Khơi thông du lịch trên sông Ngự Hà

HNN.VN - UBND thành phố Huế vừa công bố mở luồng đường thủy nội địa sông Ngự Hà, dài 3,5km, bắt đầu khai thác từ 10/4/2026. Đây là bước khởi động đề án thuyền điện du lịch, dự kiến vận hành dịp 30/4, mở ra hướng phát triển du lịch đường sông, khai thác trải nghiệm không gian di sản bằng đường thuỷ.

Từ việc mở luồng đường thủy nội địa, du lịch trên sông Ngự Hà sẽ được khai thác với hệ thống thuyền điện

Theo đó, UBND thành phố có Quyết định công bố mở luồng đường thủy nội địa sông Ngự Hà với chiều dài luồng đường thủy nội địa: 3,5km. Điểm khởi đầu phía hạ lưu cầu Thanh Long, tại ngã ba giao nhau giữa sông Đông Ba và sông Ngự Hà, phường Phú Xuân; điểm kết thúc phía thượng lưu cầu đường sắt Thủy Quan, tại ngã ba nơi giao nhau giữa sông Kẻ Vạn và sông Ngự Hà thuộc phường Phú Xuân. Thời gian bắt đầu thực hiện khai thác trên luồng đường thủy nội địa rừ ngày 10/4/2026.

Theo đại diện ngành du lịch, bên cạnh việc công bố luồng tuyến, đề án khai thác du lịch bằng thuyền điện trên sông Ngự Hà và các chi lưu đang được xúc tiến, dự kiến vận hành từ dịp 30/4/2026.

Theo kế hoạch, năm 2026 sẽ đưa vào vận hành 10 - 15 thuyền điện với thiết kế phù hợp không gian di sản, bảo đảm thẩm mỹ và an toàn. Các phương tiện đã hoàn tất đăng kiểm, đăng ký và thử nghiệm thực tế trên sông Hương và các tuyến chi lưu.

Đề án xây dựng 3 nhóm sản phẩm chính: Vận chuyển khách sau tham quan Đại Nội kết nối các điểm du lịch; đưa khách từ bên ngoài vào khu di sản; và các sản phẩm trải nghiệm như tham quan, chụp ảnh, kết hợp ẩm thực, hoạt động văn hóa trên sông. Mô hình thuyền điện hướng đến “du lịch xanh”, giảm phát thải, phù hợp định hướng phát triển bền vững, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới với không gian di sản.

HỮU PHÚC
Mở rộng cơ hội khai thác du lịch tại thị trường tiềm năng Trùng Khánh, Trung Quốc

Năm 2025, Trùng Khánh đón khoảng 38 triệu lượt khách du lịch, với 2,85 triệu lượt khách quốc tế. Riêng lượng khách du lịch Việt Nam đến thành phố này đã đạt 41.400 lượt, tăng 44,6% so với năm 2024. Điều này cho thấy tiềm năng lớn trong việc thúc đẩy trao đổi khách giữa Việt Nam-Trung Quốc nói chung và Trùng Khánh nói riêng.

Tiềm năng từ dòng sông di sản

Dòng Ngự Hà - con sông chia đôi Kinh thành Huế thành hai phần Nam - Bắc, đang dần thay đổi diện mạo. Dòng sông sạch hơn, trong hơn, với những hàng cây soi bóng xuống mặt nước biếc xanh.

Khai thác tiềm năng du lịch đường sông

Mặc dù có nhiều tiềm năng, nhưng du lịch đường sông ở Huế phát triển vẫn còn chậm, chưa tương xứng với tài nguyên hiện có. Thiếu dịch vụ, hạ tầng giao thông, thiếu liên kết trong phát triển du lịch đường sông là những trở lực khiến du lịch đường sông chưa thể bứt phá.

Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa mùa mưa bão

Thừa Thiên Huế bắt đầu bước vào mùa mưa bão. Đây là thời điểm mà vấn đề đảm bảo an toàn giao thông đường thủy (ATGTĐT) nội địa luôn được ngành chức năng đặt ra. Lực lượng CSGT đường thủy, thanh tra giao thông đã và đang triển khai các phương án nhằm đảm bảo ATGTĐT, tài sản, tính mạng của người dân trước mùa mưa bão.

Du lịch đường sông: Hướng phát triển cho du lịch

Thừa Thiên Huế là vùng đất có hệ thống sông ngòi phân bố khá dày đặc với tổng chiều dài 563km của 6 tuyến sông chính: Sông Hương, sông Tả Trạch, sông Hữu Trạch, sông Bồ, sông Lợi Nông (hay còn gọi sông An Cựu), sông Ô Lâu. Sự đa dạng, đặc sắc của văn hóa Huế được khởi nguồn và biểu hiện một cách đầy đủ dọc theo những con sông này. Chúng không chỉ cung cấp nước uống và sinh hoạt, cung cấp nguồn thực phẩm, tạo nên những cánh đồng phù sa, màu mỡ, giúp lưu thông hàng hóa, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận của nhiều tác phẩm thi ca, nhạc, họa xứ Huế...

