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ClockThứ Năm, 03/09/2026 12:38

Từ ngày 5 đến 7/9, nhiệt độ giảm dần, kết thúc đợt nắng nóng

HNN.VN - Đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên diện rộng tại TP. Huế được dự báo sẽ giảm dần từ ngày 5/9 và kết thúc trong khoảng ngày 5 - 7/9.

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Từ ngày 5/9, nền nhiệt có xu hướng giảm, nắng nóng suy giảm và kết thúc trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 7/9. 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn, 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Ngày 2/9, nhiệt độ cao nhất tại trạm Huế đạt 37°C, độ ẩm thấp nhất 47%; tại trạm Nam Đông, nhiệt độ cao nhất 36,2°C, độ ẩm thấp nhất 51%; tại trạm A Lưới, nhiệt độ cao nhất 31,5°C, độ ẩm thấp nhất 61%.

Trong 24 - 48 giờ tới, từ ngày 3 - 4/9, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 45 -  55%.

Từ ngày 5/9, nền nhiệt tại Huế có xu hướng giảm, nắng nóng suy giảm và kết thúc trong khoảng thời gian từ ngày 5 - 7/9.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong thời gian cao điểm, đặc biệt từ khoảng 11 - 16 giờ; chủ động bổ sung nước và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi phải làm việc, di chuyển ngoài trời; đề phòng nguy cơ xảy ra cháy, nổ và cháy rừng do thời tiết nắng nóng, khô hanh.

Tin, ảnh: PHONG ANH

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5 đến 7/9kết thúc đợt nắng nóngĐài Khí tượng Thủy văn TP. Huế.
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