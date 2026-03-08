Khơi thông du lịch trên sông Ngự Hà

Từ việc mở luồng đường thủy nội địa, du lịch trên sông Ngự Hà sẽ được khai thác với hệ thống thuyền điện

Theo đó, UBND thành phố có Quyết định công bố mở luồng đường thủy nội địa sông Ngự Hà với chiều dài luồng đường thủy nội địa: 3,5km. Điểm khởi đầu phía hạ lưu cầu Thanh Long, tại ngã ba giao nhau giữa sông Đông Ba và sông Ngự Hà, phường Phú Xuân; điểm kết thúc phía thượng lưu cầu đường sắt Thủy Quan, tại ngã ba nơi giao nhau giữa sông Kẻ Vạn và sông Ngự Hà thuộc phường Phú Xuân. Thời gian bắt đầu thực hiện khai thác trên luồng đường thủy nội địa rừ ngày 10/4/2026.

Theo đại diện ngành du lịch, bên cạnh việc công bố luồng tuyến, đề án khai thác du lịch bằng thuyền điện trên sông Ngự Hà và các chi lưu đang được xúc tiến, dự kiến vận hành từ dịp 30/4/2026.

Theo kế hoạch, năm 2026 sẽ đưa vào vận hành 10 - 15 thuyền điện với thiết kế phù hợp không gian di sản, bảo đảm thẩm mỹ và an toàn. Các phương tiện đã hoàn tất đăng kiểm, đăng ký và thử nghiệm thực tế trên sông Hương và các tuyến chi lưu.

Đề án xây dựng 3 nhóm sản phẩm chính: Vận chuyển khách sau tham quan Đại Nội kết nối các điểm du lịch; đưa khách từ bên ngoài vào khu di sản; và các sản phẩm trải nghiệm như tham quan, chụp ảnh, kết hợp ẩm thực, hoạt động văn hóa trên sông. Mô hình thuyền điện hướng đến “du lịch xanh”, giảm phát thải, phù hợp định hướng phát triển bền vững, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới với không gian di sản.