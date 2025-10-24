Điều chỉnh các tour du lịch trong điều kiện mưa lũ

Khách vẽ tranh trên nón tại Không gian trưng bày, giới thiệu và trình diễn nghề truyền thống Huế

Bà Dương Thị Công Lý, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ Phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội tại Huế cho hay, một số điểm di tích, lăng tẩm, những nơi ở địa hình cao ráo, không bị ngập, đơn vị vẫn có thể đưa khách đến trải nghiệm. “Chúng tôi cũng linh động thống nhất với khách để điều chỉnh, thay thế các trải nghiệm ngoài trời bằng các trải nghiệm trong nhà, như tìm hiểu và trải nghiệm về pháp lam, trúc chỉ, làm hương…”.

Một trong những điểm đến được giới thiệu cho khách là Không gian trưng bày, giới thiệu và trình diễn nghề truyền thống Huế tại địa chỉ 15 Lê Lợi, TP. Huế. Bên cạnh khách lẻ, một số đơn vị cũng phối hợp đưa khách đến đây để trải nghiệm, tìm hiểu về nét văn hoá nghề truyền thống Huế.

Chị Nguyễn Thị Châu Mai, du khách Hà Nội chia sẻ: “Khá đáng tiếc khi đến Huế trùng vào thời điểm mưa lũ, không thể check-in những điểm đến đẹp. Nhưng cũng vì thế, tôi mới biết thêm những nghề truyền thống thú vị ở Huế”.

Do tình hình mưa lớn, du khách đến Huế không thể ra ngoài trải nghiệm, phải ở lại khách sạn. Ông Hồ Đặng Xuân Lân, Chủ tịch Hội Khách sạn TP. Huế, Tổng Giám đốc Khách sạn Parkview Huế cho biết, lượng khách ở lại khách sạn nhiều hơn, đơn vị phải tập trung lực lượng, nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt là chú trọng làm tốt các dịch vụ tại chỗ như nhà hàng, spa…

Khách tham quan các điểm du lịch không bị ngập nước

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế cho biết, do tình hình mưa lũ, nhiều hoạt động kinh doanh du lịch bị gián đoạn, ảnh hưởng khoảng 60 - 70% tour tuyến. Đa phần khách trong nước chọn phương án dời lịch hoặc hủy tour nhưng khách quốc tế ít bị ảnh hưởng hơn. Để đảm bảo an toàn, các đơn vị lữ hành chủ động phối hợp, thống nhất với khách để điều chỉnh chương trình trải nghiệm, cắt giảm hoặc thay đổi các điểm đến trong chương trình để phù hợp với điều kiện thời tiết và đảm bảo an toàn. Ưu tiên an toàn của du khách vẫn là trên hết.

Theo ông Trần Quang Hào, Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Huế (Huetourist), có khoảng 60% chương trình tour bị ảnh hưởng do mưa lũ. Nhiều tour tham quan Thủy Biều, Tam Giang đều phải điều chỉnh, dời ngày hoặc hủy lịch để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của khách và cả người làm du lịch. “Tại Thuỷ Biều, chúng tôi tăng cường các trải nghiệm cùng người dân về ẩm thực, ngâm chân thảo dược… ”, ông Hào chia sẻ.

Khách trải nghiệm làm các món ăn tại cơ sở lưu trú

Tình hình thời tiết diễn biến còn phức tạp, hiện ngành du lịch, các đơn vị cũng đang triển khai các biện pháp thích ứng và chủ động ứng phó.

Ông Võ Hoàng Liên Minh, Chánh Văn phòng Sở Du lịch cho biết, Sở Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động triển khai các phương án phòng, chống bão và mưa lớn tại đơn vị, kiểm tra và gia cố cơ sở vật chất, đặc biệt tại các khu vực ven biển, sông, hồ, suối, thác, những nơi có nguy cơ sạt lở và ngập lụt. Không tổ chức các tour, hoạt động tham quan, vui chơi giải trí tại các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Các đơn vị cũng bố trí nhân viên trực 24/24, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.