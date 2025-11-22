Những “giao diện” mới của món Huế

Một số thương hiệu trà trên địa bàn thành phố đã có hướng đi mới khi thêm hương vị hạt sen Huế

Vừa nhâm nhi ly trà sữa sen Huế, chị Khánh Quỳnh (phường Thuận Hóa) thích thú chia sẻ: “Vừa đậm vị trà, lại thoang thoảng hương sen rất riêng. Mình không thích ăn chè nên được thưởng thức sen quê hương trong ly trà sữa như thế này lại cảm thấy rất ưng ý”.

Một số thương hiệu trà tại Huế như Ki-ốt Trà, Tiên Tea… đã khéo léo kết hợp hạt sen truyền thống Huế vào món trà sữa “hợp gu” của người trẻ. Thức uống này mỗi quán có một công thức riêng biệt, nhưng điểm chung là sự hòa quyện giữa trà (trà xanh, trà ô long, hồng trà), sữa tươi hoặc sữa đặc, cùng sen Huế và một số loại nguyên liệu thêm vào (topping) như kem mặn, trân châu… Sự sáng tạo ấy vừa giữ được tinh thần “dưỡng sinh” của món truyền thống, vừa thổi làn gió trẻ trung vào gu thưởng thức của thế hệ mới.

“Không chỉ người Huế mà rất nhiều khách du lịch khi ghé quán đều gọi trà sữa sen Huế và khen hương vị thơm bùi đặc trưng”, bạn Phương Nhung, nhân viên thương hiệu Tiên Tea cho hay.

Một số món ăn chơi dân dã của Huế như chè, hạt sen sấy, bánh ngũ sắc, mứt thanh trà chanh dây… không còn bó gọn trong những không gian truyền thống mà còn phục vụ tinh tế trên du thuyền Sông Trăng giữa dòng Hương thơ mộng. Đây là hướng đi độc đáo của An Du Hospitality, thương hiệu đưa các món ăn truyền thống Huế như bún bò Huế lên bàn “fine dining” (trải nghiệm ẩm thực cao cấp). Món bún bò Huế, biểu tượng quen thuộc được nâng tầm với cách trình bày hiện đại, trong không gian nhà hàng cao cấp mà vẫn giữ hồn cốt Huế.

Chị Nguyễn Thị Thùy An (Chủ đầu tư và CEO An Du Hospitality) chia sẻ: Tôi muốn đưa tiêu chuẩn cao cấp vào dịch vụ quảng bá văn hóa Huế, bao gồm việc giúp thực khách được thưởng thức món Huế trong một trải nghiệm sang trọng, chuyên nghiệp, được bày biện theo phong cách mới.

Nhiều món ăn truyền thống khác lại được bạn trẻ làm mới bằng cách tìm hướng “đóng gói” để đem đến được với khách hàng thập phương. Đơn cử như thương hiệu Huế Thương đã “gói ghém” cả hương vị quê hương của bánh canh cá lóc Huế, bánh canh Nam Phổ thành đặc sản đông lạnh. Đây cũng là món ăn hiếm hoi được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường khó tính và nghiêm ngặt như Mỹ. Ngoài ra, một số món bánh Huế khi đi xa còn được người đầu bếp tinh tế thay đổi một chút nguyên liệu cho phù hợp với đối tượng khách hàng mới. Thay vì nước mắm ruốc cho món bánh lọc gói, nhiều đầu bếp đã đổi thành nước mắm ngọt, nước mắm tỏi ớt… để phù hợp với khách hàng miền Bắc, miền Nam khi gửi đi.

Thật ra, sự phá cách của ẩm thực không phải là điều mới. Bởi món Huế “tưởng cũ” cũng đã trải qua bao đổi thay để có diện mạo như bây giờ. Ví như món cơm hến từng chỉ là cơm nguội ăn với hến xào thì nay được “nâng cấp” với đủ loại rau thơm, khế - xoài, giá luộc, đậu phộng rang, tóp mỡ… Hay sợi bún bò Huế xưa kia là bún Vân Cù sợi to, dai vừa phải thì bây giờ, đa số quán bún bò ở Huế chuộng dùng sợi bún nhỏ hơn.

Trong số gần 3.000 món ăn của cả nước thì ẩm thực Huế đã chiếm hơn 65%, với hai dòng ẩm thực chủ đạo là ẩm thực cung đình và ẩm thực dân gian. Những món ăn Huế tiếp tục trở thành “đại sứ” ẩm thực, kể những câu chuyện rất riêng về vùng đất này, nơi mà truyền thống và hiện đại hòa quyện đầy duyên dáng.