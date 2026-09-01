Để mỗi gia đình là một mái ấm

Trẻ em phường Mỹ Thượng mạnh dạn chia sẻ cùng người lớn.

Khi cha mẹ “làm bạn” với con

Hai cô con gái của chị Lê Thị Thu Thanh, phường An Cựu, đang ở độ tuổi “ương ương”. Đây là giai đoạn trẻ có nhiều thay đổi về tâm lý, muốn khẳng định bản thân và dễ bị tác động bởi những thông tin, xu hướng trên mạng xã hội. Trước đây, chị Thanh nghĩ nuôi dạy con phải nghiêm khắc, đặt ra những nguyên tắc để con biết nghe lời. Thế nhưng, đồng hành cùng các con, chị càng nhận ra “mỗi thời mỗi khác”.

“Thời của các con bây giờ khác thời của mình. Mạng xã hội phát triển, thông tin rất nhiều nhưng không phải điều gì cũng tốt. Trong khi đó, suy nghĩ của các con còn non nớt, chưa đủ khả năng tự chắt lọc thông tin. Vì vậy, cha mẹ phải theo sát và định hướng cho con”, chị Thanh chia sẻ.

Tham gia Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình hội viên phụ nữ không có trẻ hư, không có người nghiện ma túy”, chị Thanh có thêm cơ hội trao đổi với những người cùng hoàn cảnh và học hỏi nhiều cách xử lý tình huống trong gia đình. Từ đó, chị nhận ra giáo dục con không thể chỉ bằng sự áp đặt. Theo chị Thanh, điều quan trọng hơn là cha mẹ cần nhẹ nhàng tâm sự, lắng nghe và thấu hiểu. Khi con mắc lỗi hay gặp vấn đề, thay vì vội vàng trách mắng, cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân, đặt mình vào vị trí của con để cùng tháo gỡ. Sự gần gũi, chân thành sẽ giúp con tin tưởng và cởi mở hơn với cha mẹ.

CLB “Gia đình hội viên phụ nữ không có trẻ hư, không có người nghiện ma túy” tại phường An Cựu hiện có 25 thành viên. Tham gia CLB, hội viên được tập huấn, trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con trong thời đại số. Những câu chuyện thực tế từ mỗi gia đình trở thành bài học gần gũi, giúp các thành viên có thêm cách ứng xử phù hợp với con ở từng độ tuổi.

Trong bối cảnh trẻ em tiếp xúc với điện thoại thông minh và mạng xã hội ngày càng sớm, việc trang bị cho các bậc phụ huynh kiến thức về an toàn trên không gian mạng cũng được chú trọng. Đây là một trong những nội dung được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế quan tâm nhằm xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Lan tỏa từ những mái ấm

Không chỉ phường An Cựu, CLB “Gia đình hội viên phụ nữ không có trẻ hư, không có người nghiện ma túy” tại phường Vỹ Dạ sau khi được thành lập cũng hoạt động hiệu quả. Mô hình điểm có 25 thành viên là những cán bộ, hội viên phụ nữ tâm huyết, trách nhiệm, tiên phong trong các phong trào hội.

Chị Lê Thị Bảy, thành viên CLB, có ba người con đang ở độ tuổi trưởng thành. Với chị, nuôi dạy con là một hành trình dài, ở mỗi giai đoạn cha mẹ lại cần một cách đồng hành khác nhau.

“Khi con còn nhỏ, cha mẹ có thể dễ dàng bảo ban, nhắc nhở. Nhưng khi con lớn, cách giáo dục bằng mệnh lệnh không còn phù hợp. Điều quan trọng là tôn trọng, lắng nghe và trở thành chỗ dựa để con có thể tìm đến khi gặp khó khăn. Những buổi sinh hoạt CLB giúp các hội viên có thêm nhiều góc nhìn trong việc nuôi dạy con. Mỗi câu chuyện được chia sẻ là một kinh nghiệm để các gia đình nhìn lại cách ứng xử của mình, từ đó điều chỉnh phương pháp giáo dục phù hợp hơn”, chị Bảy chia sẻ.

Theo bà Ngô Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Vỹ Dạ, mục tiêu của mô hình không chỉ là vận động hội viên thực hiện tốt trách nhiệm nuôi dạy con, mà còn tạo môi trường để các gia đình cùng học hỏi, hỗ trợ nhau. Qua đó, mỗi người mẹ có thêm kiến thức, kỹ năng để đồng hành và kịp thời phát hiện, định hướng trước những vấn đề trẻ có thể gặp phải. Khi cha mẹ hiểu con, biết trò chuyện và đồng hành, trẻ sẽ có thêm điểm tựa để hình thành lối sống tích cực, biết sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế cho biết: “Gia đình hội viên phụ nữ không có trẻ hư, không có người nghiện ma túy” là cách làm thiết thực nhằm phát huy vai trò của gia đình trong chăm sóc, giáo dục trẻ em. Mô hình phù hợp với định hướng của các cấp hội trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em. Mô hình đang từng bước thay đổi cách nhìn về việc nuôi dạy con của hội viên phụ nữ.

“Không có trẻ hư” không có nghĩa là tạo ra những đứa trẻ hoàn hảo, không mắc lỗi, mà quan trọng hơn là phía sau mỗi đứa trẻ luôn có một gia đình biết lắng nghe, kiên nhẫn uốn nắn và cho con cơ hội sửa sai. Khi cha mẹ biết lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành, mỗi mái ấm sẽ trở thành điểm tựa để trẻ lớn lên tự tin, trách nhiệm và nhân ái.