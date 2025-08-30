Tăng chuyến, nâng cao chất lượng phục vụ

Các đơn vị vận tải tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông, cam kết phục vụ hành khách văn minh, lịch sự

Nhu cầu đi lại tăng mạnh

Sau hơn 10 năm xa quê, kỳ nghỉ lễ lần này vợ chồng ông Trần Văn Thọ (Cà Mau) quyết định trở về thăm họ hàng và tận hưởng hành trình xuyên Việt. “Nghỉ lễ được 4 ngày, tôi và vợ chọn đi tàu hỏa từ Cà Mau ra Huế, thăm gia đình người cháu, rồi tiếp tục di chuyển bằng ô tô cá nhân của cháu ra Quảng Trị để thăm quê. Giờ phương tiện đi lại rất đa dạng, người dân tha hồ lựa chọn sao cho phù hợp với điều kiện và lịch trình của mình”, ông Thọ chia sẻ.

Câu chuyện của vợ chồng ông Thọ cũng là tâm trạng chung của nhiều người con xa quê, nhân dịp nghỉ lễ dài ngày đã lựa chọn trở về, kết hợp du lịch, tham quan các điểm đến nổi tiếng. Huế với lợi thế là trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của miền Trung, lại đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay lượng khách đi tàu tại Ga Huế tăng

Theo lãnh đạo Ga Huế, dịp lễ năm nay, ngoài các đoàn tàu chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty CP Vận tải đường sắt đã tăng cường thêm 51 chuyến tàu trên nhiều tuyến để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao. Đồng thời, ga Huế cũng chuẩn bị chu đáo về nhân lực và phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các nhà ga.

“Chúng tôi đã bố trí đủ nhân lực cảnh giới tại các điểm giao cắt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách. Các đầu máy, toa xe đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất phát. Mục tiêu cao nhất là phục vụ hành khách an toàn, thuận lợi, đúng giờ”, đại diện Ga Huế cho biết.

Cùng với đó, việc mua vé tàu hỏa ngày càng thuận tiện. Hành khách có thể lựa chọn nhiều hình thức như mua trực tuyến trên website ngành đường sắt, qua ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu trên điện thoại, hoặc trực tiếp tại ga, các đại lý, thậm chí ở các POS bán vé tự động đặt tại một số điểm du lịch. Sự đa dạng này giúp hành khách dễ dàng tiếp cận, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu tình trạng chen lấn, xếp hàng mua vé.

Thống kê của Sở Du lịch, tổng lượng du khách đến TP. Huế trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay ước đạt 196.000 lượt (tăng gần 51% so với cùng dịp lễ 2/9/2024), doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 310 tỷ đồng (tăng gần 135% so với cùng kỳ). Khách lưu trú dự kiến ước đạt 92.000 lượt (tăng 41,5% so với dịp lễ 2/9/2024), trong đó có khoảng 23.000 lượt khách quốc tế (tăng gần 44% so với dịp lễ 2/9/2024). Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 72%; riêng các ngày 31/8, ngày 1/9 và 2/9, công suất phòng của nhiều cơ sở lưu trú đạt hơn 85%.

Tăng chuyến, nâng chất lượng

Không chỉ đường sắt, các đơn vị vận tải đường bộ cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Tại Bến xe phía Bắc, phía Nam và Bến xe Quảng Điền (thuộc Công ty CP Bến xe Huế), hàng chục nhà xe đã đồng loạt tăng chuyến, mở thêm phương tiện để đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Khách đợi mua vé tại đại lý xe Phương Trang để di chuyển trong những ngày nghỉ lễ

TS. Phạm Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe Huế thông tin: “Dịp lễ này, lượng khách qua các bến xe của Huế tăng khoảng 20 - 30% so với ngày thường, đạt từ 5.000 - 6.000 lượt, chủ yếu là khách từ các tỉnh lân cận đến Huế tham quan, du lịch. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đơn vị vận tải tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông, cam kết phục vụ hành khách văn minh, lịch sự”.

Ông Sơn nhấn mạnh thêm: “Việc nâng cao chất lượng phục vụ trong dịp cao điểm không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn là cơ hội để xây dựng uy tín lâu dài của ngành vận tải Huế. Khi hành khách cảm thấy hài lòng, họ sẽ tiếp tục quay lại và lựa chọn Huế là điểm đến thân thiện, an toàn”.

Bên cạnh đường sắt và đường bộ, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong dịp nghỉ lễ 2/9 cũng tăng cao. Các hãng bay đã đồng loạt tăng chuyến, kiểm soát giá vé, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Sân bay Quốc tế Phú Bài được đánh giá là một trong những cửa ngõ quan trọng của khu vực miền Trung. Dịp nghỉ lễ này, sân bay đã phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để chuẩn bị nguồn lực, đảm bảo phục vụ hành khách an toàn, thuận tiện. Các biện pháp kiểm tra an ninh, giám sát hành lý, đồng thời tăng cường nhân lực hỗ trợ khách tại quầy làm thủ tục, cửa ra máy bay đều được triển khai đồng bộ. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều hành khách bày tỏ sự hài lòng khi lựa chọn đường hàng không để rút ngắn thời gian, kết hợp tham quan Huế và các tỉnh lân cận.

Các xe trung chuyển đợi đón khách tại Ga Huế

Theo đánh giá của các cơ quan quản lý, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay là cơ hội quan trọng để Huế tiếp tục quảng bá hình ảnh về một điểm đến an toàn, thân thiện, hiếu khách. Việc các đơn vị vận tải chủ động tăng chuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt mà còn tạo nên niềm tin lâu dài đối với du khách.

Cùng với sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Huế còn tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội đường phố, hoạt động trải nghiệm di sản… Những sự kiện này trở thành “điểm cộng” để du khách lựa chọn Huế làm nơi dừng chân trong kỳ nghỉ lễ.

Chính sự chuẩn bị chu đáo và trách nhiệm của các đơn vị vận tải từ đường sắt, đường bộ đến hàng không trên địa bàn TP. Huế đều hướng đến mục tiêu chung: Phục vụ hành khách một cách an toàn, tiện lợi, chất lượng. Việc nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ vận tải càng có ý nghĩa thiết thực là bước đi chiến lược để Huế khẳng định vị thế, thu hút du khách, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững.