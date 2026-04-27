Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5

Khách đến tham quan Đại Nội Huế

Cụ thể, chỉ trong ngày 1/5, doanh thu bán vé tại các điểm di tích đạt hơn 4,2 tỷ đồng, với tổng lượt khách là 30.765 lượt, gồm hơn 26.500 lượt khách trong nước và hơn 4.260 lượt khách quốc tế. Số vé mua trực tuyến gần 1.380 vé.

Theo ngành du lịch, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế (tính trong 5 ngày từ 29/4 - 3/5) ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú ước đạt 99%.

Công tác đảm bảo an toàn cho du khách được triển khai đồng bộ. Thành phố Huế duy trì số điện thoại hỗ trợ du khách 0234.3828288 và tiếp nhận phản hồi qua fanpage chính thức của Sở Du lịch để xử lý kịp thời các sự cố về lưu trú và dịch vụ. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, điều tiết tại các nút giao thông trọng điểm dẫn vào các điểm tham quan như Đại Nội, các lăng tẩm và các điểm du lịch…