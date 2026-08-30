Chủ động trực cấp cứu, bảo đảm khám chữa bệnh xuyên lễ

Bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu, BVTW Huế

Số ca cấp cứu tăng cao

Ngay trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, lượng bệnh nhân đến khám và cấp cứu tăng đột biến. Trong đó, đáng chú ý là các trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn thương tích và bệnh hô hấp nặng. Không khí tại Khoa Cấp cứu luôn trong trạng thái khẩn trương. Dù đang trong kỳ nghỉ lễ, các kíp trực vẫn được duy trì 24/24 giờ, bảo đảm người bệnh được tiếp nhận, thăm khám và xử trí ngay khi có nhu cầu.

Đưa con đến BVTW Huế cấp cứu sau một sự cố xảy ra tại nhà, bà Nguyễn Thị Kiều, phường Phong Quảng, cho biết gia đình khá lo lắng khi tình trạng của con diễn biến bất thường. “Ngày hôm qua con tôi bị ngã, buổi tối bé đau, đi tiểu ra máu. Sáng nay bé đau nhiều nên tôi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến đây được các bác sĩ chăm sóc nhiệt tình, chu đáo, hiện bé ổn và đang chờ kết quả thử máu, siêu âm”, bà Kiều chia sẻ.

Từ những trường hợp cấp cứu thực tế trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ cho thấy, việc duy trì lực lượng y tế trực xuyên lễ có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi số lượng người dân đi lại, vui chơi và tham gia các hoạt động ngoài trời tăng cao.

Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân đến cấp cứu

Tại Khoa Cấp cứu, BVTW Huế, các kíp trực được tổ chức liên tục, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các trường hợp cấp cứu ở nhiều mức độ khác nhau. Điều dưỡng Huỳnh Văn Lộc, Khoa Cấp cứu, BVTW Huế, cho biết: “Mặc dù trong những ngày lễ, Tết, nhưng chúng tôi ưu tiên những ca cấp cứu nặng, cấp cứu trung bình, cấp cứu nhẹ. Chúng tôi sẵn sàng 24/24, không bỏ sót bệnh nhân nào”.

Theo bác sĩ Trương Viết Hoàng, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, BVTW Huế, ngày thường khoa tiếp nhận trung bình từ 180-200 bệnh nhân. Tuy nhiên, vào các dịp lễ, Tết, lượng bệnh nhân có thể tăng đến gần 300 trường hợp/ ngày.

Trước áp lực bệnh nhân gia tăng, công tác chuẩn bị về nhân lực, thuốc và vật tư y tế được bệnh viện chủ động thực hiện, nhằm bảo đảm khả năng tiếp nhận và xử trí người bệnh trong mọi tình huống. “Trong những ngày lễ, Tết chúng tôi triển khai kíp trực và làm việc như ngày thường”, bác sĩ Hoàng cho biết.

Y tế cơ sở sẵn sàng 24/24

Không chỉ tại bệnh viện tuyến cuối, công tác ứng trực trong dịp Quốc khánh 2/9 còn được triển khai ngay từ tuyến y tế cơ sở. Đây là tuyến gần dân, có vai trò tiếp nhận, theo dõi và xử trí ban đầu đối với những trường hợp bệnh cấp tính, đồng thời thực hiện chuyển tuyến khi người bệnh vượt quá khả năng chuyên môn.

Tại phường Thủy Xuân, mạng lưới y tế cơ sở gồm một trạm y tế chính và hai điểm trạm. Riêng tại trạm chính có 6 cán bộ y tế. Trong dịp lễ, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân viên trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các trường hợp cấp cứu, bệnh cấp tính.

Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế phường Thủy Xuân

Cùng với việc bố trí nhân lực, trạm y tế cũng chủ động rà soát, bổ sung và dự trù thuốc thiết yếu, thuốc cấp cứu cùng các vật tư y tế cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong những ngày nghỉ lễ. Bác sĩ Phan Thị Mỹ Phương, Trạm Y tế phường Thủy Xuân, cho biết đơn vị đã xây dựng phương án trực xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.

“Về nhân lực, trạm đã bố trí cán bộ, viên chức trực 24/24 trong suốt quá trình nghỉ lễ, đảm bảo nguồn lực luôn sẵn sàng để tiếp nhận và xử lý các trường hợp cấp cứu, các bệnh cấp tính. Về thuốc và vật tư, trạm đã rà soát, bổ sung và dự trù các thuốc thiết yếu, thuốc cấp cứu và vật tư y tế, đảm bảo công tác chuyển tuyến đối với các trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn”, bác sĩ Phan Thị Mỹ Phương thông tin.

Việc chủ động từ tuyến cơ sở giúp người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương khi phát sinh những vấn đề sức khỏe cần được kiểm tra, xử trí. Đối với các trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, công tác chuyển tuyến cũng được chuẩn bị nhằm bảo đảm người bệnh tiếp tục được điều trị phù hợp.

Sự chủ động của ngành y tế không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh thường xuyên mà còn tạo sự yên tâm cho người dân khi tham gia các hoạt động trong kỳ nghỉ Quốc khánh, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, để mọi người có thể yên tâm vui lễ Quốc khánh 2/9.