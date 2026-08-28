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ClockThứ Năm, 03/09/2026 12:32

Điều tiết nước hồ Truồi phục vụ sửa chữa, duy tu công trình đầu mối

HNN.VN - Ngày 3/9, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP. Huế (Công ty) cho biết, đơn vị đang vận hành điều tiết qua cống lấy nước hồ Truồi (xã Lộc An) nhằm phục vụ công tác kiểm tra, duy tu và bảo dưỡng hệ thống cống lấy nước đầu mối.

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 Mực nước hồ Truồi hiện đang xuống thấp, nhiều đoạn trơ đáy. Ảnh: H.K

Theo đó, Công ty thực hiện điều tiết qua cống với lưu lượng linh hoạt từ 0 đến 10m3/s nhằm đưa mực nước hồ về mức +17,7m. Hoạt động này tuân thủ chỉ đạo của UBND TP. Huế và Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc tăng cường đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2026.

Ông Dương Đức Hoài Khánh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi thành phố thông tin: Thời gian điều tiết nước bắt đầu từ 17 giờ ngày 13/8, dự kiến kết thúc vào ngày 28/8/2026. Tuy nhiên, thời điểm kết thúc thực tế có thể điều chỉnh tùy thuộc vào lượng nước bổ sung do mưa trong những ngày tới.

“Nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân sửa chữa, đơn vị phải điều tiết mực nước xuống thấp dưới cống để lực lượng kỹ thuật tháo dỡ thiết bị và thay thế các chi tiết cơ khí bị hỏng. Dự kiến việc sửa chữa sẽ tiến hành vào đầu tháng 9/2026 và hoàn thành sau vài ngày, trước khi có mưa trở lại”, ông Dương Đức Hoài Khánh cho biết thêm.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi thành phố cũng đề nghị UBND xã Lộc An và UBND xã Hưng Lộc khẩn trương thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

Song song đó, Trạm Thủy lợi Phú Lộc được giao nhiệm vụ tổ chức cảnh báo cho vùng hạ du; thực hiện trực ban vận hành hệ thống cửa lấy nước an toàn; liên tục kiểm tra mức độ ảnh hưởng phía hạ lưu và tình trạng xói lở lòng kênh để điều chỉnh lưu lượng xả phù hợp. Lực lượng chức năng tại trạm tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh, an toàn khu vực công trình đầu mối và lòng hồ chứa nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
thuỷ lợiđiều tiếtnướchồ truồilưu lượng
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