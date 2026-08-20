Huế tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2026

Ngành du lịch Huế phối hợp cùng Quảng Trị và Đà Nẵng quảng bá du lịch trong gian hàng chung. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Với chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu” (Vibrant Connections - Global Destinations), ITE HCMC 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch không biên giới, kết hợp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo với các giá trị di sản và bản sắc văn hóa.

ITE HCMC 2026 quy tụ hơn 500 đơn vị triển lãm và thương hiệu du lịch, đến từ hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 20.000 cuộc hẹn giao thương B2B dự kiến được kết nối trực tiếp.

Tham gia sự kiện này, ngành du lịch Huế phối hợp với các địa phương bạn tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; giới thiệu thông tin sản phẩm, dịch vụ du lịch, các chương trình, sự kiện nổi bật diễn ra trong khuôn khổ Festival Huế 2026 đến các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế.

Thông qua sự kiện, ngành du lịch đẩy mạnh xây dựng, quảng bá hình ảnh du lịch Huế gắn với thương hiệu “Huế - Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”, “Huế - Kinh đô ẩm thực”, “Huế - Kinh đô áo dài”; “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới”; tiếp tục giới thiệu về các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng, các tour tuyến mới, các chương trình kích cầu du lịch năm 2026… đến với đông đảo công chúng, du khách trong và ngoài nước, đặc biệt đến với Nhân dân và du khách tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam.

Hội chợ cũng là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Huế tiếp cận, trao đổi, giới thiệu, chào bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch, ký kết hợp tác, phát triển thị trường với doanh nghiệp du lịch, các hãng lữ hành khu vực phía Nam tham gia hội chợ.