được nâng cao, thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế.