Cà phê Việt Nam lập kỷ lục xuất khẩu, vượt mục tiêu trước 5 năm

Xuất khẩu cà phê 8 tháng đạt 6,42 tỷ USD, tăng gần 60%

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng xuất khẩu cà phê tháng 8/2025 ước đạt 95 nghìn tấn với giá trị đạt 429,1 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 8 tháng năm 2025 đạt 1,2 triệu tấn và 6,42 tỷ USD, tăng 8,7% về khối lượng và tăng 59,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu cà phê 8 tháng năm 2025 đạt 6,42 tỷ USD. Ảnh minh họa

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 5.580,1 USD/tấn, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đức, Italia và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 14,5%, 7,5% và 7,4%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Đức tăng 2 lần, thị trường Italia tăng 51,5%, thị trường Tây Ban Nha tăng 60,8%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở thị trường Mexico với mức tăng 91,2 lần và tăng thấp nhất ở thị trường Trung Quốc với mức tăng 11,7%.

Trong tháng 8/2025, thị trường cà phê thế giới hồi phục nhờ được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào kỹ thuật và chốt lời ngắn hạn. Thị trường cũng đón nhận các yếu tốt tích cực từ nguồn cung cà phê thế giới hạn chế do sản lượng cà phê thu hoạch của Brazil bị ảnh hưởng bởi sương giá, xuất khẩu cà phê của Brazil giảm và Sàn giao dịch liên lục địa (ICE) báo cáo tồn kho giảm.

Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn giao dịch liên lục địa tại châu Âu (ICE/EU) đóng cửa phiên 26/8 đạt 4.886 USD/tấn, tăng 1.556 USD/tấn tương đương 47% so với phiên giao dịch đầu tháng.

Giá cà phê Arabica hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn giao dịch liên lục địa tại Mỹ (ICE/US) đóng cửa phiên 26/7 ở mức 384,05 UScent/lb, tăng 100 UScent/lb tương đương 35% so với phiên giao dịch đầu tháng.

Vượt trước kế hoạch, cà phê Việt bước vào giai đoạn tăng trưởng giá trị cao

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, về quy mô sản xuất, đến nay, cả nước có khoảng 732.000 ha cà phê, năng suất bình quân 2,9 tấn/ha. Một số mô hình tái canh cho năng suất 4 - 5 tấn/ha. Tổng sản lượng năm 2024 ước đạt xấp xỉ 2 triệu tấn, chủ yếu là Robusta.

Chỉ trong 8 tháng năm 2025, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê, thu về 6,42 tỷ USD - mức cao kỷ lục trong lịch sử ngành. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn cho thấy ngành đã sớm vượt mục tiêu 6 tỷ USD xuất khẩu đến năm 2030, trước 5 năm so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông tin, Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành tháng 1/2024. Theo đề án, có 6 loại cây công nghiệp chủ lực, trong đó có cà phê. Mục tiêu chung đến năm 2030 là nhóm cây này đạt kim ngạch xuất khẩu 14 - 16 tỷ USD, không tách riêng theo từng cây.

Trong 2 năm trở lại đây, xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng trưởng mạnh. Cụ thể, năm 2023, xuất khẩu cà phê đạt 5,6 tỷ USD; từ năm 2024 đến nay đã đạt 6,5 tỷ USD. Điểm đáng chú ý, sản lượng xuất khẩu giảm nhưng giá trị lại tăng, phản ánh đúng định hướng phát triển cà phê chất lượng cao. Hiện nay, các giống cà phê được công nhận đều phải đạt điểm đánh giá chất lượng (cupping score) từ 80 điểm trở lên; nhiều giống đã đạt 81–82 điểm. Nhờ đó, dù sản lượng giảm nhưng giá trị gia tăng vẫn cao.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp vẫn đạt kết quả tích cực, tăng trưởng xuất khẩu toàn ngành 12%, đạt 45,37 tỷ USD; xuất siêu 13,5 tỷ USD, tăng 10,2%. Từ nay đến cuối năm, toàn ngành nông nghiệp sẽ tập trung phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, xử lý kịp thời vướng mắc để hoàn thành mục tiêu năm 2025, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn đến 2030.

Riêng với ngành hàng cà phê, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận mạnh, sẽ tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu cà phê đặc sản phân khúc cao cấp, sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng và cà phê hòa tan, đẩy mạnh phân khúc cà phê Robusta. Bên cạnh đó, cùng với duy trì thị trường truyền thống sẽ tiếp tục mở rộng thêm các thị trường tiềm năng.

Dung lượng thị trường cà phê toàn cầu dao động quanh mốc sản lượng khoảng 168 triệu bao (60kg/bao) trong năm 2024, với tổng nhu cầu cũng xấp xỉ mức này, dẫn đến sự cân bằng cung - cầu. Thị trường này được dẫn dắt bởi các nước sản xuất lớn như Brazil, Việt Nam và được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu thụ cao ở các thị trường như EU, Mỹ và Trung Quốc.

Quy mô thị trường cà phê ước tính đạt 132,13 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 166,39 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,72% trong giai đoạn dự báo (2024-2029) (theo mordorintelligence). Thị trường cà phê đang phát triển do văn hóa tiêu thụ cà phê như một thức uống giải khát ngày càng tăng trong giới trẻ, đặc biệt là ở Ấn Độ, Italia, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản,…. Mặt khác, thu nhập khả dụng ngày càng tăng cùng với quá trình đô thị hóa là yếu tố chính góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường cà phê.

Với đà tăng trưởng ấn tượng, cùng định hướng nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường, ngành cà phê Việt Nam đang không chỉ dừng ở mục tiêu kim ngạch, mà còn hướng tới xây dựng thương hiệu mạnh, gia tăng giá trị chế biến sâu, khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê thế giới. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để cà phê Việt chinh phục những đỉnh cao mới trong giai đoạn tới.

Để hướng đến và hiện thực hóa mục tiêu đưa ngành cà phê đạt kim ngạch 8 - 10 tỷ USD, các chuyên gia khẳng định, cần sự đồng hành từ nhiều phía: Bộ Công Thương dẫn dắt xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường; chính quyền địa phương xây dựng vùng nguyên liệu bền vững; doanh nghiệp tiên phong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.