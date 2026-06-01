Thứ Năm, 03/09/2026 12:38 (GMT+7)
Từ ngày 5 đến 7/9, nhiệt độ giảm dần, kết thúc đợt nắng nóng
HNN.VN - Đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên diện rộng tại TP. Huế được dự báo sẽ giảm dần từ ngày 5/9 và kết thúc trong khoảng ngày 5 - 7/9.
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|Từ ngày 5/9, nền nhiệt có xu hướng giảm, nắng nóng suy giảm và kết thúc trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 7/9.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn, 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng.
Ngày 2/9, nhiệt độ cao nhất tại trạm Huế đạt 37°C, độ ẩm thấp nhất 47%; tại trạm Nam Đông, nhiệt độ cao nhất 36,2°C, độ ẩm thấp nhất 51%; tại trạm A Lưới, nhiệt độ cao nhất 31,5°C, độ ẩm thấp nhất 61%.
Trong 24 - 48 giờ tới, từ ngày 3 - 4/9, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 45 - 55%.
Từ ngày 5/9, nền nhiệt tại Huế có xu hướng giảm, nắng nóng suy giảm và kết thúc trong khoảng thời gian từ ngày 5 - 7/9.
Đài Khí khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong thời gian cao điểm, đặc biệt từ khoảng 11-16 giờ; chủ động bổ sung nước và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi phải làm việc, di chuyển ngoài trời đề phòng nguy cơ xảy ra cháy, nổ và cháy rừng do thời tiết nắng nóng, khô hanh.
Tin, ảnh: PHONG ANH