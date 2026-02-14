Dự ước lượng khách đặt phòng lưu trú tết Bính Ngọ tăng 53% so với cùng kỳ

Khách check-in vườn hoa xuân khi đến du lịch Huế

Cụ thể, dự ước lượng khách đặt phòng trong 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2/2026 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mồng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) đạt khoảng 110.000 lượt, tăng 53% so với năm 2025, công suất phòng bình quân ước đạt 78%, doanh thu du lịch ước đạt 1.050 tỷ đồng.

Trong 9 ngày của kỳ nghỉ tết Nguyên đán, ước công suất đặt phòng cao nhất là ngày mồng 3 Tết (ngày 19/2/2026) với 99%, ngày mồng 4 Tết (20/2/2026) là 96%, ngày mồng 2 Tết (18/2/2026) là 93%. Các ngày còn lại dao động từ 61 - 83%.

Để đảm bảo phục vụ khách du lịch dịp Tết, Sở Du lịch đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn triển khai nhiều nội dung: Tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán tại đơn vị đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ và dịch bệnh mùa đông xuân; không để hình thành các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm và cờ bạc tại đơn vị; bố trí đủ nhân lực, cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm và điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch chu đáo; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không tự ý tăng giá, ép giá, chèo kéo gây phiền hà cho khách du lịch…