Cơ sở lưu trú tăng trải nghiệm, làm mới dịch vụ đón khách

Phục vụ ẩm thực sáng cho khách lưu trú tại Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế

Tăng trải nghiệm, thêm niềm vui

Trong không gian nhà hàng của Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế, không khí ngày lễ Quốc khánh được thể hiện qua cách bài trí tại nhiều khu vực. Từng góc của nhà hàng, những lá cờ Tổ quốc được treo đẹp mắt. Trên một số món ăn, bộ phận bếp khéo léo điểm xuyết những lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên sắc màu thân quen và không khí rộn ràng của ngày lễ 2/9.

Bên cạnh các món ăn Âu - Á, thực đơn nhà hàng cũng được làm mới với nhiều món ngon đặc trưng xứ Huế. Sự thay đổi này không chỉ giúp du khách có thêm lựa chọn, thay đổi khẩu vị mà còn tạo nên những góc nhỏ thú vị để lưu lại hình ảnh trong hành trình khám phá Huế.

Chị Lê Thị Thúy Hằng, du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ, trong hành trình du lịch Đà Nẵng - Huế, chị đã ở Huế đến ngày thứ ba. Điều khiến chị hài lòng không chỉ là không gian phòng sạch sẽ, gọn gàng hay việc khách sạn luôn lắng nghe và giải quyết nhanh những phản hồi của khách, mà còn là những trải nghiệm được tạo ra từ chính không gian nhà hàng.

“Là người miền Bắc, trước đây tôi từng nghe nói cách chế biến món ăn ở Huế có sự khác biệt. Thực tế, món nào thưởng thức cũng ngon. Có lẽ, nhà hàng đã điều chỉnh cách chế biến để các món ăn Huế phù hợp hơn với du khách thập phương”, chị Hằng nói.

Tại khách sạn Eldora Huế, thực đơn buffet sáng được thay đổi thường xuyên, giúp du khách có thêm những lựa chọn mới trong mỗi ngày lưu trú. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc lễ tân Khách sạn Eldora Huế, cho biết lượng khách trong dịp lễ khá đông, nhu cầu cũng đa dạng hơn. Vì vậy, khách sạn chủ động điều chỉnh thực đơn, bổ sung và thay đổi các món ăn để bữa sáng của du khách thêm phong phú.

Nhân viên ở Khách sạn Eldora Huế trò chuyện, chia sẻ thêm những thông tin thú vị cho du khách.

Không chỉ chú trọng đến không gian nhà hàng, các cơ sở lưu trú cũng quan tâm đến từng chi tiết trong quá trình phục vụ. Theo lãnh đạo một số khách sạn trên địa bàn thành phố, lượng khách tăng cao trong dịp lễ là cơ hội để quảng bá hình ảnh điểm đến, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng phục vụ. Vì vậy, sự tiện nghi, chất lượng phòng và thái độ phục vụ được các cơ sở lưu trú đặt lên hàng đầu. Trước dịp lễ, đa số khách sạn đều rà soát lại không gian, trang thiết bị và chất lượng dịch vụ; chú trọng các yếu tố sạch sẽ, thoải mái, đầy đủ tiện ích, bảo đảm an toàn và đúng với thông tin quảng bá.

Cùng với đó, nhân viên được nhắc nhở về tinh thần thân thiện, chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ và xử lý nhanh chóng các yêu cầu của du khách. Một số bộ phận cũng được bổ sung nhân sự thời vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ trong những ngày cao điểm.

Bà Catherine Mcinnes, du khách người Anh, chia sẻ: “Gia đình tôi đến Huế và lưu trú tại khách sạn Eldora. Mọi thứ ở đây thật tuyệt vời. Không gian phòng rộng rãi, trải nghiệm rất tốt, nhân viên thân thiện và nhiệt tình”.

Điều phối lượng phòng, giữ giá ổn định

Theo số liệu khách đặt phòng và khảo sát của ngành du lịch, trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (từ ngày 29/8 đến 2/9), dự kiến lượng khách du lịch lưu trú ước đạt khoảng 125.000 lượt, tăng khoảng 36%. Trong đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 28.000 lượt, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2025.

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú dự kiến đạt khoảng 95%. Đặc biệt, trong các ngày cao điểm 29/8, 30/8 và 31/8, công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt 100%.

Trang trí buồng phòng để phục vụ du khách dịp lễ

Lượng khách đến Huế tham quan, nghỉ dưỡng và tham gia các sự kiện, lễ hội tăng cao góp phần tạo nên không khí sôi động cho thành phố. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến tình trạng thiếu phòng cục bộ tại một số thời điểm, khu vực, đòi hỏi sự chủ động trong việc theo dõi và điều phối nguồn phòng.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, ngành du lịch chủ động nắm bắt tình hình thị trường, theo dõi công suất phòng và khả năng cung ứng dịch vụ để kịp thời hỗ trợ, điều tiết khách, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ và bảo đảm quyền lợi của du khách.

Theo ông Phan Trọng Minh, Phó Chủ tịch Hội Khách sạn thành phố, Hiệp hội Du lịch và Hội Khách sạn thường xuyên trao đổi thông tin nhằm cập nhật tình hình phòng trống cũng như nhu cầu của các đối tác và du khách. Những khách sạn còn phòng và có khả năng đáp ứng sẽ được kết nối, điều phối phù hợp. “Điều quan trọng là chúng tôi thống nhất giữ giá phòng, không để giá tăng đột biến, qua đó tạo sự yên tâm và hài lòng cho du khách”, ông Minh cho biết.

Trong dịp lễ, đường dây nóng của ngành du lịch được bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của du khách, nhất là những vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ, giá cả, lưu trú và các tình huống phát sinh. Công tác kiểm tra được tăng cường nhằm kịp thời chấn chỉnh những vấn đề có thể ảnh hưởng đến môi trường du lịch và hình ảnh điểm đến.

Theo lãnh đạo Hội Khách sạn thành phố, dịp lễ Quốc khánh 2/9 và những kỳ nghỉ dài ngày là cơ hội để ngành du lịch thu hút du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế - một điểm đến thân thiện, an toàn và giàu bản sắc. Sự chuẩn bị chủ động, chu đáo cùng tinh thần phục vụ chuyên nghiệp của các cơ sở lưu trú sẽ góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn hơn, qua đó để lại ấn tượng đẹp trong hành trình đến với Huế.