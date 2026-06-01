Từ ngày 5 đến 7/9, nhiệt độ giảm dần, kết thúc đợt nắng nóng

Từ ngày 5/9, nền nhiệt có xu hướng giảm, nắng nóng suy giảm và kết thúc trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 7/9.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn, 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Ngày 2/9, nhiệt độ cao nhất tại trạm Huế đạt 37°C, độ ẩm thấp nhất 47%; tại trạm Nam Đông, nhiệt độ cao nhất 36,2°C, độ ẩm thấp nhất 51%; tại trạm A Lưới, nhiệt độ cao nhất 31,5°C, độ ẩm thấp nhất 61%.

Trong 24 - 48 giờ tới, từ ngày 3 - 4/9, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 45 - 55%.

Từ ngày 5/9, nền nhiệt tại Huế có xu hướng giảm, nắng nóng suy giảm và kết thúc trong khoảng thời gian từ ngày 5 - 7/9.