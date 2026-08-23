Giữ nét duyên cho nhịp Trường Tiền

Hiện nay, cầu Trường Tiền đang trải qua một cuộc tu sửa trong hành trình hơn một thế kỷ soi bóng xuống dòng Hương. Đợt tu sửa bắt đầu từ đầu tháng 6 năm nay tập trung xử lý các bộ phận kết cấu thép bị hoen gỉ, bảo dưỡng và sơn lại toàn bộ hệ kết cấu nhằm duy trì khả năng khai thác, kéo dài tuổi thọ công trình. Công việc phần lớn diễn ra khi thành phố đã về đêm. Khi những chuyến xe cuối cùng rời cầu, rào chắn được dựng lên, ánh đèn công trường bật sáng trên những vòm thép, đội ngũ kỹ sư, công nhân chia nhau từng vị trí trên cầu để thực thi nhiệm vụ.

Sau Trường Tiền, Huế đã có thêm những cây cầu mới hơn, rộng hơn và hiện đại hơn. Nhưng với Trường Tiền, giữa một thành phố đang phát triển từng ngày, giữ được “hồn cốt” của cây cầu này cũng là cách để Huế neo giữ đúng tinh thần của một ký ức di sản, để dù đi đâu, khi trở về người dân Huế vẫn nhận ra quê mình.

Trong số báo đặc biệt này, Huế ngày nay trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những hình ảnh ghi lại sự nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thực hiện nhiệm vụ trên công trường trong đêm khuya.

Bộ ảnh do tác giả Đình Hoàng - Phan Thành thực hiện.

Các tốp thợ chia nhau phun sơn lên những đoạn cấu kiện thép.

Công nhân chăm chú sơn lên từng cấu kiện thép của vòm cầu.

Quá trình thi công được giám sát nghiêm ngặt.

Phục vụ công tác tu sửa, việc chặn đường qua cầu sẽ diễn ra từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Trước khi phun sơn, các tốp thợ tiến hành phun cát nén áp lực cao để tẩy rửa các vị trí bị hoen gỉ.