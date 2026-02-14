  • Huế ngày nay Online
Dự ước lượng khách đặt phòng lưu trú tết Bính Ngọ tăng 53% so với cùng kỳ

HNN.VN - Chiều 14/2, thông tin từ Sở Du lịch cho biết, dự ước lượng khách đặt phòng lưu trú trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng khoảng 53% với với cùng kỳ năm ngoái.

Du lịch Huế phấn đấu tăng gần 20% khách quốc tế trong năm 2026Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội Xuân yêu thương Giới thiệu du lịch và xúc tiến mở đường bay Hàn Quốc - Huế

 Khách check-in vườn hoa xuân khi đến du lịch Huế

Cụ thể, dự ước lượng khách đặt phòng trong 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2/2026 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mồng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) đạt khoảng 110.000 lượt, tăng 53% so với năm 2025, công suất phòng bình quân ước đạt 78%, doanh thu du lịch ước đạt 1.050 tỷ đồng.

Trong 9 ngày của kỳ nghỉ tết Nguyên đán, ước công suất đặt phòng cao nhất là ngày mồng 3 Tết (ngày 19/2/2026) với 99%, ngày mồng 4 Tết (20/2/2026) là 96%, ngày mồng 2 Tết (18/2/2026) là 93%. Các ngày còn lại dao động từ 61 - 83%.

Để đảm bảo phục vụ khách du lịch dịp Tết, Sở Du lịch đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn triển khai nhiều nội dung: Tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán tại đơn vị đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ và dịch bệnh mùa đông xuân; không để hình thành các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm và cờ bạc tại đơn vị; bố trí đủ nhân lực, cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm và điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch chu đáo; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không tự ý tăng giá, ép giá, chèo kéo gây phiền hà cho khách du lịch…

HỮU PHÚC
Miền quê rộn ràng đón Tết

Những ngày giáp tết Bính Ngọ, khi nắng đẹp làm mai vàng khoe sắc, những làng quê vùng phía nam thành phố bắt đầu chuyển mình trong nhịp rộn ràng của Tết. Khói bếp củi trong chiều muộn, tiếng người gọi nhau í ới phụ nhau nấu bánh, sắc hoa nhiều màu dần phủ kín chợ quê… Tất cả hòa thành một “bản giao hưởng” ấm áp, nơi mỗi con người đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc đoàn viên.

Miền quê rộn ràng đón Tết
Khai thác du lịch đường thủy từ trải nghiệm chuyên đề

Ngày 13/2, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã đi thực địa khảo sát, kiểm tra tuyến du lịch thủy nội địa nhằm đánh giá hiện trạng, tiềm năng khai thác, đầu tư sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Khai thác du lịch đường thủy từ trải nghiệm chuyên đề
Bước tăng trưởng đột phá của du lịch Việt Nam đầu năm 2026

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, tháng 1/2026, ngành du lịch đạt bước tăng trưởng chưa từng có khi đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế - một cột mốc kỷ lục mở ra giai đoạn phát triển mới. Con số trên đã phản ánh niềm tin thị trường, hiệu quả chính sách và sức hút ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Bước tăng trưởng đột phá của du lịch Việt Nam đầu năm 2026

