Tàu Ovation of the Seas chở hơn 4.000 hành khách cập cảng Chân Mây

HNN.VN - Sáng 17/10, trên hải trình đến Việt Nam, tàu Ovation of the Seas chở hơn 4.000 hành khách đã cập Cảng Chân Mây.

Để hút khách du lịch tàu biển lên thành phố HuếChấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển Sản phẩm để hút khách du lịch tàu biển

 Tàu cập Cảng Chân Mây đưa khách du lịch đến Huế

Hiện, Cảng Chân Mây đã trở thành điểm đến quan trọng đón tàu biển du lịch nhờ vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng đang được nâng cấp. Cảng có khả năng đón các du thuyền lớn, là một trong 46 điểm đến du thuyền được công nhận tại Đông Nam Á, thu hút nhiều hãng tàu quốc tế lớn và đang hướng tới việc trở thành cảng du thuyền đạt chuẩn quốc tế.

Đại diện Saigontourist cho biết, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là mùa cao điểm đón khách tàu biển quốc tế. Trong thời gian này, đơn vị sẽ đón thêm bốn đoàn khách gồm: Tàu Celebrity Millennium với 1.800 khách (ngày 9/11) và tàu Celebrity Solstice với ba chuyến vào các ngày 10/11, 22/11 và 4/12, mỗi chuyến khoảng 2.800 khách.

Theo đại diện Sở Du lịch, ngành du lịch đã và đang nỗ lực kết nối, làm việc với tập đoàn tàu biển, hợp tác với các hãng lữ hành khai thác khách tàu biển, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm, thu hút khách trải nghiệm du lịch Huế.

HỮU PHÚC
