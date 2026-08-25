Phục hồi điều kiện dạy và học sau mưa lũ

Hội thi “Truyền thông nước sạch, vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh” cho học sinh do Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế tổ chức.

Đáp ứng kịp thời điều kiện học tập

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu cho biết, thiên tai, mưa bão tại khu vực miền Trung diễn biến ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đặc biệt là điều kiện học tập của học sinh. Sau các đợt mưa lũ năm 2025, nhiều trường học hư hại cơ sở vật chất, thiếu hụt trang, thiết bị dạy học; nhiều gia đình học sinh gặp khó khăn ảnh hưởng đến việc học của các em.

Dự án “Hỗ trợ phục hồi tái thiết trong trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2025 tại TP. Huế và TP. Đà Nẵng” do Chính phủ CH Czech tài trợ thông qua Cục Hợp tác phát triển và Viện trợ nhân đạo thuộc Bộ Ngoại giao CH Czech đang được triển khai tại hai địa phương.

Tổng mức hỗ trợ của dự án này là hơn 3,74 tỷ đồng; trong đó, thành phố Huế được hỗ trợ hơn 1,65 tỷ đồng. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào những nhu cầu thiết thực của học sinh và nhà trường sau thiên tai, gồm: Học bổng cho học sinh; sửa chữa, thay thế thiết bị giảng dạy, học tập; tập huấn kỹ năng và truyền thông về nước sạch, vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh sau thiên tai.

Dự án triển khai trong 8 tháng, từ ngày 2/3/2026, hỗ trợ sửa chữa, thay thế thiết bị dạy học cho 4 trường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ (trong đó có 2 trường ở thành phố Huế) với mức 150 triệu đồng/trường. Đồng thời, 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học bổng mua đồ dùng học tập; các trường được hỗ trợ kinh phí phục hồi hệ thống nước sạch, bổ sung bồn chứa và thiết bị lọc nước.

Thêm kỹ năng ứng phó thiên tai

Tại thành phố Huế, từ ngày 10 đến 17/8/2026, Hội Chữ thập đỏ đã triển khai chuỗi hoạt động tập huấn phòng, chống thiên tai, sơ cấp cứu và truyền thông về nước sạch, vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh tại các trường học ở phường Dương Nỗ và phường Phong Điền. Mỗi địa bàn, đều có một lớp tập huấn được tổ chức dành cho 30 học viên, gồm 25 học sinh và 5 giáo viên.

Thầy Trần Văn Dững, giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Xuân Mỹ (phường Phong Điền), người đã tham gia khóa tập huấn, chia sẻ: “Nội dung tập huấn trang bị kiến thức nhận diện các loại hình thiên tai thường gặp, tác động của biến đổi khí hậu và kỹ năng chủ động ứng phó. Học viên cũng được hướng dẫn, xử trí ban đầu các tình huống tai nạn, thương tích thường gặp; kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Qua đó, giáo viên và học sinh có thêm kỹ năng để xử trí kịp thời khi xảy ra tình huống khẩn cấp trong trường học và cộng đồng”.

Cùng với các lớp tập huấn, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế tổ chức Hội thi Truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh dành cho học sinh khối lớp 4, 5, 6, 7. Hội thi được tổ chức theo hình thức “Đố vui để học”. Nội dung tập trung vào ba nhóm chủ đề nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng ngừa dịch bệnh; cung cấp cho học sinh những kiến thức thiết thực về bảo vệ, sử dụng và tiết kiệm nước; giữ gìn vệ sinh cá nhân, trường lớp; rửa tay bằng xà phòng; phân loại, xử lý rác đúng quy định; nhận biết dấu hiệu, đường lây truyền và cách phòng ngừa một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi học đường.

Bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế cho hay: “Chuỗi hoạt động không chỉ hỗ trợ nhà trường khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ, mà còn nâng cao năng lực cho giáo viên, học sinh trong phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, sơ cấp cứu và bảo vệ sức khỏe. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, xanh, sạch và chủ động thích ứng trước những rủi ro do thiên tai, dịch bệnh”.